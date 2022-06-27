Полезно ли вино и чем закусывать? Серьезные ответы на несерьезные вопросы про алкоголь

Большинство из нас любит по праздникам пропустить бокальчик вина, а на Лиго — пару кружек пива. Кто-то - не только по праздникам… Употребление алкоголя окутано множеством мифов и, несмотря на многовековую историю и многочисленные исследования, по-прежнему вызывает немало вопросов.
Ответы на них DELFI дала врач-диетолог и директор программ по питанию Рижского университета им. Страдиня Лолита Неймане.
- Есть ли польза в алкоголе, например, красном сухом вине, как многие уверены?
- Чем лучше всего закусывать алкоголь?
- Правда ли, что коньяк за 500 евро менее вреден, чем дешевое спиртное?
- Почему за время пандемии мы стали выпивать больше?
- Какой алкоголь самый "безвредный", а какой самый вредный для здоровья и фигуры?
- Алкоголь способствует или мешает похудению?
- Помогает ли алкоголь при простуде?
В каких случаях и дозировках алкоголь может быть полезен? Например, говорят, что пиво стимулирует обмен веществ и аппетит.
Любой алкоголь стимулирует аппетит. Но это далеко не всем полезно. Например, людям, с лишним весом. Алкоголь повышает аппетит и снижает чувство насыщения - и люди съедают больше. Но даже если вообще нет желания поесть, я бы все равно алкоголь для повышения аппетита не рекомендовала. Надо обращаться к врачу, искать причину проблемы и разбираться с ней.
Правда ли, что бокал сухого вина в день полезен для здоровья?
Речь всегда должна идти о дозах. Для женщины дневная норма — 150 мл вина, для мужчины — бутылка пива. 150 мл — это немного, пятая часть бутылки вина. Да, красное сухое вино содержит полезный природный антиоксидант ресвератрол, но нужно знать меру. Для женщины это не больше 7 доз за 7 дней — то есть, бутылка вина за неделю, это максимум. Что касается крепкого алкоголя — это 40 мл день, совсем маленький стаканчик.