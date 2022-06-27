Полезно ли вино и чем закусывать? Серьезные ответы на несерьезные вопросы про алкоголь

Большинство из нас любит по праздникам пропустить бокальчик вина, а на Лиго — пару кружек пива. Кто-то - не только по праздникам… Употребление алкоголя окутано множеством мифов и, несмотря на многовековую историю и многочисленные исследования, по-прежнему вызывает немало вопросов.

Ответы на них DELFI дала врач-диетолог и директор программ по питанию Рижского университета им. Страдиня Лолита Неймане.

Есть ли польза в алкоголе, например, красном сухом вине, как многие уверены?

Чем лучше всего закусывать алкоголь?

Правда ли, что коньяк за 500 евро менее вреден, чем дешевое спиртное?

Почему за время пандемии мы стали выпивать больше?

Какой алкоголь самый "безвредный", а какой самый вредный для здоровья и фигуры?

Алкоголь способствует или мешает похудению?

Помогает ли алкоголь при простуде?

В каких случаях и дозировках алкоголь может быть полезен? Например, говорят, что пиво стимулирует обмен веществ и аппетит.

Любой алкоголь стимулирует аппетит. Но это далеко не всем полезно. Например, людям, с лишним весом. Алкоголь повышает аппетит и снижает чувство насыщения - и люди съедают больше. Но даже если вообще нет желания поесть, я бы все равно алкоголь для повышения аппетита не рекомендовала. Надо обращаться к врачу, искать причину проблемы и разбираться с ней.

Правда ли, что бокал сухого вина в день полезен для здоровья?

Речь всегда должна идти о дозах. Для женщины дневная норма — 150 мл вина, для мужчины — бутылка пива. 150 мл — это немного, пятая часть бутылки вина. Да, красное сухое вино содержит полезный природный антиоксидант ресвератрол, но нужно знать меру. Для женщины это не больше 7 доз за 7 дней — то есть, бутылка вина за неделю, это максимум. Что касается крепкого алкоголя — это 40 мл день, совсем маленький стаканчик.