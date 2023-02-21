Половина семейных врачей хотят уйти из государственной системы здравоохранения. Почему это очень плохо?

Около половины латвийских семейных врачей рассматривают вопрос о расторжении контракта с государством. Врачи пенсионного возраста выйдут на пенсию, молодые уйдут работать в другие места — в частную медицину или за границу. Такую статистику показал опрос, проведенный Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей (ЛАССВ), которая объединяет и городских врачей в регионах. В среднем на одного семейного врача приходится 1500 пациентов, и когда десять врачей уйдут, 15 тысяч пациентов останутся без первичной помощи. С уходом каждого специалиста этот снежный ком будет только расти.

В регионы сложно привлечь молодых врачей, поэтому есть риск увеличения числа пациентов, не имеющих доступа к первичной медицинской помощи. Люди будут "бегать" по больницам, вызывать скорую помощь или усугублять свои болезни.

"Меня удивило такое большое число семейных врачей, которые думают о расторжении договора с государством, — говорит член правления ЛАССВ Айнис Дзалбс. — Мы каждый день общаемся с коллегами, и слышали о трудностях и проблемах, но нам казалось, что, возможно, у остальных все хорошо. В опросе была возможность оставить свои комментарии - они были очень депрессивные". Дзалбс отмечает, что работа становится финансово сложной, в то же время должна быть обеспечена полная занятость пять дней в неделю, особенно в сельской местности, где семейный врач зачастую является единственным человеком с медицинским образованием в регионе. "Там не так, как в Риге, где, если у вас сегодня болит голова, а в руках есть страховка, вы можете обращаться за помощью в разные места", — объясняет Дзалбс.

Если врачи начнут уходить, есть вероятность, что их некому будет заменить. 30% семейных врачей — люди пенсионного возраста (около 400 человек), а врачей старше 55 лет — половина.

Семейный врач из Мазсалацы Эдгар Гранданс уже принял решение — он расторгает контракт в марте. "Во-первых, дело в моем возрасте, мне уже 66 лет, а во-вторых, сейчас сельские врачи находятся в более невыгодном положении, чем городские, потому что (по крайней мере у меня) число пациентов небольшое, 600 человек. Я бы еще понял, если бы работа была на полставки, но такого варианта нет, мне все равно нужно отработать 30 часов, а зарплата не менялась с начала пандемии. При таком раскладе найти нового врача в сельской местности сложно, так как расходы там намного выше. Штатной практике семейного врача очень трудно набрать 1800 пациентов", — говорит он. Гранданс не планирует совсем уходить из медицины. Он будет работать в больнице в Мазсалаце, а практику семейного врача разделит между двумя другими специалистами.

Молодая семейная врач Зане Берга в сентябре отпраздновала окончание ординатуры и в ноябре открыла практику в Елгаве, взяв к себе 2500 пациентов. Уже сейчас она задумывается, стоило ли ей открывать практику: "Я заняла деньги, чтобы обустроить кабинет, потому что предыдущий врач забрал купленное на свои деньги оборудование. Нужно было купить все — мебель, медицинское оборудование, компьютер, принтер и так далее". Берга говорит, что сумму в размере 18 тысяч евро ей одолжили родители, но сейчас она не может отдать им деньги, потому что иначе она не смогла бы выжить.