Польза и вред лимона: об этих 6 свойствах вы даже не догадывались

Лимон известен прежде всего как источник витамина С. Особенно о его силе вспоминают в сезон гриппа и ОРВИ. Недаром чай с лимоном многие воспринимают как чуть ли не главное условие успешного лечения.

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Действительно, у большинства из нас лимон ассоциируется с витамином С — важным союзником иммунитета, например в борьбе с инфекциями и даже со старением, пишет doctorpiter.ru И хотя витамин С разлагается в водных растворах и при тепловой обработке, о целебности чая с лимоном говорят даже врачи.

"Согласно научным представлениям, аскорбиновая кислота в кислой среде хорошо сохраняется при тепловой обработке. Поэтому лимонная, яблочная и галактуроновая кислоты, входящие в состав лимонного сока, дают шанс уцелеть витамину С в любимом многими напитке", — рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Елизавета Ольшевская.

Однако есть много других овощей, ягод и фруктов, где витамина С намного больше, чем в лимоне.

Где искать витамин С

шиповник (1 200 мг);

черная смородина (200–300 мг);

облепиха (100–300 мг);

болгарский перец, особенно красный и зеленый (150–250 мг);

яблоки (50 мг);

капуста брюссельская, белокочанная или цветная (45 мг);

лимон (40 мг).

Суточная норма витамина С для взрослого — около 90 мг.

Но, конечно, не стоит принимать все так буквально. Врачи говорят, что продукты с витамином С, в том числе лимоны, на самом деле не смогут защитить вас от заражения гриппом или другим респираторным вирусом, если вы встретитесь близко с источником инфекции. Тем не менее они помогут в другом — восполнить недостаток витамина С, который в большом количестве "уходит" на борьбу с вирусом гриппа. Если витамина не хватает, сосуды становятся менее эластичными, и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии гриппа.

Чем еще полезны лимоны

Елизавета Ольшевская рассказала о еще 6 полезных свойствах яркого плода.

Улучшает работу мозга

Кроме витамина С в лимоне есть также витамины А, B, E и РР (одна из форм витамина В3, или никотиновая кислота), микроэлементы: железо, калий, натрий, кальций, фосфор, цинк, медь, марганец и бор. В цедре плода этих природных даров не меньше, чем в мякоти.

А эфирное масло лимона и вовсе считается уникальным. Оно обладает тонизирующим действием на организм, в том числе поддерживая работу мозга и нервной системы.

Повышает настроение

Вы знали, что витамин С может стимулировать выработку нейромедиатров, отвечающих за бодрость и хорошее настроение? Да, это действительно так. А содержащийся в лимоне калий вдобавок благотворно влияет на нервные клетки, что особенно ценно при повышенных эмоциональных нагрузках.

Домашняя ароматерапия с эфирным маслом лимона не менее полезна в периоды стресса и депрессивных настроений. Попробуйте!

Укрепляет капилляры и защищает от "плохого" холестерина

Такое действие обеспечивают лимонам биофлавоноиды (витамин Р) в составе. Они умеют усиливать антиоксидантные эффекты все того же витамина С. А именно — они помогают снижать скорость образования "плохого" холестерина, укрепляют стенки капилляров, нейтрализуют канцерогенные для ЖКТ вещества — нитрозамины, содержащиеся в некоторых продуктах питания.

Защищает от остеопороза

Такие редкие элементы, как марганец и бор, входящие в состав лимона, пригодятся вам для регуляции процессов синтеза костной ткани. А это поможет предупредить развитие с возрастом остеопороза — системной болезни, при которой снижается плотность и прочность костей.

Ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение

Лимонная, яблочная и галактуроновая кислоты в составе лимонного сока обладают массой полезных свойств. Например, они способны ускорять обмен веществ, улучшать пищеварение, помогать в выведении продуктов метаболизма из организма.

Тонизируют кожу

Лимон используют также для красоты, добавляя сок в состав масок для лица и других косметических средств. Лимонный сок тонизирует кожу, борется с излишней выработкой кожного сала и может осветлять пигментные пятна.

Кому нельзя есть лимоны

Как и для других цитрусовых, запреты здесь традиционные. Лимоны не рекомендуется есть людям с:

аллергией — цитрусовые могут быть аллергенами, поэтому детям стоит их давать с осторожностью;

чувствительной зубной эмалью — лимонная кислота отбеливает зубы, но действует при этом весьма агрессивно;

хроническими заболеваниями органов ЖКТ — кислый сок лимона раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому лучше не испытывать чудесные свойства плода в периоды обострений болезни.

Полезные сочетания

По словам Елизаветы Ольшевской, лимон полезно сочетать с имбирем. Например, при заваривании чая или приготовлении отваров. За счет сильных антиоксидантных и противовирусных свойств такой напиток будет особенно хорош в сезон гриппа и ОРВИ. Комбинация имбиря и лимона также стимулирует пищеварение и ускоряет процесс переваривания пищи.

Еще одна полезная парочка — лимон и мед. По словам врача, витамин С в лимоне усиливает антибактериальные свойства меда. Такое сочетание продуктов хорошо поддержит вас при повышенных умственных нагрузках — улучшится работа мозга, повысятся работоспособность и когнитивные функции.