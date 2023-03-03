Польза и вред массажа: при каких заболеваниях он поможет, а при каких — сделает только хуже

Большинство из нас при болях в спине, после переутомления и активных тренировок ищут возможность отправиться на массаж. Хоть это и полезная процедура, иногда действия массажиста могут нанести вред, пишет doctorpiter.ru

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Массаж мы делаем, чтобы расслабиться, усилить кровообращение (микроциркуляцию), а также улучшить обменные процессы в тканях организма. Конечно, это процедура, которая приносит пользу вне зависимости от того, массируют нам все тело или его часть. Массажист с большим опытом поможет в решении целого ряда проблем со здоровьем: снимет мышечное напряжение, поможет преодолеть последствия инсульта (парезов и параличей) и многое другое.

Но если это профессионал своего дела, то он всегда на первом сеансе уточнит ряд моментов, которые исключают противопоказания к процедуре. К сожалению, если не принять это во внимание, массаж может навредить. Почему? Рассказывает врач-физиотерапевт Екатерина Маракаева.

Зачем нужен массаж

Большинство видов массажа относятся к разновидностям физиотерапевтических процедур. Они применяются для профилактики или лечения определенных заболеваний. В зависимости от назначений врача, массажист будет воздействовать на все тело при общей процедуре или местно — в определенной части тела.

В результате давления, поглаживания, растирания и разминания, постукиваний и похлопываний возбуждаются рецепторы, провоцирующие рефлекторные реакции организма. Таким образом, вырабатываются важнейшие биологически активные вещества.