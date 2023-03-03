Польза и вред массажа: при каких заболеваниях он поможет, а при каких — сделает только хуже

Большинство из нас при болях в спине, после переутомления и активных тренировок ищут возможность отправиться на массаж. Хоть это и полезная процедура, иногда действия массажиста могут нанести вред, пишет doctorpiter.ru
Массаж мы делаем, чтобы расслабиться, усилить кровообращение (микроциркуляцию), а также улучшить обменные процессы в тканях организма. Конечно, это процедура, которая приносит пользу вне зависимости от того, массируют нам все тело или его часть. Массажист с большим опытом поможет в решении целого ряда проблем со здоровьем: снимет мышечное напряжение, поможет преодолеть последствия инсульта (парезов и параличей) и многое другое.
Но если это профессионал своего дела, то он всегда на первом сеансе уточнит ряд моментов, которые исключают противопоказания к процедуре. К сожалению, если не принять это во внимание, массаж может навредить. Почему? Рассказывает врач-физиотерапевт Екатерина Маракаева.
Зачем нужен массаж
Большинство видов массажа относятся к разновидностям физиотерапевтических процедур. Они применяются для профилактики или лечения определенных заболеваний. В зависимости от назначений врача, массажист будет воздействовать на все тело при общей процедуре или местно — в определенной части тела.
В результате давления, поглаживания, растирания и разминания, постукиваний и похлопываний возбуждаются рецепторы, провоцирующие рефлекторные реакции организма. Таким образом, вырабатываются важнейшие биологически активные вещества.
Также при массаже применяют разнообразные гели, масла или кремы с разными эффектами — разогревающим, увлажняющим, смягчающим. Они бывают с определенными ароматами или без них и, конечно, не вызывают аллергических реакций в большинстве случаев.
Нагрузка — но очень пассивная
Классический медицинский массаж — это форма физических нагрузок, но пассивная, так как сокращение мышц провоцируют внешние силы, а не сам человек. Он находится в непосредственной связи с лечебной физкультурой, его также назначает врач по показаниям. Проведение массажа с целью профилактики, общего и местного, имеет определенные противопоказания и ограничения в плане технических приемов.
Разумеется, об этих особенностях состояния организма и врач, и массажист должны быть предупреждены. В противном случае данная процедура может нести больше вреда, чем пользы. В случае игнорирования имеющихся запретов можно ухудшить состояние, спровоцировать развитие обострения заболевания или его осложнений.
Когда массаж запрещен без каких-либо оговорок
Существуют болезни, при которых делать массаж нельзя вне зависимости от обстоятельств. Проведение массажа в этих случаях окажет вред, провоцируя появление болезни или ухудшение самочувствия. В некоторых ситуациях данный вид лечения может привести даже к необратимым последствиям. К основным противопоказаниям относятся:
- тяжелое общее состояние человека;
- все онкологические заболевания, не только рак, но и большие по размеру и имеющие быстрый рост доброкачественные опухоли. Воздействие при массаже может ускорить их рост;
- наличие ВИЧ-инфекции и развитие СПИДа;
- активная форма туберкулеза;
- различные виды нарушения процессов свертывания крови: кровотечения, тромбофлебиты, тромбозы;
- часто повторяющиеся приступы стенокардии;
- наличие желчнокаменной болезни и камней в почках значительных размеров;
- много родинок и папиллом на теле, прикосновения к которым при массаже нельзя избежать;
- на коже есть открытые раны, недавние рубцы и швы от операций, кожные заболевания в фазе обострения или с повреждением целостности наружного слоя.
Также, если вы плохо переносите механические воздействия, следует их ограничить. Необходимо сообщить массажисту в обязательном порядке о наличии аллергии на эфирные масла, кремы или компоненты косметики.
Когда решение о массаже принимает врач
Имеются состояния, когда необходимо принимать решение строго индивидуально — досконально учитывать все аргументы за и против, оценивать — можно ли провести массаж и будет ли больше пользы от него, чем вреда, перевесят ли положительные эффекты возможные негативные последствия. Вот примерный список относительных противопоказаний или факторов, которые врачу необходимо учитывать:
- небольшие по размеру доброкачественные опухоли, не имеющие быстрого роста. Также принимается во внимание — не будет ли задействована зона проекции на теле этой опухоли в ходе процедуры. Например, медицинский массаж пояснично-крестцовой области не рекомендован при наличии миомы матки;
- наличие в истории болезни вылеченной злокачественной опухоли, которая не дает рецидивов на протяжении 5 и более лет, все обследованные показатели в пределах нормы;
- беременность — оценивается общее самочувствие, срок беременности, развитие плода, чаще всего проводится регионарный массаж при согласовании назначений с акушером-гинекологом;
- повышенная температура тела, наличие в организме воспалительного процесса, инфекций (массаж рекомендуется отложить до улучшения состояния или выздоровления);
- острая боль в животе (до выяснения и устранения причины);
- развитие хронических кожных заболеваний, особенно склеродермии и псориаза, грибковые, аллергические патологии;
- нарушения в работе внутренних органов, присутствие серьезных заболеваний, таких, как бронхиальная астма, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и т. д.