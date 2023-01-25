Польза и вред меда: как он влияет на давление и помогает ли при кашле

Мед, как и чеснок с лимонами, многие считают панацеей — им лечат чуть ли не все болезни. И хотя универсальных лекарств на самом деле не существует, "лечебных" свойств у пчелиного продукта действительно немало.

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Интересно, но вопреки распространенному убеждению мед не слишком богат витаминами. Тем не менее, по словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Елены Манило, пользу этому продукту обеспечивают различные минеральные вещества, микроэлементы, кислоты и органические соединения. Об этом пишет doctorpiter.ru

По словам Елены Манило, мед лучше есть в чистом виде, предпочтительнее всего — в сотах. Именно в такой форме он сохраняет максимум полезных свойств.

Суточная доза меда для здорового человека не должна превышать 3–4 чайных ложек. Если же помимо меда вы еще употребляете сахар, порцию лучше сократить до 1–2 ложек.

Доктор назвала 5 полезных свойств меда. О некоторых из них, возможно, вы даже не догадывались.

Источник энергии

Примерно 80% состава меда приходится на углеводы — фруктозу и глюкозу. В отличие от обычного сахара эти соединения легче усваиваются, не вредят зубной эмали и при этом дают необходимый для человека заряд энергии. Особое значение имеет глюкоза — она отвечает, в том числе, за поддержку работы мозга и мышц.

Природный антисептик

Мед известен своими антисептическими и антибактериальными свойствами, за которые отвечают входящие в его состав фитонциды. Эти вещества способны предотвращать размножение болезнетворных бактерий. Именно поэтому мед часто рекомендуют использовать для лечения простудных заболеваний.

В качестве природного антисептика продукт можно даже применять при ожогах и ранах. Мед обеззараживает пораженный участок кожи, блокирует развитие инфекции и уменьшает болевой синдром.

Сладкий антиоксидант

Мед содержит органические фенольные кислоты и флавоноиды — органические соединения, обладающие антиоксидантным эффектом. Они укрепляют иммунитет человека и защищают клетки нашего организма от воздействия вредных веществ, тем самым замедляя процессы старения.

Регулятор давления

За счет биологически активных веществ в составе мед полезен для сердечно-сосудистой системы. В зависимости от потребности организма продукт может как понижать, так и повышать артериальное давление. Кроме того, он помогает снижать уровень холестерина в крови, что важно для тонуса сосудов.

"Лекарство" от кашля

Во время простуды продукт способен смягчать приступы кашля. Даже небольшая порция меда усиливает выработку слюны — она, в свою очередь, увлажняет дыхательные пути, успокаивает раздражение горла. Оптимальный вариант — съесть 1–2 чайные ложки меда перед сном. Это поможет решить проблему ночного кашля и нормально выспаться.

Во время простуды, если надо смягчить сухой кашель, можно также пить молоко с медом. Главное — не нагревать молоко слишком сильно и не использовать напиток при высокой температуре тела.

Не пейте горячий чай с медом

Как и в случае с молоком, главное правило при приготовлении чая с медом — не сочетать мед с крутым кипятком.

"Дело в том, что при нагревании выше 60 градусов продукт утрачивает абсолютно все полезные свойства. Более того, при высоких температурах содержащиеся в нем сахара начинают выделять канцерогенное вещество — оксиметилфурфурол", — объяснила Елена Манило.

Поэтому, если хотите получить пользу, эксперт советует перед добавлением меда охладить чай хотя бы до 40 градусов, а еще лучше просто есть мед вприкуску с напитком.

С чем еще можно сочетать мед

По словам врача-терапевта Артема Меринова, мед можно сочетать почти с любым продуктом.

Вот лишь несколько примеров полезных сочетаний:

С молоком и маслом. Молоко надо разогреть, добавив столовую ложку меда и масло. Такой напиток поможет поднять иммунитет за счет витамина В и вспомогательных свойств меда. Для большего эффекта можно добавить корицу — она усилит в напитке противовоспалительный эффект и поможет снизить давление.

С лимоном. Сочетание двух лимонов и меда, смешанных до однородной массы, подойдет и к напиткам, и к блюдам. Вкусная и полезная смесь укрепит иммунитет и тоже поспособствует снижению давления.

С сухофруктами, орехами, специями. Это настоящий витаминно-медовый коктейль. Надо смешать и пропустить через мясорубку курагу, чернослив, изюм и финики. Отдельно перемолоть 100 граммов грецкого ореха и примерно 50 граммов фисташек. Далее все соединяется в общую массу, добавляется примерно 100–150 граммов меда, 1 чайная ложка корицы и 0,5 чайной ложки молотого имбиря. Получившийся коктейль стоит поставить ненадолго в холодильник.

Кому нельзя есть мед

Как напоминает врач, мед — мощнейший аллерген. Поэтому с этим продуктом надо быть аккуратнее и не злоупотреблять. А некоторым людям желательно сильно ограничить в своем рационе мед или вовсе от него отказаться. Так, врачи не рекомендуют мед людям, у которых есть: