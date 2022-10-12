После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

В Европе начинают всерьез относиться к симптомам долгосрочного ковида и постковида. Число пациентов, страдающих от таких симптомов, велико. Какую помощь им оказывают?

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Тому, кто хочет попасть на прием к Максу Пензелю, необходимо набраться терпения. Почти 400 человек ждут своей очереди в отделении психиатрии и психотерапии в университетской клинике в Бонне. Все они страдают от долгосрочных последствий ковида и хотят как можно скорее начать обследование в недавно созданном амбулаторном постковидном отделении, где работает Пензель. Это место для тех, кто устал от походов от одного врача к другому.

Число таких амбулаторных отделений сейчас растет по всей Германии, тем не менее их пока все равно не хватает — потенциальных пациентов слишком много. Идея Пензеля заключается в том, чтобы как можно лучше изучить психические последствия перенесенного ковида. "С такими симптомами часто сталкиваются люди в возрасте от 30 до 50 лет, в самой расцвете жизни, когда перед человеком стоит множество задач", — говорит он. Тех задач, которые они больше не могут выполнять.

Симптомы затяжного ковида

Спустя 4 недели после выздоровления 5,8% переболевших ковидом остаются на больничном, говорится в исследовании Института Роберта Коха (RKI). После трех месяцев каждый десятый жалуется на такие симптомы как усталость, проблемы с дыханием, памятью, концентрацией, отсутствием сил.

Через полгода после болезни у одного от двух процентов появляются предпосылки для диагноза "синдром хронической усталости". При этом постковидным синдромом врачи считают жалобы на плохое самочувствие в течение 12 недель после болезни. После четырех недель после инфицирования они говорят о затяжном ковиде.

По словам Макса Пензеля, многим пациентам становится лучше, когда, наконец, подходит их очередь на обследование. "Тогда они говорят, что не знают, нужно ли приходить на прием, потому что чувствуют себя значительно лучше. После нескольких месяцев или года, согласно исследованиям, значительно меньше пациентов рассказывают об имеющихся у них симптомах. Но есть и те, кто находится в отчаянии".

Психологические проблемы

Пензель рассказывает о пациенте, который в начале пандемии находился в клинике на реабилитации. Родные могли навещать его лишь раз в неделю, а остальное время он был полностью изолирован. Мужчина до сих пор страдает от психологических последствий. Часто переболевшие ковидом испытывают чувство вины, связанное с их болезнью и задают мучительные для них вопросы: "Кого я заразил? Я виноват в том, что я заразил кого-то другого? Я сделал что-то ужасное?".

Часто к Пензелю приходят пациенты, которые страдают от так называемого постпрививочного синдрома: молодые, спортивные люди, у которых после прививки появились долгосрочные симптомы. Тема, о которой редко говорят в обществе.

Пензель рассказывает об одном молодом человеке, который каждые выходные проезжал на велосипеде по 200 км и готовился к соревнованиям по триатлону: "После болезни он больше не может этим заниматься, у него обнаружили миокардит. У мужчины появился страх. Ему казалось, что его прежний семейный врач не воспринимал его всерьез. Сейчас ему лучше, но к прежнему уровню нагрузок он пока не вернулся".

Каждый четвертый пациент, который обращается в амбулаторное постковидное отделение, уже получает психологическую терапию. Еще у 40% в анамнезе психические расстройства.