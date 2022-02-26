Последствия пандемии. Ухудшились результаты анализов жителей — что делать?

Каждому из нас по крайней мере раз в год надо сдавать анализы мочи, делать общий анализ крови, проверять уровень витамина D и холестерина. Но пандемия отвлекла внимание людей от регулярных посещений врача и лабораторных обследований.

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Ежегодные проверки являются одним из главных шагов, чтобы понять, каково состояние здоровья на данный момент и не ухудшилось ли оно в течение года. Помимо этой диагностики в лаборатории, некоторые проверки можно также провести дома.

Какие проверки нужно проходить в лаборатории и какую диагностику здоровья можно проводить в домашних условиях объясняют главный врач MFD laboratorija Ольга Лякутина и фармацевт Зане Мелберга.

"За эти два года пандемии значительно снизилась тенденция прохождения ежегодных медицинских проверок и ухудшились показатели анализов жителей — уровень витамина D, холестерина и глюкозы в крови. Из-за различных, связанных с пандемией обстоятельств, жители откладывают ежегодные осмотры и анализы, которые следует проходить раз в год, для наблюдения за общим состоянием здоровья. В итоге люди оказываются на более поздней стадии заболевания и с плохими результатами анализов. Не надо ждать "завтра" или когда станет плохо, для того чтобы пройти обследования и обратиться к врачу", — объясняет врач Ольга Лякутина.

Какие анализы нужны детям

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Детям до 18 лет раз в год необходимо делать общий анализ крови и анализ мочи. В том числе раз в год желательно делать анализ на витамин D, чтобы контролировать, находится ли он в границах нормы и не нужны ли профилактические меры.

В Латвии отмечается высокий уровень заболевания сахарным диабетом и кардиоваскулярных заболеваний, поэтому в профилактических целях следует проверять уровень сахара и холестерина в крови. Если у кого-то в семье были эти болезни, то первый визит к специалисту для проведения лабораторных обследований детям рекомендуется сделать в возрасте до 8 лет, а затем необходимо повторить в возрасте 12–16 лет. Между тем в первый раз в профилактических целях всем детям следовало бы проверить уровень холестерина в 9–11 лет, а затем второй раз в возрасте 17–21 года, для наблюдения за изменениями показателей.

Родителям нужно помнить о том, что раз в год надо делать детям анализы на паразитов. Наиболее распространенные паразиты — глисты и острицы. Эти анализы наиболее актуальны для маленьких детей, которые еще ходят в детский сад, а также для тех, у кого дома есть домашние животные. Если в результате анализов подтвердится наличие паразитов, то принимать медикаменты надо будет всей семье.

Какие анализы нужны взрослым

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Взрослым, так же, как и детям, раз в год надо делать полный анализ крови и мочи. Усиленное внимание взрослым следовало бы обратить на биохимические анализы — на функцию почек и печени, — а также на уровень холестерина. Не менее важна также проверка уровня витамина B12, фолиевой кислоты и витамина D, который жители зачастую не получают в необходимом количестве, из-за чего возникает его дефицит.

Государство также конкретные анализы предлагает делать бесплатно, по достижении определенного возраста. Первым шагом будет посещение семейного врача, для получения направлений на такие анализы. Например, всем жителям Латвии в возрасте от 50 до 74 лет полагается анализ на скрытую кровь или рак кишечника, который необходимо делать раз в два года. Мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет раз в два года надо проходить анализ на рак простаты. В случаях, если у кого-то в семье было это заболевание, начинать проверки следует уже с 45-летнего возраста, так как риск заболевания в два раза выше. В свою очередь женщинам в возрасте от 25 до 75 лет один раз в три года следовало бы проводить онкоцитологию или скрининг рака шейки матки и ВПЧ или обследование на вирус папилломы человека.

Проверка здоровья на дому

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"Мониторинг здоровья — активный процесс, который каждому нужно делать регулярно. Это значит — обращаться к семейному врачу и просить направления на анализы. Я советую также знать результаты своих анализов и что они значат, в норме ли уровень витамина D, какое у вас артериальное давление, уровень сахара и холестерина, а также ИМТ (индекс массы тела). В домашних условиях также можно проводить проверки для определения важных показателей здоровья — артериального давления, уровня сахара, индекса массы тела", — отмечает фармацевт Зане Мелберга, которая дала три совета по контролю за здоровьем в домашних условиях.





1. Следите за уровнем артериального давления



Артериальная гипертензия или повышенное артериальное давление является одной из наиболее частых причин сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Латвии. Нормальное артериальное давление 120/80 мм рт. ст., между тем рубеж повышенного артериального давления начинается с 140/90 мм рт. ст. Если показатели выше нормы, то следует обратиться к семейному врачу для выяснения причины повышенного артериального давления. Измерять артериальное давление каждому надо по крайней мере раз в год, во время ежегодного визита к семейному врачу для проверки своего состояния здоровья. Если артериальное давление не стабильное, то следует измерять его каждый день в спокойном состоянии, для получения наиболее точных результатов.

В аптеках доступны аппараты для измерения давления двух видов — автоматические аппараты для измерения давления и мануальные аппараты со стетоскопом. В домашних условиях лучше выбирать автоматические аппараты для измерения артериального давления, поскольку они измеряют как пульс, так и давление и лучше подходят для использования дома, так как облегчают считывание показаний.

2. Проверяйте уровень сахара



Определять уровень сахара нужно раз в год, если нет подозрений на отклонение от нормы. Нормальный уровень сахара в крови 3–6 ммоль/л утром натощак, если же он повышенный, то следует обратиться к врачу в связи с возможным заболеванием сахарным диабетом. Людям с сахарным диабетом следует контролировать уровень сахара в крови ежедневно. Раз в год проходить проверки рекомендуется и людям, у родителей которого было заболевание сахарным диабетом. Это легко сделать в домашних условиях, купив глюкометр — с помощью одного прокола пальца и нанесения образца крови на тестовую полоску результат уровня сахара в крови можно узнать в течение нескольких минут.



3. Определите ИМТ



Время пандемии с удаленной работой и ограничениями оказало существенное влияние на физическую активность людей и способствовало стремительному увеличению веса среди взрослых и подростков. Чтобы установить, нет ли лишнего веса, каждый в домашних условиях может определить свой индекс массы тела (ИМТ). Формула простая — вес в килограммах надо разделить на рост (м) в квадрате. Например, у взрослого человека вес тела 65 кг и рост 1,65 метра. Расчет будет следующий: 65 кг: (1,65x1,65) = 65 : 2,7225 = 23,875. Нормальный ИМТ 18,5–24,99, если же он превышает эту отметку, то это свидетельствует о том, что у человека есть лишний вес. Если показатель ИМТ выше 30, то это является первым сигналом для беспокойства по поводу ожирения. Показатель ниже 18,5 означает недостаточную массу тела.

"Проведение различных проверок здоровья необходимо, однако следует помнить, что этим ограничиваться нельзя. Надо заботиться о регулярной физической активности и сбалансированном питании. Сила в движении и именно сейчас — в то время, когда значительная часть по-прежнему работает из дома, — рекомендуется ежедневно планировать время для какой-нибудь физической активности. Это может быть гимнастика, посещение бассейна или прогулка на свежем воздухе. Регулярная физическая активность снижает плохой холестерин, повышает хороший и снижает артериальное давление. Также нужно помнить о сбалансированном, правильном питании и употреблении достаточного количества воды", — говорит фармацевт.