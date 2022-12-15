Остеопороз, или болезнь хрупких костей, распространенное заболевание в определенных возрастных группах. Обычно он развивается незаметно, поэтому известен как "тихая эпидемия" и, как правило, обнаруживается при внезапном переломе костей.

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О рисках остеопороза, профилактике и важности ранней диагностики рассказывают семейный врач и специалист по остеопорозу Агита Медне и фармацевт Синтия Юревича.

Остеопороз — хроническое и прогрессирующее заболевание, которое чаще всего поражает женщин в менопаузе после 50 лет и мужчин в андропаузе после 65 лет. Согласно мировой статистике, болезнь поражает около 2/3 населения в этих возрастных группах.

На возникновение остеопороза влияют генетические факторы, физическая активность, питание (вегетарианцы и веганы более склонны к развитию заболевания), различные болезни (рак, диабет, эндокринные заболевания и др.), а также применение некоторых лекарств и дефицит витамина D в организме.

Остеопороз приводит к уменьшению костной массы и изменению структуры костей — они становятся пористыми, что снижает их прочность и повышает риск переломов. Часто первым проявлением остеопороза является перелом кости, возникший в результате легкого падения или даже без видимой причины. Типичные повреждения — перелом шейки бедра, позвонков или костей предплечья.

Важна ранняя диагностика



Согласно статистике, в Латвии 200 тысяч пациентов страдают от переломов, вызванных остеопорозом — каждая третья женщина старше 50 лет и каждый пятый мужчина. Лечение обходится очень дорого, но что еще важнее, травмы нередко приводят к инвалидности, что значительно ухудшает качество жизни. Ранняя диагностика и лечение могут снизить риск негативных последствий.

Остеопороз диагностируется с помощью остеоденситометрии — измерения минеральной плотности костной ткани в позвоночнике, костях бедра и предплечья. Тест занимает около 15-20 минут, он безболезненный и с минимальным использованием рентгеновского излучения. Кроме того, в Латвии по направлению семейного врача обследование проводят за государственный счет.

Остеоденситометрию нужно делать:

женщинам после 65 лет и мужчинам после 70 лет;

женщинам, у которым менопауза наступила до 45 лет;

если остеопороз является наследственным — им страдал кто-то из родственников 1-й степени;

если был перелом кости после малозначительной травмы или без травмы;

если есть снижение роста на 3-4 см по сравнению с возрастом 30 лет, увеличение искривления грудного отдела позвоночника (кифоз), длительная неподвижность;

если анализ показывает недостаточный уровень витамина D и кальция;

если диагностирован ревматоидный артрит, запущенные заболевания щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, гипогонадизм, миелома, хронические заболевания почек, диабет, онкологические заболевания, анорексия и т. д.;

если вес тела меньше 58 кг;

людям с сидячей работой и малоподвижным образом жизни;

если человек курит и злоупотребляет алкоголем;

при чрезмерном употреблении кофе и чая: 5-6 чашек в день.

Профилактика остеопороза



Чтобы предотвратить или снизить риск возникновения болезни, нужно уже в молодости придерживаться общих принципов здорового образа жизни: полноценное и сбалансированное питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек.

Для профилактики остеопороза также важно следить за уровнем витамина D и кальция в организме — плох как дефицит, так и излишек. Например, профицит кальция может спровоцировать образование камней в почках. Важно получать как можно больше кальция из пищи — в рационе должны быть молочные продукты, морские водоросли, а также продукты растительного и животного происхождения.

К продуктам, вызывающим потерю кальция, относятся напитки с кофеином, продукты с высоким содержанием жира и богатые клетчаткой.