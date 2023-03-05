Правда ли, что можно избавиться от похмелья, если выпить немного алкоголя?

Считается, что один из эффективных методов улучшить самочувствие после слишком большого количества выпитого спиртного — это опохмелиться, то есть выпить с утра ещё. Фактчекеры из проекта "Проверено. Медиа" проверили действительно ли похмелье можно побороть таким образом.

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Советы опохмеляться пивом и другими алкогольными напитками можно встретить на информационных и развлекательных ресурсах, в блогах на "Дзене" и "Пикабу", на посвященных алкоголю специализированных порталах. Интересуются, стоит ли использовать этот метод, и пользователи сервисов вопросов и ответов.

Словом "похмелье" часто называют два совершенно разных состояния: последствия алкогольной интоксикации, когда человек перебрал с алкоголем, и легкий абстинентный синдром (он же синдром отмены), когда человек с зависимостью испытывает страдания из-за отказа от алкоголя. Симптомы этих двух состояний похожи: тошнота, иногда рвота, головная боль, подавленное психологическое состояние. В случае абстиненции иногда добавляются галлюцинации и судороги.

Разберемся сначала с интоксикацией. Науке до сих пор неизвестны точные механизмы возникновения симптомов похмелья, но несколько возможных исследователи все-таки выделяют. Алкоголь — диуретик (мочегонное средство), который становится причиной обезвоживания, раздражает желудок и вызывает желудочно-кишечные расстройства, влияет на метаболизм печени и тем самым способствует понижению уровня сахара в крови, нарушает сон и биологические ритмы. Кроме того, наш организм воспринимает алкоголь как токсин, поэтому иммунная система пытается избавится от него, провоцируя такие симптомы, как тошнота и повышенное потоотделение.

Симптомы похмелья наступают, когда концентрация алкоголя в крови человека возвращается к нулю. С этой точки зрения логично, что, если выпить еще, уровень алкоголя повысится и похмелье отступит. Однако в какой-то момент эта доза тоже будет выведена из организма — и похмелье вернется. Так что эта мера может помочь только отсрочить похмелье, но не вылечить его. Причем, вернувшись, оно может быть еще хуже — исследования ученых Орхусского университета (Дания) подтверждают, что на тяжесть симптомов влияет не только количество выпитого, но и продолжительность периода возлияний. Исследователи в течение недели трижды опросили 112 отправившихся на отдых датчан о количестве выпитого ими алкоголя и тяжести похмелья и выяснили, что к концу недельного отпуска, сопровождавшегося частым употреблением алкоголя, симптомы стали более выраженными. Такого же мнения придерживаются и исследователи из Университета Брауна (США), добавляя, что решение опохмелиться также может стать причиной дальнейшего употребления алкоголя (иными словами, запоя).

При этом во многих видах алкоголя содержатся конгенеры — побочные продукты производства этанола (того самого пригодного для употребления спирта), придающие напиткам цвет, вкус и аромат. Одна из разновидностей конгенеров — метанол, спирт, который в больших концентрациях может вызвать тяжелое отравление и привести к слепоте или даже смерти. Соответственно, чем больше его содержится в напитке, тем сильнее будет интоксикация. Как правило, темные напитки содержат большее (но все еще относительно безопасное) количество этого вещества (для сравнения, в бренди — 4766 мг/л, а в водке — всего 102 мг/л). Этанол, в свою очередь, — эффективное средство лечения отравлений метанолом, поэтому, вероятно, некоторая доза алкоголя действительно может уменьшить тяжесть симптомов похмелья. Однако мы не нашли ни одного качественного исследования или рекомендации авторитетной медицинской организации, которая бы советовала лечиться от алкогольного отравления таким образом.

Более того, клинических рекомендаций о каком бы то ни было методе лечения похмелья, вызванного интоксикацией, практически нет. В 2005 году международная группа ученых сделала обзор существовавших на тот момент исследований эффективности различных средств, которые считаются лекарством от похмелья, и не смогла найти подтверждения того, что они действительно работают. Научные работы, включенные в обзор, были посвящены пищевым добавкам с растительными экстрактами (бурачник, артишок, опунция), дрожжам, фруктозе, глюкозе и некоторым другим веществам. Ученые пришли к выводу, что единственный способ избежать похмелья — умеренность в употреблении алкоголя.

Единственное, что советуют авторитетные медицинские организации, — подождать, пока похмелье пройдет естественным образом. Например, специалисты клиники Майо, крупного независимого исследовательского центра в США, отмечают, что единственное эффективное средство от похмелья — это время. Тем не менее симптомы можно облегчить приемом обезболивающего или продуктов, которые повышают уровень сахара в крови, а также обильным питьем воды. Схожие советы дают и эксперты Гарвардской медицинской школы. Они, к слову, также упоминают прием алкоголя как популярное в народе средство для купирования симптомов, но подчеркивают, что это не избавит от похмелья, а лишь оттянет неизбежное. Врачи из клиники Кливленда, некоммерческого медицинского научного центра, также считают, что лучшие средства от похмелья — вода и время. И да, они также предостерегают от искушения опохмелиться, так как это может немного смягчить симптомы в моменте, но зато продлит период недомогания.

В отличие от симптомов интоксикации, причины абстинентного синдрома науке хорошо известны. Этанол, содержащийся в алкогольных напитках, работает как депрессант центральной нервной системы (ЦНС), от которого организм становится зависимым при длительном воздействии. Когда прием депрессанта прекращается, ЦНС перевозбуждается, в результате чего возникают симптомы абстиненции. Прием дозы алкоголя действительно может их снять, но здесь речь идет уже об алкоголизме, поэтому это не "лечение" похмелья, а просто поддержание зависимости. В этом случае необходимо бороться с первопричиной, и лучше для этого обратиться за помощью к специалистам.

Таким образом, так как конкретные механизмы возникновения симптомов похмелья не ясны, пока не удалось обнаружить и эффективное средство их лечения. Единственный способ избежать неприятных последствий — это уменьшить дозу употребляемого алкоголя. Если это уже не удалось, похмелье нужно просто пережить. Облегчить симптомы помогут обезболивающие, еда, вода и отдых. Если же говорить о похмелье как синдроме отмены у тех, кто хронически злоупотребляет алкоголем, доза спиртного действительно может снять симптомы абстиненции. Однако в данном случае необходима медицинская помощь не для купирования симптомов, а для лечения алкогольной зависимости.

Вердикт: большей частью неправда