Правда ли, что ультрафиолетовые лампы для маникюра увеличивают риск заболеть раком кожи?

Многие боятся делать маникюр с гель-лаком, так как для его отверждения используются лампы с ультрафиолетом, а это якобы может спровоцировать рак кожи. Фактчекеры из проекта "Проверено. Медиа" выяснили, верна ли эта версия.

О том, что маникюр с использованием УФ-ламп вреден для здоровья, провоцирует рак и даже повреждает ДНК, в январе 2023 года сообщили многие российские СМИ (например, "Сноб", "Газета.ru", "Московский комсомолец", "Пятый канал", телеканал "Мир" и др.), женские и научно-популярные порталы, сайты о медицине. О потенциальной опасности такой процедуры пишут пользователи социальных сетей и блог-платформ. Интересуются этим и посетители сервисов вопросов и ответов.

Среди услуг салонов красоты сейчас очень популярен маникюр с долгосрочным покрытием — гель-лаком (материал из смеси геля и пигмента, для отверждения которого используются лампы — УФ или LED). Иногда его в разговорной речи называют шеллаком, но это ошибка. Шеллак (Shellac) — это продукт компании CND, первое появившееся на рынке в 2009 году покрытие такого типа. Еще один вид маникюра, для закрепления которого необходима лампа, причем именно ультрафиолетовая, — гелевое наращивание ногтей (не нужно путать с гель-лаком, это разные процедуры). В составе таких средств находится компонент-фотоинициатор (например, перекись бензоила), который под воздействием света за секунды преобразует жидкий метакрилат — еще один компонент гель-лаков — в твердый полимер.

Причиной того, что в январе 2023 года многие крупные российские и мировые СМИ заинтересовались связью между использованием ламп для маникюра и развитием рака кожи, стало новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга (США). Они взяли фибробласты (тип клеток, отвечающий за образование соединительной ткани) эмбриона мыши, а также фибробласты с крайней плоти и эпидермальные кератиноциты (основной тип клеток верхнего слоя кожи) человека и подвергли их воздействию ультрафиолетовых ламп — тех, что используются в маникюрных салонах. Продолжительность воздействия составляла до 20 минут, клетки облучали от одного до трех раз. Часть из тех клеток, которые подвергались троекратному облучению, подвергались процедуре в течение одного дня с перерывом в час, другая часть — по одному разу в течение трех дней. Выяснилось, что однократное 20-минутное облучение приводило к гибели 20–30% любого типа клеток, а трехкратное воздействие — к гибели 65–70%.

Кроме того, облучение клеток такой лампой повреждает ДНК, заявил Людмил Александров, один из авторов исследования. Причем некоторые из этих повреждений не восстанавливались со временем и молекула ДНК мутировала дальше при каждом следующем воздействии ламп. Ученые заметили, что такое воздействие может вызвать дисфункцию митохондрий (элементов клетки, которые расщепляют питательные вещества и помогают ей "питаться"), что также может привести к дополнительным мутациям. У пациентов с раком кожи ранее были замечены такие же закономерности мутаций.

Но если лампы так вредны, как же получилось, что их повсеместно используют в салонах? Известно, что ультрафиолет (что естественный, что излучаемый приборами) действительно может быть канцерогенен для человека. Тем не менее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает лампы для гель-лака малоопасными, если использовать их согласно инструкции — обычно не более десяти минут на каждую руку за сеанс. Совет по борьбе с раком (Австралия) сообщает, что на данный момент нет серьезных исследований ультрафиолетовых ламп, которые бы доказывали связь между их использованием во время маникюра и развитием рака. К тому же, добавляют специалисты, как правило, уровень излучения у таких ламп низкий, а время воздействия короткое. Фонд рака кожи (США) подчеркивает, что излучение даже самых интенсивных ламп для маникюра гораздо ниже тех, что используются для загара в соляриях. Да и авторы исследования, о котором недавно рассказали многие СМИ, отмечают, что результаты эксперимента над клетками не вполне репрезентативны для настоящей человеческой кожи, где как минимум есть ороговевший слой эпидермиса, который защищает клетки от ультрафиолета. Так что нет оснований думать, что один, даже 20-минутный сеанс маникюра с использованием лампы убьет 30% клеток кожи на руке.

Упомянутое исследование проводилось, что называется, in vitro (от лат. "в стекле", то есть в пробирке). В отличие от исследований in vivo (то есть в живом организме), этот вид позволяет изучать клетки (или любые другие ткани) подробно, без каких бы то ни было отвлекающих факторов, однако не позволяет получить полноценное представление о реакции всего живого существа, так как не могут воспроизвести условия, происходящие внутри организма. Поэтому к результатам таких испытаний стоит подходить с осторожностью, так как нет никаких гарантий, что результат, полученный вне организма, будет так же справедлив и для живого существа. Наши коллеги-фактчекеры уже разоблачали несколько фейков во время пандемии коронавируса, когда препаратам, показавшим некоторую эффективность in vitro, приписывалась способность лечить вирус in vivo.

Существует несколько разновидностей рака кожи — в зависимости от того, какие именно клетки им поражены. Наиболее распространенные из них:

базально-клеточная карцинома — неконтролируемый рост базальных клеток в верхнем слое кожи (эпидермисе). Это наиболее распространенная форма рака кожи; плоскоклеточная карцинома — злокачественная опухоль эпидермальных кератиноцитов, распространяющихся в дерму; меланома — рак, развивающийся из меланоцитов, клеток кожи, вырабатывающих меланин (пигмент, который придает коже цвет). Самый опасный из этих трех видов.



В 2012 году специалисты Института клеточной медицины Университета Ньюкасла (Великобритания) построили математическую модель, чтобы просчитать, какое количество женщин должны делать маникюр с использованием ультрафиолетовых ламп каждые две-три недели, чтобы хотя бы у одной из них непосредственно в результате этих процедур развился плоскоклеточный рак кожи на тыльной стороне. В модели учитывался возраст, регулярность УФ-облучения, а также сравнивался риск развития рака при использовании таких ламп с риском от простого пребывания на солнце. Исследователи пришли к выводу, что интересующий их вид рака кожи может развиться лишь у одной из десятков, а то и сотен тысяч женщин, регулярно делающих такой маникюр, так что этот риск очень низок и "вероятно, приемлем для большинства женщин".

Американские эксперты из Rapid Precision Testing Laboratories с помощью спектрального взвешивания (измерения биологических эффектов, которые солнечный или искусственный свет с ультрафиолетом оказывает на людей или окружающую среду) по методу Международной комиссии по освещению сравнили риски развития немеланомного рака кожи из-за использования ламп для маникюра и из-за воздействия солнечного света (когда солнце находится прямо над головой и когда лучи падают под углом). Исследователи изучили шесть различных моделей ламп разной мощности. Оказалось, что при эквивалентном времени воздействия риск от солнечных лучей над головой в 11–46 раз (в зависимости от модели устройства) выше, а от тех, что падают на кожу под углом, — в 3–12 раз выше, чем от ламп для маникюра.

В 2020 году американские дерматологи провели систематический обзор медицинской литературы о пациентах, делавших ранее маникюр с использованием ультрафиолетовых ламп, с меланомой или немеланомными видами рака на тыльной поверхности рук и ногтевой матрице (месте, где "зарождается" ноготь). Они искали пациентов моложе 40 лет в базе данных научных публикаций Pubmed, а также с помощью программы SEER (The Surveillance, Epidemiology, and End Results) проанализировали показатели заболеваемости меланомой кожи у лиц в возрасте до 39 лет с 1975 по 2016 год и тенденции заболеваемости меланомой у пациентов всех возрастов с 2007 по 2016 год. В результате они не нашли ни одного зарегистрированного в исследованиях случая, когда пациент моложе 40 лет регулярно делал гелевый маникюр и при этом имел немеланомный рак кожи или меланому на тыльной стороне кистей или ногтевой матрице. Программа SEER, использованная для анализа тенденций заболеваемости меланомой, не выявила практически никаких изменений среди пациентов в возрасте до 65 лет. Изучив данные проведенных ранее исследований, специалисты пришли к выводу, что канцерогенный риск от использования таких ламп практически отсутствует.

Тем не менее о нескольких случаях, когда рак кожи на тыльной стороне рук развивался у людей после того, как те регулярно делали маникюр с использованием ультрафиолетовых ламп, все же известно. Так, у двух пациенток с плоскоклеточным раком не было других значимых факторов риска вроде наследственной предрасположенности, регулярной работы под открытым небом и др. Впрочем, "после" здесь не обязательно значит "вследствие": авторы статьи, рассказавшие об этих случаях, сами подчеркивают, что сделать какие бы то ни было убедительные выводы по ним нельзя. Зафиксирован еще один случай рака кожи у пациентки, которая делала маникюр каждые две-три недели в течение 18 лет. Как и у предыдущих, у нее не было рака в семейном анамнезе, однако помимо маникюра она также часто ходила в солярий, так что и здесь установить причинно-следственную связь затруднительно.

При этом, конечно, стоит учитывать, что в разных салонах красоты стоят лампы разных марок, которые могут отличаться по мощности, а значит, оказывать разный эффект. Так, в 2014 году американские дерматологи сравнили излучение, испускаемое лампами в 16 различных салонах, с плотностью энергии ультрафиолетового излучения, вызывающей повреждение ДНК (600 кДж/м2), и выявили, что для нанесения вреда клеткам-кератиноцитам достаточно всего от 8 до 208 сеансов (в зависимости от типа ламп). Звучит страшно, но на самом деле частота повреждений ДНК, вызванных воздействием естественных клеточных метаболитов, достигает, по некоторым оценкам, десятков тысяч событий в день на каждую клетку. Иными словами, примерно каждые девять секунд ДНК повреждается в процессе жизнедеятельности. Но хорошая новость в том, что наш организм способен естественным образом восстанавливать свою ДНК. Рак же может развиться, если способность ДНК к самовосстановлению снижена из-за наследственных мутаций (именно поэтому семейный анамнез учитывается во многих исследованиях) или, например, если повреждения так часты и сильны, что организм не успевает справиться с ними и они начинают накапливаться. Так что несмотря на то, что в некоторых случаях ДНК была повреждена уже после восьмого сеанса маникюра, это вовсе не говорит о риске развития рака. Исследователи отмечают, что, хотя риск от многократного маникюра с использованием ламп остается неизвестным, так как в исследовании не принимали участие люди, полученные учеными данные свидетельствуют о том, что даже при многократном выполнении этой процедуры риск развития рака остается небольшим.

Во многих салонах сейчас вместо ультрафиолетовых ламп используются LED-лампы (светодиодные), и некоторые думают, что они более безопасны. Однако эксперты подчеркивают, что оба этих типа излучают ультрафиолет, причем, как ни странно, светодиодные — даже в большем количестве, но за счет этого лак застывает быстрее и время воздействия сокращается.

Таким образом, пока что нет достаточных доказательств того, что регулярное использование при маникюре ультрафиолетовых ламп сколько-нибудь значительно увеличивает риск развития рака кожи. При этом многие специалисты отмечают, что для того, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, необходимы дополнительные исследования. Кроме того, имеет значение, как часто вы делаете такой маникюр — если пару раз в год, то, говорят специалисты, беспокоиться не о чем, а вот если каждую неделю, возможно, стоит принять меры предосторожности. Об этом также стоит подумать тем, у кого повышена чувствительность к УФ-лучам — по естественным причинам или в результате приема каких-либо препаратов. Чтобы снизить риск какого-либо негативного воздействия ультрафиолетовых ламп на кожу, специалисты рекомендуют наносить на руки (или ноги, если вы делаете педикюр) водостойкий солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 30 и выше или надевать перчатки, где будут открыты только кончики пальцев.

Вердикт: скорее всего, неправда.