Правильно едим — хорошо спим: 5 блюд и напитков, которые обеспечат комфортный сон
Foto: Shutterstock

Чтобы быстро заснуть и комфортно выспаться, часто достаточно лишь изменить рацион питания. Врачи советуют вечером выбирать пищу, богатую белком. Она содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует синтез мелатонина в шишковидной железе головного мозга и помогает наладить сон. Интересно, что триптофан поступает в организм только с пищей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Творог с бананом

Правильно едим — хорошо спим: 5 блюд и напитков, которые обеспечат комфортный сон
Foto: Shutterstock

Кисломолочные продукты с низким процентом жирности богаты легкоусвояемым белком, а также содержат большое количество аминокислот, которые жизненно необходимы нашему организму. В составе бананов много магния, который обеспечивает расслабление мышц. Этот легкий и сытный перекус усиливает выработку серотонина — вещества, передающего нервные импульсы от клетки к клетке — а также мелатонина. Эти гормоны регулирует циркадные ритмы человека и подают сигналы о необходимости сна и отдыха.

Травяной чай с медом

Правильно едим — хорошо спим: 5 блюд и напитков, которые обеспечат комфортный сон
Foto: Shutterstock

Ромашка, мята, душица — все они содержат антиоксиданты. Эти вещества укрепляют иммунитет, уменьшают чувство тревожности, снимают стресс. Флавоноид апигенин в ромашке связывается с определенными рецепторами, которые вызывают сонливость и уменьшают бессонницу. Мята стимулирует выработку гамма-аминомасляной кислоты, подавляющей действие некоторых химических веществ, вызывающих стресс.

Добавление одной чайной ложки меда в ароматный напиток стимулирует выброс мелатонина в головном мозге и помогает расслабиться. Этот натуральный подсластитель "отключает" нейропептид орексин, который держит человека в напряжении.

Хумус

Правильно едим — хорошо спим: 5 блюд и напитков, которые обеспечат комфортный сон
Foto: Shutterstock

Это популярное блюдо в виде пюре, которое готовится на основе нута. В состав также входят кунжутная паста, оливковое масло, сок лимона, сладкая паприка. Основные ингредиенты блюда (нут, кунжут) являются превосходными источниками триптофана — белка, ответственного за выработку мелатонина в организме. Хумус легко переваривается, питательный и не содержит холестерина. Его можно приготовить самостоятельно или купить в готовом виде.

Индейка с зеленью

Правильно едим — хорошо спим: 5 блюд и напитков, которые обеспечат комфортный сон
Foto: Shutterstock

Белое мясо птицы очень питательное и низкокалорийное. В индейке опять же много триптофана — аминокислоты, которая улучшает качество ночного отдыха и снижает количество пробуждений во время сна. Капуста, шпинат, зелень горчицы, салат-латук богаты кальцием и витаминами. Листовая зелень содержит алкалоид лактуцин — уникальное вещество, успокаивающее центральную нервную систему.

Рис с рыбой

Правильно едим — хорошо спим: 5 блюд и напитков, которые обеспечат комфортный сон
Foto: Shutterstock

Лосось, форель, палтус, тунец, скумбрия — все это отличные источники триптофана для улучшения сна. Одна порция (100-150 г) рыбы жирных сортов содержит 70-85% дневной нормы витамина D и Омега-3 жирных полиненасыщенных кислот. Белый рис богат фолиевой кислотой, тиамином (витамином В1) и марганцем. В нем много углеводов и низкое содержание клетчатки. Это означает, что очищенный рис (круглый и длиннозерновой) быстро повышает сахар в крови и имеет высокий гликемический индекс.
Употребление перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом в сочетании с легкоусвояемыми белками (рыба) улучшает качество сна и увеличивает его продолжительность. Комбинация витамина Д и Омега-3 кислот стимулирует производство серотонина, помогает быстро заснуть и делает сон более глубоким и крепким.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Здоровый сон Хумус Капуста Ромашка Лосось Мята
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая