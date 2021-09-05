Правильно едим — хорошо спим: 5 блюд и напитков, которые обеспечат комфортный сон

Чтобы быстро заснуть и комфортно выспаться, часто достаточно лишь изменить рацион питания. Врачи советуют вечером выбирать пищу, богатую белком. Она содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует синтез мелатонина в шишковидной железе головного мозга и помогает наладить сон. Интересно, что триптофан поступает в организм только с пищей.

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Творог с бананом

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Кисломолочные продукты с низким процентом жирности богаты легкоусвояемым белком, а также содержат большое количество аминокислот, которые жизненно необходимы нашему организму. В составе бананов много магния, который обеспечивает расслабление мышц. Этот легкий и сытный перекус усиливает выработку серотонина — вещества, передающего нервные импульсы от клетки к клетке — а также мелатонина. Эти гормоны регулирует циркадные ритмы человека и подают сигналы о необходимости сна и отдыха.

Травяной чай с медом

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Ромашка, мята, душица — все они содержат антиоксиданты. Эти вещества укрепляют иммунитет, уменьшают чувство тревожности, снимают стресс. Флавоноид апигенин в ромашке связывается с определенными рецепторами, которые вызывают сонливость и уменьшают бессонницу. Мята стимулирует выработку гамма-аминомасляной кислоты, подавляющей действие некоторых химических веществ, вызывающих стресс.

Добавление одной чайной ложки меда в ароматный напиток стимулирует выброс мелатонина в головном мозге и помогает расслабиться. Этот натуральный подсластитель "отключает" нейропептид орексин, который держит человека в напряжении.

Хумус

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Это популярное блюдо в виде пюре, которое готовится на основе нута. В состав также входят кунжутная паста, оливковое масло, сок лимона, сладкая паприка. Основные ингредиенты блюда (нут, кунжут) являются превосходными источниками триптофана — белка, ответственного за выработку мелатонина в организме. Хумус легко переваривается, питательный и не содержит холестерина. Его можно приготовить самостоятельно или купить в готовом виде.

Индейка с зеленью

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Белое мясо птицы очень питательное и низкокалорийное. В индейке опять же много триптофана — аминокислоты, которая улучшает качество ночного отдыха и снижает количество пробуждений во время сна. Капуста, шпинат, зелень горчицы, салат-латук богаты кальцием и витаминами. Листовая зелень содержит алкалоид лактуцин — уникальное вещество, успокаивающее центральную нервную систему.

Рис с рыбой

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Лосось, форель, палтус, тунец, скумбрия — все это отличные источники триптофана для улучшения сна. Одна порция (100-150 г) рыбы жирных сортов содержит 70-85% дневной нормы витамина D и Омега-3 жирных полиненасыщенных кислот. Белый рис богат фолиевой кислотой, тиамином (витамином В1) и марганцем. В нем много углеводов и низкое содержание клетчатки. Это означает, что очищенный рис (круглый и длиннозерновой) быстро повышает сахар в крови и имеет высокий гликемический индекс.

Употребление перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом в сочетании с легкоусвояемыми белками (рыба) улучшает качество сна и увеличивает его продолжительность. Комбинация витамина Д и Омега-3 кислот стимулирует производство серотонина, помогает быстро заснуть и делает сон более глубоким и крепким.