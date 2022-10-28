"Придется все вырезать и поставить протез". Врач рассказывает о том, что делать, если болит плечо

Многие вещи в жизни мы воспринимаем как должное — поднять руку, чтобы достать продукты из холодильника, причесаться или похлопать на концерте любимой рок-группы. Для нас это не привилегия. Но это не навсегда… Со возрастом поднимать руки может быть все сложнее, поэтому мы должны уделять внимание своим плечевым суставам, которые со временем у всех изнашиваются. Боль в плечах может иметь различные причины, а некоторые диагнозы требуют хирургического вмешательства.

Травматолог и ортопед со специализацией в артроскопической хирургии Арнольд Скирманис говорит, что ни один другой сустав не обладает таким большим диапазоном движений, как плечевой. Проще говоря, головка плечевой кости — это круглый шарик на ножке, а лопатка — плоскость. "Лопатка удерживается на месте, потому что ее держат мышцы. Это означает, что единственная прямая связь — это ключица, поэтому диапазон движений огромен. Единственная кость, которая удерживает руку на теле, — это ключица", — объясняет Скирманис.

В ситуациях, когда у человека болит плечо, он обращается за помощью к специалисту. Врач говорит, что проблема в том, что многие приходят на консультацию без четко обозначенной проблемы. "Пациентов к нам присылают семейные врачи. Если болит сустав или места, где есть кость, нужно идти к травматологу. Человек приходит ни с чем и говорит: "У меня вот тут болит!". Если семейный врач направляет вас к травматологу или ортопеду, нужно хотя бы сделать два рентгеновских снимка области, которая болит. Это простые обследования, но они могут выявить артроз, возрастные изменения в суставах, установить диагноз. Пациентам без обследований я даю направление и поэтому появляются дикие очереди к специалистам. Люди должны приходить к нам готовые к консультации".

Бывает, что нужно сделать и магнитно-резонансную томографию, чтобы определить, почему болит плечо. Но принцип прост: "Если болит, делаем рентген и идем к специалисту", — советует Скирманис.

Почему болит плечевой сустав? По словам ортопеда, часто все дело в возрасте. "Человек приходит к нам с вопросами. По паспорту в принципе можно понять, что ты старый. Что делать? Все просто — надо меньше есть, двигаться, заниматься элементарными делами. Принимайте витамины, препараты — делайте что-нибудь!". Чаще всего в пожилом возрасте люди сталкиваются с изнашиванием хрящей и окружающих тканей, разрастанием рубцов, и все это не связано с конкретной травмой. Боли в плечах могут возникать из-за вывихов, а также из-за повреждений и разрывов суставных связок или сухожилий мышц. Обычно это вызвано не только старением, но и травмой. "Вы падаете всю жизнь — чаще всего в детстве, еще до того, как научитесь ходить. Травматизация происходит постоянно".

Научно доказано, что если мы доживем до 150 лет, все суставы должны быть заменены. "Они изнашиваются, это физиологически доказано. Нас спасает то, что мы не живем 150 лет", — говорит врач.

Группа риска — люди, не заинтересованные в последствиях