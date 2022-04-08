Привиться, чтобы спастись: как снизить риск рака у мальчиков

С начала этого года латвийское государство впервые оплачивает вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак, также для 12-летних мальчиков, устраняя тем самым определенную дискриминацию. Член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс призывает как мальчиков, так и девочек, и их родителей воспользоваться этой возможностью.
ВПЧ — трудно поддающаяся лечению инфекция, которая может вызывать несколько разновидностей рака, и раньше считалось, что о ней нужно больше думать девочкам. Однако для этого вируса пол не важен, и теперь государство нашло возможность защитить от него также мальчиков-подростков. "Это первый год, когда абсолютно все подростки, кому уже исполнилось или исполняется 12 лет, могут совершенно бесплатно получить у семейного врача эту вакцину — две прививки с интервалом в шесть месяцев. Допускаю, что в будущем, если будет хватать финансирования, а также вакцин, мы, возможно, сможем предложить их также в других возрастных группах — мальчикам 13 и 14 лет", — надеется Айнис Дзалбс.
Какова роль семейных врачей в вакцинации против ВПЧ и почему она важна?
Мы, семейные врачи, наряду с негосударственными организациями пациентов и другими ассоциациями медиков, были среди инициаторов этих изменений, чтобы в Латвии у мальчиков также была возможность вакцинироваться против ВПЧ. На этот раз больше внимания уделяется мальчикам, но вообще-то семейные врачи подчеркивают необходимость этой вакцины как для мальчиков, так и для девочек. Вакцинация как таковая относится к сфере первичного медицинского обслуживания, или семейной медицины, к компетенции семейных врачей — так же, как и в других странах. Ранняя диагностика также является одной из основных задач семейной медицины, наряду с профилактикой заболеваний и наблюдением хронических пациентов. Конечно, это относится ко многим заболеваниям, например, к ранней диагностике сахарного диабета, наблюдению пациентов и профилактике этого заболевания.
То же касается и ранней диагностики онкозаболеваний, их профилактики и наблюдения онкологических пациентов — это один из самых больших вызовов для семейной медицины. Думаю, если семейному врачу удалось предотвратить онкологическое заболевание, своевременно его диагностировать и тем самым спасти жизнь пациенту, то это доставляет врачу самое большое профессиональное удовлетворение.
Как проявляется ВПЧ?
В контексте онкологических рисков и вакцинации речь идет о новообразованиях на слизистой оболочке рта, кондиломах на слизистых половых органов, которые со временем могут привести к онкологическим заболеваниям. Всего насчитывается около 150 видов ВПЧ, из них не все являются злокачественными и агрессивными. Эти вирусы находятся на поверхности слизистых оболочек, не попадают в систему кровообращения, вглубь нашего организма, поэтому наша иммунная система довольно слабо их распознает. Поэтому на слизистых оболочках вирусы могут существовать десятилетиями и, размножаясь, беспрепятственно вызывать повреждения, которые, в свою очередь, приводят к онкологическим заболеваниям. Исторически в этом контексте мы говорим прежде всего о раке шейки матки, о котором у нас имеется больше всего данных.
Позже выяснилось, что эти вирусы охотно "живут" также на слизистых оболочках других органов — рта, горла, носовой полости, половых органов — не только у женщин, но и у мужчин, а также в области анального отверстия. Вакцина же направлена против конкретных видов ВПЧ, которые вызывают рак, чтобы организм мог выработать против них антитела и, столкнувшись с вирусом, уничтожить его. Вакцина, о которой мы сейчас говорим, является девятивалентной. Это значит, что она направлена против девяти наиболее часто встречающихся видов вирусов. В ходе исследований было установлено, что, например, эта вакцина снижает вероятность заболевания раком шейки матки на 90–95%. Не существует более эффективного средства, которое позволяло бы предотвратить онкологическое заболевание в таких масштабах. Это очень значительный и важный вклад в здоровье молодежи на будущее. Также нужно понимать, что рак шейки матки — это не болезнь старых женщин или пенсионерок. При этом виде рака опухоль развивается за 10–15 лет после заражения вирусом.
Есть ли какие-то ограничения по возрасту или полу?
Нет никаких ограничений — ни по возрасту, ни по полу, просто первый клинический опыт и первые исследования с убедительной эффективностью свидетельствовали о том, что этот вирус связан с раком шейки матки, поэтому изначально вакцина против ВПЧ считалась своего рода "прививкой для девочек". Однако этот вирус не брезгует ни одной из слизистых оболочек, без различия пола, и со временем исследования показали, что это актуально также и для мальчиков. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить вакцинацию в возрасте от 9 до 12 лет — и мальчикам, и девочкам. В этом возрасте они еще не начинают жить половой жизнью и эффективность вакцины может быть самой высокой. Но и в более старшем возрасте — в выводах исследования упоминается, что до 26 лет, — эта вакцина обеспечивает хорошую защиту. Есть данные, что и в более позднем возрасте — приблизительно до 45 лет — она может приносить пользу. В контексте семейной медицины в мире в основном ориентируются на молодежь.
Процесс вакцинации у мальчиков и девочек не отличается — обычно прививка делается в плечо. Правда, некоторые онкозаболевания, которые может вызвать этот вирус, различаются в зависимости от пола. Раньше считалось, что ВПЧ — это больше заболевание, передающееся половым путем, и, возможно, это и является одним из основных путей его распространения, однако этот вирус распространяется также во время бытовых контактов. Восприятие его только в качестве сексуально-трансмиссивного заболевание немного как бы стигматизирует онкологию и вакцину, однако в процессе нашей коммуникации с подростками и родителями мы как раз подчеркиваем, что эта прививка предохраняет от онкологических заболеваний, а пути заражения могут быть разными.
Почему мальчиков начали прививать позже, чем девочек?
По данным инфекционистов, изначально в Латвии были доступны только бивалентные вакцины, которые защищали лишь от двух видов ВПЧ, главным образом от вызывавших рак шейки матки. С внедрением девятивалентной вакцины количество вирусов увеличилось на семь, причем в их число попали также вирусы, которые чаще вызывают опухоли у мужчин, так что тогда все дело было лишь в отсутствии политической инициативы. В мире вакцинация от ВПЧ проводится с 2006 года. В Латвии с 1 сентября 2010 года мы проводим вакцинацию девочек. Позже неправительственные организации — семейных врачей, пациентов и родителей — повторно обратились и в Минздрав, и к депутатам Сейма с призывом идти в ногу со временем и не дискриминировать мужчин, так как в последние годы отмечается рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, в том числе связанными с ВПЧ, поэтому было принято решение также в отношении мальчиков.
Имеются ли какие-то особые группы риска?
На самом деле каждый находится в группе риска, так как каждый из нас в своей повседневной жизни может столкнуться с этим вирусом и не ясно, как наш организм сможет бороться с этой инфекцией. Здесь можно провести аналогию с тем же Covid–19: кто-то в 60 лет только чихает, а кто-то в 40 лет попадает в интенсивную терапию без каких-либо серьезных сопутствующих заболеваний. К тому же, как я уже упомянул, воспалительный процесс может длиться годами. Например, за 10 лет у каждого из нас может ослабнуть иммунитет под влиянием каких-то факторов или обстоятельств, а вирус может вызвать повреждения. Мы не можем полагаться на иммунитет, 10–15 лет живя с иллюзией, что с нами ничего не случится.