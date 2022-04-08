Привиться, чтобы спастись: как снизить риск рака у мальчиков

Есть ли какие-то ограничения по возрасту или полу?

Нет никаких ограничений — ни по возрасту, ни по полу, просто первый клинический опыт и первые исследования с убедительной эффективностью свидетельствовали о том, что этот вирус связан с раком шейки матки, поэтому изначально вакцина против ВПЧ считалась своего рода "прививкой для девочек". Однако этот вирус не брезгует ни одной из слизистых оболочек, без различия пола, и со временем исследования показали, что это актуально также и для мальчиков. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить вакцинацию в возрасте от 9 до 12 лет — и мальчикам, и девочкам. В этом возрасте они еще не начинают жить половой жизнью и эффективность вакцины может быть самой высокой. Но и в более старшем возрасте — в выводах исследования упоминается, что до 26 лет, — эта вакцина обеспечивает хорошую защиту. Есть данные, что и в более позднем возрасте — приблизительно до 45 лет — она может приносить пользу. В контексте семейной медицины в мире в основном ориентируются на молодежь.

Процесс вакцинации у мальчиков и девочек не отличается — обычно прививка делается в плечо. Правда, некоторые онкозаболевания, которые может вызвать этот вирус, различаются в зависимости от пола. Раньше считалось, что ВПЧ — это больше заболевание, передающееся половым путем, и, возможно, это и является одним из основных путей его распространения, однако этот вирус распространяется также во время бытовых контактов. Восприятие его только в качестве сексуально-трансмиссивного заболевание немного как бы стигматизирует онкологию и вакцину, однако в процессе нашей коммуникации с подростками и родителями мы как раз подчеркиваем, что эта прививка предохраняет от онкологических заболеваний, а пути заражения могут быть разными.

Почему мальчиков начали прививать позже, чем девочек?

По данным инфекционистов, изначально в Латвии были доступны только бивалентные вакцины, которые защищали лишь от двух видов ВПЧ, главным образом от вызывавших рак шейки матки. С внедрением девятивалентной вакцины количество вирусов увеличилось на семь, причем в их число попали также вирусы, которые чаще вызывают опухоли у мужчин, так что тогда все дело было лишь в отсутствии политической инициативы. В мире вакцинация от ВПЧ проводится с 2006 года. В Латвии с 1 сентября 2010 года мы проводим вакцинацию девочек. Позже неправительственные организации — семейных врачей, пациентов и родителей — повторно обратились и в Минздрав, и к депутатам Сейма с призывом идти в ногу со временем и не дискриминировать мужчин, так как в последние годы отмечается рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, в том числе связанными с ВПЧ, поэтому было принято решение также в отношении мальчиков.

Имеются ли какие-то особые группы риска?

На самом деле каждый находится в группе риска, так как каждый из нас в своей повседневной жизни может столкнуться с этим вирусом и не ясно, как наш организм сможет бороться с этой инфекцией. Здесь можно провести аналогию с тем же Covid–19: кто-то в 60 лет только чихает, а кто-то в 40 лет попадает в интенсивную терапию без каких-либо серьезных сопутствующих заболеваний. К тому же, как я уже упомянул, воспалительный процесс может длиться годами. Например, за 10 лет у каждого из нас может ослабнуть иммунитет под влиянием каких-то факторов или обстоятельств, а вирус может вызвать повреждения. Мы не можем полагаться на иммунитет, 10–15 лет живя с иллюзией, что с нами ничего не случится.