Призрак сна: что мы знаем о нарколепсии и как она лечится в Латвии

Что это за редкое заболевание?

Нарколепсия — это хроническая неврологическая болезнь, в случае нее мозг вырабатывает слишком мало гормона орексина, который помогает нам оставаться в бодрствовании. С нарушениями регуляции суточного цикла также возникает эта непреодолимая сонливость в течение дня, несмотря на то что ночью человек спал достаточно. Больной нарколепсией может уснуть за обедом, может заснуть за рулем, как только остановится у светофора на красный свет. Может присесть, чтобы немного отдохнуть, и сразу же уснуть на своем рабочем месте… Это реальные истории пациентов. "И это происходит не потому, что человек переутомился или несколько дней не спал, а потому, что у него специфические изменения в головном мозге, связанные с регуляцией суточного цикла и объема сна, — поясняет невролог. — К сожалению, даже врачи часто не распознают эти симптомы и думают, что у человека какие-то психические расстройства. Им иногда назначают медикаменты, чаще всего — нейролептики, которые не помогают, а делают человека еще более сонным, еще больше затрудняя его жизнь".

Хотя большая часть редких заболеваний наследуется генетически, нарколепсия в большинстве случаев не наследуется. У нее есть и аутоиммунные причины, которые проявляются уже в раннем подростковом возрасте. Но поскольку раньше невозможно было диагностировать эту болезнь, люди сейчас узнают о своей болезни, будучи уже во взрослом возрасте. "У тех трех наших пациентов, у которых мы обнаружили нарколепсию, симптомы тоже появились уже в детстве. Сначала это только большая усталость и сонливость, с которой человек смиряется, на другие симптомы даже не обращая внимания. Одному из наших пациентов, у которого мы обнаружили эту болезнь, сейчас 45 лет. Он уже с детства лечился у психиатра и употреблял множество различных медикаментов, — и никаких улучшений. Человек потерял столько лет своей жизни, которые мог бы качественно провести. Вместо этого он жил в дискомфорте, потому что ни одно из повседневных мероприятий не может быть до конца полноценным, — рассказывает Янис Медниекс. — Человек уже чувствует, что что-то не в порядке, что есть проблемы со здоровьем, и ищет помощи. Но это задача врачей — уметь распознать эти симптомы. О них надо говорить, чтобы и люди сами знали, что с ними происходит и что им можно помочь. Если можно уснуть во время любой активности, это уже очень серьезный симптом. И очень опасный симптом, — обычно человек в течение дня во время еды все же не засыпает".

Какие обследования помогают обнаружить болезнь?

Нарколепсию можно диагностировать, проведя полисомнографию и множественный тест латентности сна. Еще не очень давно подобные обследования в Латвии вообще невозможно было сделать взрослому человеку, но теперь такая возможность есть.

При проведении полисомнографического обследования (если расшифровать название: "поли" — много, "сомно" — сон, "графия" — запись, то есть записывается много сна) к человеку на ночь присоединяются электроды, как при проведении электроэнцефалографии, а также другие сенсоры для оценки параметров дыхания, деятельности сердца. Это обследование позволяет измерить и вычислить, насколько длинные у человека конкретные фазы сна, также в случае необходимости — какая сатурация кислорода в крови, каковы сердечная деятельность и дыхание, движения грудной клетки и другие параметры. Таким образом получают детализированную информацию о том, как организм человека функционирует во сне.

В свою очередь, на следующий день после того, как ночью проведена полисомнография, следует множественный тест латентности сна. Во время него человека просят лечь, но не засыпать. Тем, у кого есть нарколепсия, очень трудно бодрствовать. Они засыпают почти сразу же, как только легли.