Прогулка вместо гаджетов: 10 полезных советов для здоровья весной

Приближается теплое время года, когда все больше времени мы будем проводить на улице. Для того чтобы радоваться возвращению весеннего солнца и одновременно укрепить иммунитет и здоровье, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Илзе Приеднице дают 10 полезных советов.
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- 1. Запишитесь к семейному врачу
- 2. Меньше пользуйтесь транспортом и лифтом
- 3. Ешьте больше овощей и фруктов
- 4. Уменьшите потребление красного мяса, ешьте больше рыбы
- 5. Одевайтесь по погоде
- 6. Заботьтесь о полноценном сне
- 7. Больше гуляйте на свежем воздухе
- 8. Пейте достаточно воды
- 9. Не забывайте об индивидуальных мерах предосторожности
- 10. Ограничьте объем получаемой информации и время, проведенное в соцсетях
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TagsЗанятия спортом Здоровье ИМТ Овощи Стресс Фрукты
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