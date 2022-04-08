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Прогулка вместо гаджетов: 10 полезных советов для здоровья весной
Foto: Pixabay.com

Приближается теплое время года, когда все больше времени мы будем проводить на улице. Для того чтобы радоваться возвращению весеннего солнца и одновременно укрепить иммунитет и здоровье, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Илзе Приеднице дают 10 полезных советов.

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