Рак груди — не приговор. Что спросить на приеме у маммолога и как часто делать проверки?

Врач-маммолог Эгилс Пурмалис рассказывает, как происходит прием у маммолога, какие вопросы нужно задать врачу и какие обследования желательно пройти до первого визита.

Маммолог — врач-онколог, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой различных заболеваний молочных желез. Эгилс Пурмалис более десяти лет специализируется на маммологии и онкологии (лечение доброкачественных образований, в том числе папиллом, фиброаденом, предраковых и онкологических состояний).

Доктор Пурмалис проводит различные операции на грудной железе, от секторальной резекции и мастэктомии до реконструкции. Среднее количество операций — до 200 в год.

Становится ли больше женщин, болеющих раком груди?

В последние годы рак груди — это основное онкологическое заболевание среди женщин. В структуре онкологических заболеваний женщин рак молочной железы занимает первое место — 19,3%. По данным Всемирной организации здоровья, рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака: в 2020 году было зарегистрировано свыше 2,2 миллиона случаев этого заболевания. В течение своей жизни раком молочной железы будет болеть примерно каждая двенадцатая женщина. Рак молочной железы является главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний.

К сожалению, рак груди становится все моложе. Уже не редкость, когда онкологические заболевания груди встречаются у женщин в возрасте от 25 до 30 лет. К тому же, стремительно растет число болеющих.

Что влияет на такую негативную статистику?

К онкологии приводит совокупность многих факторов. Это и наследственность, и индивидуальные особенности, влияют внешних факторов. Если все суммируется, получается негативный результат.