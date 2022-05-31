Раз и навсегда: 12 способов помочь человеку бросить курить

31 мая — Международный день борьбы с курением. О вреде сигарет вроде бы слышали все. Даже большинство курильщиков признают, что табак вреден, но не могут отказаться от этой привычки.

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Человек, который пытается бросить курить, нуждается в поддержке семьи и друзей. Чем раньше он это сделает, тем лучше будет его здоровье. Есть 12 способов помощи тем, кто хочет отказаться от курения, рассказывает sovets.net

Признать силу вреда никотина



Как бросить курить, если дымят все вокруг? Как отказаться от сигареты, если впереди праздники? Такие отговорки курильщик придумывает каждый раз, когда пытается расстаться с пагубной привычкой. Даже очевидный вред курения (кашель по утрам, боли в сердце) не мешает тянуться за очередной сигаретой.

Все дело в том, что это не только физическая, но и психологическая зависимость. Мозг отказывается фиксировать преимущества воздержания от сигарет. Курильщику важно осознать силу никотиновой зависимости и быть готовым к психологическим трудностям.

Понять, что это навсегда



Для того чтобы бросить курить, потребуется время. Важно осознать свою свободу от никотина — это самая трудная задача. Ведь нужно начать день, справиться с эмоциями, попить несколько раз кофе, пообщаться с друзьями. Как это сделать без сигарет? Потребность покурить иногда становится непреодолимой и человек думает, что сделает одну затяжку, после чего бросит. Это не работает. Отказаться от табака нужно один раз и навсегда.



Искать мотивацию



У каждого человека отказ от курения имеет свои причины. Чтобы помочь близкому, расспросите его о мотивации. Когда проблема озвучивается, она лучше осознается. Если мотивация слабая, помогите найти более сильную. Для женщин важно сохранить красоту и способность к деторождению. Также напомните об экономии денег: сигареты ведь стоят не дешево. Главная мотивация для мужчины — достижение успеха у женщин. Отказ от пагубной привычки обещает увеличение потенции.



Поставить себя на место курильщика





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Вы можете не знать, как тяжело бросить курить. Не говорите зависимому от табака, что перестать легко — это неправда. Лучше поддерживайте и сочувствуйте, будто страдаете сами. Даже если вы никогда не курили, вспоминайте, что тяжело было бросить: алкоголь, вредную пищу, привычку пить много кофе. Только осознав это чувство, вы поймете глубину всего процесса, который переживает ваш друг.

Не быть настойчивым



Помните, что чрезмерное давление может вызвать обратную реакцию. Не ставьте перед собой цель помочь другу бросить курение любыми путями. Это его выбор образа жизни, который вы должны уважать. За свое здоровье человек сам в ответе. Оказывайте психологическую поддержку, но не переходите черту.



Поддерживать на всем пути



Курильщик в любой момент может сорваться. Бывает даже несколько десятков неудачных попыток, прежде чем одна станет успешной. Поощряйте близкого человека быть стойким и не отказываться от задуманного. Неважно, сколько попыток сделано. Если человек прилагает усилия, значит, у него есть мотивация, а это важный аспект успеха.



Не критиковать



Если очередная попытка бросить табакокурение провалилась, выражайте поддержку. Критика только оттолкнет от вас друга — ему и так плохо. Чувство вины усугубляет проблему. Курильщик должен быть уверен, что вы его друг и в беде, и в радости. Если он будет доверять, то в дальнейшем прислушается к вашим советам.



Просто слушать



В процессе отказа от сигарет будет много неловких моментов. Самое лучшее, что вы можете делать — это просто слушать. Прекратите читать лекции о вреде курения — он и так это прекрасно знает. Постарайтесь понять переживания близкого человека. Для него сейчас важно иметь позитивную поддержку.



Найти альтернативу





Foto: PantherMedia/Scanpix

Самое важное, что вы можете сделать для друга — отвлечь от желания покурить. Придумайте другие занятия, которыми он сможет наслаждаться. Первое условие — отказаться от триггеров курения. Например, человек привык дымить на остановке, ожидая автобус или брать сигарету за чашечкой кофе. На время нужно поменять маршрут или ходить на работу пешком и отказаться от кофеина, чтобы триггеры потеряли свою силу.

Найти внешнюю поддержку



Когда нужны перемены, будет полезной помощь других. Окружите близкого человека людьми, которые смогли справиться с курением. Поговорите о возможности посетить психотерапевта. Группа поддержки невероятно полезна! Существует много людей, находящихся в процессе отказа от табака. Найдите их на тематических форумах, посоветуйте другу пообщаться с ними.



Праздновать победы



Поощрение за результаты — отличная поддержка в борьбе с курением. Придумайте награды за каждый сделанный шаг. Например, за трехдневное воздержание подарите ему билеты в кино. За неделю без сигарет — абонемент на массаж. Обещайте более ценный приз за жизнь без табака в течение года.



Давать положительную оценку



Не говорите курильщику, как губят сигареты его здоровье. Концентрируйтесь только на положительных вещах. Например, напомните, что как здорово играть со своими детьми и дождаться внуков. Акцент на позитивных моментах — это дополнительная мотивация.

