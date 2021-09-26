Ребенок и смарт-устройства: как сохранить зрение?

Прошлый учебный год, проведенный из-за пандемии удаленно со смарт-устройствами, позади. Хорошая новость: глазные врачи не наблюдали существенного ухудшения зрения у детей.

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"Сейчас трудно прогнозировать, что принесет новый учебный год. Поэтому родителям надо знать, как помочь ребенку, чтобы гаджеты не угрожали зрению", — говорит офтальмолог Вита Сперга.

Самое важное о зрении детей

"Родители учеников младших классов должны убедиться, что ребенок справляется с нагрузкой на зрение, которая увеличилась с началом учебного года. Хочет ли ребенок читать? Нравится ли ему участвовать в играх и задачах, в которых нужно играть с цветами и их различием?" — ответы на эти вопросы должны получить все родители, считает Вита Сперга.

Каждому ребенку, прежде чем начать учебу в первом классе, надо пройти обязательную проверку зрения, после которой специалист скажет, правильно ли развилась система зрения, может ли ребенок различать цвета, оба ли глаза видят одинаково хорошо, нет ли дальнозоркости, близорукости или астигматизма.

"К сожалению, в этом возрасте дети не жалуются родителям, если видят плохо, потому что не знают, что могут видеть лучше. Поэтому родителям надо обратить особое внимание на зрение детей в младших классах. Как только они замечают, что ребенок неохотно участвует в играх с другими детьми, в которых надо распознавать цвета, если он быстро устает, если есть трудности с учебой или какие-либо жалобы, связанные со зрением и глазами, надо сразу идти к глазному врачу", — говорит офтальмолог.

В прошлом учебном году родители волновались, как удаленное обучение повлияет на зрение их детей. Однако количество школьников, у которых развилась близорукость или другие проблемы со здоровьем глаз, значительно не увеличилось.

"Существует опасная тенденция, которая актуальна уже несколько лет, — у детей еще до начала школы, в возрасте четырех, пяти, шести лет, начинает формироваться близорукость. Когда-то это происходило значительно позже — около шестого-седьмого года школы. Такие изменения связаны с тем, что сегодня все дети используют гаджеты и получают дополнительную нагрузку на зрение. Между тем медики единодушны: до двух лет дети вообще не должны пользоваться электронными устройствами", — поясняет врач, и добавляет, что в возрасте от двух до семи лет дети могут находиться с гаджетами не дольше одного часа в день, а лучше еще меньше. В возрасте начальной школы — от двух до четырех часов в день.

Самый типичный возраст для развития близорукости

Близорукость начинает формироваться под влиянием нескольких факторов. Один из них — генетика. Но болезнь может также начать развиваться, если:

• дети длительно используют смарт-устройства;

• ведут малоподвижный образ жизни;

• не ходят или редко выходят на улицу, в результате чего им не хватает солнечного света.

"Школьники часто не говорят родителям, что у них есть проблемы со зрением. Они знают, что родители будут ругать их за слишком долгое сидение за компьютером и боятся, что им совсем запретят пользоваться смарт-устройствами", — говорит Вита Сперга.

Чаще всего близорукость начинается в начальной школе и прогрессирует на этапе средней школы. Но это индивидуально и могут быть случаи, когда близорукость начинает развиваться только в средней школе.

Азбука профилактики

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• Родители должны контролировать время, которое дети проводят с гаджетами. При просмотре экранов каждые 20 минут на 20 секунд обязательно нужно взять перерыв и посмотреть на расстояние шести метров. Например, подойти к окну и смотреть вдаль.

• Каждый час надо встать с рабочего места и размяться.

• Рабочее место ребенка должно быть оборудовано эргономично: важно удобное кресло, в котором можно сидеть с прямой спиной, опираясь ногами на пол. Стол должен соответствовать росту ребенка — при сидении плечи должны быть расслаблены, локти — под углом 90 градусов. Экран монитора должен находиться на расстоянии 45-70 см от глаз, а верхний край экрана — на одном уровне с глазами или немного ниже. Как место для учебы, так и помещение, где ребенок учится, должно быть освещенным. Нельзя смотреть на экран в полной темноте. Экран должен быть немного ярче, чем фоновое освещение.

• Каждый день по крайней мере два часа надо двигаться на свежем воздухе. Доказано, что у тех детей, которые каждый день по меньшей мере два часа чем-нибудь активно занимаются на улице, близорукость прогрессирует меньше.

• Желательно, чтобы каждый школьник проверял зрение один раз в год.

Правильное меню для хорошего зрения

Фармацевт Дайва Аболиня говорит, что для здоровья глаз ребенка нет лекарств, которые в этом случае могут что-то решить: "Прежде всего важно полноценное, здоровое питание — в меню ребенка надо включать много зелени, овощей, фруктов — все это лучший естественный источник витаминов для здоровых глаз. Надо выбирать продукты, содержащие витамин Е, C, цинк. В меню можно включить шпинат, капусту, римский салат, оранжевую паприку, яйца, рыбу, в которой много жирных кислот омега-3, например лосось и тунец. Каждый день надо пить достаточно жидкости, так как это необходимо для увлажнения глаз".