Ребенок лизнул качели или столб на морозе. Самая зимняя инструкция для родителей

В Латвии наступили настоящие морозы, а значит, не исключено, что юные исследователи, уставшие от игр на площадке, решат попробовать что-нибудь из окружающих предметов на вкус. В таком случае вам пригодится эта инструкция от портала для родителей CHIPS Journal (но пусть не пригодится, конечно).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Дети познают мир опытным путем — им недостаточно просто знать, что плита горячая, а стеклянный стакан — хрупкий. Им важно потрогать, постучать, понюхать, попробовать на зуб, уронить — в общем, собрать максимально полную информацию об объекте исследования. Иногда такие эксперименты, конечно, приводят к плачевным последствиям.

С наступлением зимы у юных ученых появляются дополнительные поводы для исследований: например, как быстро растает принесенный домой снежок? Отвалятся ли уши, если ходить по морозу без шапки? И, наконец, действительно ли язык прилипнет, если лизнуть замерзшую железяку? Ответ на последний вопрос: да, действительно. Объясняем.

Почему язык прилипает к холодному металлу?

Для тех, кому все-таки достаточно теоретических знаний, вкратце объясним физику процесса. Тепло всегда стремится уравнять температуру, а потому движется от источника тепла к более холодным участкам. Так, например, тепло наших рук хочет согреть пространство вокруг себя, но надетые перчатки мешают ему это сделать — и так наши руки остаются теплыми. Перчатки хорошо изолируют тепло, а вот металл, напротив, является прекрасным проводником.

Когда вы касаетесь теплым и влажном языком замерзшей железки, ледяной металл поглощает тепло с поверхности языка быстрее, чем ваш организм успевает его восполнить. Слюна замерзает, и вы оказываетесь в коварной ледяной ловушке

Лизнул металл на морозе и прилип. Что делать?

Foto: DELFI

Если вы (мы не станем вас осуждать) или ваш ребенок попали в такую неприятную ситуацию, то у вас есть несколько вариантов.

1. Теплая вода. Самый быстрый и эффективный способ спасти язык из холодного плена — это полить на него (и на саму железку) теплой водой или чаем (не горячим! Иначе так можно еще и ожог получить). Застраховаться от таких случаев вам поможет термос с чаем на каждой прогулке. Если он и не пригодится для спасательной миссии, то в целом приятно иметь с собой теплый напиток.

2. Собственная слюна. Если теплой воды под рукой нет, то вместо нее жертва холодного металла может использовать собственную слюну, чтобы растопить лед. Проблема здесь в том, чтобы накопить достаточное количество слюны, что довольно сложно сделать с открытым ртом. Если слюны будет мало, она просто замерзнет, а язык прилипнет еще сильнее.

3. Дыхание. Еще один способ растопить лед, не используя термос, выглядит так: сложите руки "домиком" вокруг губ и металла, к которому прилип язык. Затем начинайте изо всех сил дышать, чтобы теплый воздух из ваших легких растопил лед и помог освободиться — а руки создадут дополнительную защиту, чтобы воздух не так быстро остывал.

4. Самодельная грелка. В качестве нетривиального способа решения проблемы доктор Комаровский рекомендует превратить имеющийся у вас пакет, презерватив или перчатки (резиновые, латексные или полиэтиленовые) в самодельную грелку, наполнив их собственной мочой. В качестве экстремальной меры подойдет, но вряд ли такое можно провернуть на детской площадке.

5. Отчаянные меры. Самый трагический сценарий, к которому надо прибегать только в том случае, если все остальные варианты не работают — это отрывать примерзший язык силой. Повторимся, это стоит делать только в самом крайнем случае, потому что этот метод травматичный, опасный, кровавый и оправдан только в том случае, если ребенок находится в таком неудобном положении уже довольно долгое время, что повышает риск обморожения. Во всех остальных случаях мы настоятельно рекомендуем сперва испробовать все доступные способы (если дело произошло в городе, за теплой водой можно попробовать в близлежащий магазин, кафе или парикмахерскую), и только потом переходить к крайним мерам.

Что делать, если все-таки ребенок повредил язык?

Сразу же идите домой, не нужно прикладывать к ране снег или лед — можно занести инфекцию.

Дома промойте язык теплой водой и промокните тампоном с перекисью водорода, врачи также советуют хлоргексидин или мирамистин. Если рана довольно большая и кровь не останавливается, сделайте марлевый тампон (вату оберните бинтом в несколько слоев), смочите его разведенной перекисью и положите на язык. Если ничего не помогает (хотя такое вряд ли случится), вызывайте скорую или сами везите ребенка в ближайший стационар.

Следующие несколько дней, пока слизистая не восстановится, кормить ребенка придется перетертой пищей, так как в пережевывании язык тоже активно участвует. Следите, чтобы еда не была горячей, это также может причинять боль. Доктор Комаровский также советует избегать кислого, острого и очень холодного.

Если же в течение следующих двух-трех дней вы не видите положительной динамики в заживлении языка или, того хуже, он начал темнеть — сразу к врачу. Но опять же, это исход крайне редкий.