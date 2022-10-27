Ребенок ничего не ест: педиатр назвала 9 причин плохого аппетита у детей

Самая частая жалоба родителей в кабинете педиатра, если не брать в расчет простуды и детские инфекции, — это плохой аппетит. Но всегда ли снижение аппетита — обязательно признак болезни? В теме разбирался doctorpiter.ru

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Редко кто из мам и пап, не говоря уже о заботливых бабушках, доволен аппетитом своего ребенка: им кажется, что малыш ест мало, поэтому такой худенький и плохо растет. Но важно понимать, что природа мудра, детский организм работает на уровне инстинктов, в том числе пищевых. Дети подсознательно знают, когда, сколько и как им нужно есть. И зачастую детальный анализ рациона малыша, проведенный с родителями, которые пришли к врачу с жалобами на снижение аппетита, определяет, что с едой все в порядке. О причинах снижения детского аппетита рассказывает врач-педиатр Елена Парецкая.

Адекватно оценивайте ребенка

Если малыш веселый, бодрый и подвижный, относительно нечасто болеет, для своего возраста имеет нормальные показатели роста и веса, но аппетит его не удовлетворяет родителей, — беспокоиться не нужно. Есть дети, которые настолько рационально и полноценно усваивают пищу, что им требуется для получения энергии относительно немного пищи. Если малыш имеет хрупкое телосложение, невысокого роста, ему, естественно, нужно меньше энергии для активности, чем рослому и крупному ребенку.

Но если малыш всегда с аппетитом и хорошо, много ел, но внезапно его пристрастия в еде изменились, при этом он теряет вес на фоне недоедания, нужно пойти к специалисту и выявить причины подобного состояния. Это важно, чтобы не пропустить серьезные болезни, расстройства пищевого поведения или начало определенных хронических расстройств в обмене веществ (например диабета).

Почему пропадает аппетит?

Когда родители отмечают, что ребенок на фоне снижения аппетита стал быстрее и чаще уставать, он стал капризным и раздражительным, это может быть взаимосвязано. Есть несколько как вполне естественных, так и патологических причин потери аппетита у детей раннего возраста и дошкольников.

1. Замедление темпов роста

Важно понимать, что ребенок растет не постоянно, а скачкообразно — с периодами резкого ускорения ростовых процессов и их замедления. Определенный возраст, когда дети резко начинают вытягиваться в росте, именуют ростовыми скачками. Естественно, что в этот период жизни дети и едят больше, им нужна энергия для ускоренного деления клеток.

Так, малыши особенно быстро растут весь первый год жизни, но затем их рост замедляется, и они могут употреблять гораздо меньше еды, чем делали это ранее. Поэтому снижение аппетита после года можно считать вполне нормальным явлением, не нужно переживать. Ускорение роста будет типично после 3 лет, затем уже в возрасте 6–7 лет.

2. Различные заболевания

Любой из нас знает, что на фоне недомогания или болезни есть совершенно не хочется. И дети в этом плане — не исключение. При ОРВИ, гриппе и других острых болезнях снижение аппетита закономерно и временно. Он постепенно восстановится по мере выздоровления. На фоне боли в животе, горле или лихорадки есть тоже не хочется, важно кормить детей в периоды болезней только по аппетиту. Допустимы легкие продукты и блюда, лакомства, дети подсознательно тянутся к той еде, которую готовы переварить.

3. Стрессы

Не только взрослые, но и дети любого возраста могут ощущать на себе негативные последствия стрессов — физических или психологических. И потеря аппетита — это одна из ключевых реакций при переутомлении, смене режима, перелете в другие часовые пояса, волнениях или эмоциональном перенапряжении. На фоне этого организм переключается в режим "беги или борись" и отключает на время функции пищеварения, концентрируясь на работе сердца, дыхании и тонусе мышц. Важно, чтобы стресс в жизни детей не затягивался, его нужно выявлять и максимально быстро устранять. Среди ключевых причин для развития стрессовых реакций можно выделить:

изменения в семье (рождение младших детей, развод родителей, гибель домашних животных);

семейное насилие, жестокое обращение с детьми;

проблемы в детском коллективе, конфликты с детьми или взрослыми.

4. Депрессия у детей

Казалось бы, депрессия — это взрослая болезнь, возникающая при сформированной психике. Но нет, ученые давно доказали, что она возможна и у детей. И одним из проявлений может стать именно потеря аппетита, а родители принимают признаки депрессии за капризы или грусть ребенка.

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Но это совершенно разные вещи, при депрессии ощущение грусти и безнадежности не уходит, оно мешает ведению привычной детской жизни. На фоне снижения аппетита нужно отмечать еще и такие признаки, как пропажа интереса к ранее любимым занятиям, появление вопросов о смерти, негативные суждения, желание постоянно быть в одиночестве. Все это вместе даже у детей дошкольного возраста может быть признаком депрессии.

5. Расстройства в пищевом поведении: развитие анорексии

У детей могут развиваться не только физические проблемы, приводящие к потере аппетита, но и психические, аналогично взрослым. Иногда дети копируют поведение родителей, вечно сидящих на диете, или подражают своим кумирам, у них формируется отвращение к пище, навязанное со стороны. Они ограничивают себя в еде, беря пример с других, и постепенно у них развивается анорексия.

Даже если дети и принимают пищу, они выбирают только отдельные продукты, которые не такие плотные и сытные, и затем ощущают вину за свое поведение. Потеря веса отрицательно влияет на обменные процессы, возникают серьезные проблемы со здоровьем. Генетика, наследственный химический дисбаланс в мозге и проблемы развития могут также вызвать нервную анорексию. В этом случае на помощь должен приходить не только педиатр, но и врач-психиатр.

6. Прием некоторых лекарств

На фоне лечения некоторыми препаратами, включая антибиотики, некоторые противовоспалительные препараты или часть других лекарств, может снижаться аппетит. Это временное явление, оно проходит по мере того, как лекарства выводятся из организма.

7. Различные формы анемии

Нередко аппетит детей портит анемия (или малокровие). Основу этой болезни составляет снижение гемоглобина и (или) количества эритроцитов. Дети с анемией кажутся вялыми, уставшими и раздражительными. Если патологию вовремя не излечить, то анемия может повлиять на развитие ребенка и успеваемость, поведение и аппетит. Проверьте анализ крови — уровень красных клеток и гемоглобина.

8. Кишечные паразиты

Заражение кишечными паразитами (проще говоря — глистами) нередко становится причиной изменений аппетита. Черви попадают в кишку ребенка и вольготно паразитируют там, объедая своего маленького хозяина, вызывают кишечные кровотечения, потерю аппетита, понос или запоры, боль в животе, аллергию. Лекарства для дегельминтизации можно получить у педиатра после выполнения анализов, чтобы подтвердить заражение. Если у вас есть домашние животные, давайте им глистогонные препараты два раза в год и проверяйте своих детей после двухлетнего возраста не реже одного раза в год или по рекомендации вашего педиатра.

9. Запоры

Нерегулярные движения кишечника у детей и нерациональное питание могут привести к запорам. Потеря аппетита у детей может быть одним из проявлений. Но самым типичным признаком запора является твердый стул, даже если он ежедневный.

Дело может быть не только в здоровье

Потеря аппетита у детей может быть вызвана и другими причинами, в том числе психологическими. Например, жесткое авторитарное воспитание детей может привести к такой форме протеста против родительского контроля. Причина может быть и в том, что ребенку предлагают неадекватное количество пищи. Кроме того, ребенку может быть просто страшно есть новую еду, а может и банально не нравиться то, что привыкли есть в семье.