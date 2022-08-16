Революция в животе: что делать при пищевом отравлении — советует врач

Рези в животе и расстройство желудка могут моментально отменить все наши планы. Иногда, особенно летом, они могут быть вызваны пищевым отравлением. Что делать, если возникла такая проблема и как отличить пищевое отравление от резей в животе, вызванных другими причинами? Консультируют семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Синтия Юревича.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Теплая, солнечная летняя погода может способствовать более быстрой порче продуктов и, следовательно, риску пищевого отравления. Поэтому важно всегда помнить о правильном и безопасном хранении продуктов вдали от тепла и прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени — то, о чем мы склонны забывать во время различных мероприятий на открытом воздухе. Также рекомендуется выбирать закуски, которые больше подходят для таких мероприятий — лучше хранятся и не так быстро портятся, и избегать молочных продуктов, мяса, рыбы и морепродуктов и других скоропортящихся вещей. При приготовлении мяса на гриле обращайте внимание на его свежесть и не ешьте его, если оно недожарено или пережарено.

Важно обратить внимание не только на условия хранения, но и на срок годности пищевых продуктов — как на общий, так и на то, в течение какого времени продукт должен использоваться после открытия упаковки.