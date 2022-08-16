Революция в животе: что делать при пищевом отравлении — советует врач

Рези в животе и расстройство желудка могут моментально отменить все наши планы. Иногда, особенно летом, они могут быть вызваны пищевым отравлением. Что делать, если возникла такая проблема и как отличить пищевое отравление от резей в животе, вызванных другими причинами? Консультируют семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Синтия Юревича.
Теплая, солнечная летняя погода может способствовать более быстрой порче продуктов и, следовательно, риску пищевого отравления. Поэтому важно всегда помнить о правильном и безопасном хранении продуктов вдали от тепла и прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени — то, о чем мы склонны забывать во время различных мероприятий на открытом воздухе. Также рекомендуется выбирать закуски, которые больше подходят для таких мероприятий — лучше хранятся и не так быстро портятся, и избегать молочных продуктов, мяса, рыбы и морепродуктов и других скоропортящихся вещей. При приготовлении мяса на гриле обращайте внимание на его свежесть и не ешьте его, если оно недожарено или пережарено.
Важно обратить внимание не только на условия хранения, но и на срок годности пищевых продуктов — как на общий, так и на то, в течение какого времени продукт должен использоваться после открытия упаковки.
И — банальный совет — не забывайте мыть руки перед едой. Это поможет избежать неприятных ситуаций и снизит риск отравления, подчеркивают специалисты.
Как определить пищевое отравление?
Семейный врач Зане Зитмане объясняет, что типичные симптомы при пищевом отравлении — это тошнота, рвота, понос и боли в животе. Также может быть повышена или понижена температура, поэтому при резях в животе рекомендуется измерить температуру. Однако у резей в животе могут быть и другие причины. Как не спутать пищевое отравление с другими причинами? При пищевом отравлении симптомы начинают ослабевать, как только возбудитель болезни — съеденная плохая пища — будет выведен из организма. В других случаях симптомы обычно сохраняются дольше, объясняет врач.
Что делать?
Если произошло пищевое отравление, необходимо пить много воды, чтобы помочь организму вывести вредные вещества, говорит врач. Также можно использовать активированный уголь. Если же симптомы пищевого отравления не проходят в течение 48 часов или ухудшаются и появляются желудочные спазмы, затуманенное зрение или бред, следует немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.
Симптомы отравления — это защитная реакция организма, направленная на то, чтобы вывести "все плохое", поэтому не следует пытаться их остановить, говорит фармацевт. В этой ситуации рекомендуется принимать жидкости, содержащие электролиты. В аптеках продаются порошки для регидратации или растворимые таблетки, которые содержат электролиты и полезны в таких случаях. Раствор для регидратации можно приготовить и дома, добавив чайную ложку соли и четыре чайные ложки сахара на литр воды. Также рекомендуется активированный уголь или препараты, содержащие диосмектин или силикагели, поскольку они поглощают вредные вещества и токсины в кишечном тракте. Для восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта рекомендуются пребиотики и пробиотики. Всегда консультируйтесь со специалистом, чтобы выбрать наиболее подходящее для вас средство.
Также могут быть полезны лекарственные травы. Зверобой, кора дуба, черника и мята перечная оказывают укрепляющее и антисептическое действие.
Дайте организму восстановиться
В течение нескольких дней после отравления, пока организм восстанавливается, питание должно быть легким и нейтральным, а есть следует небольшими порциями, советует фармацевт. Если симптомы уменьшаются и аппетит возвращается, рекомендуется употреблять соленые крекеры, бананы, рис, овсяные хлопья и вареные овощи, но избегать молочных продуктов, кофеина, никотина, алкоголя, острой и жареной пищи, а также жирных и сладких продуктов. И не забудьте о достаточном потреблении жидкости.
Не забывайте также давать себе время на восстановление и отдых — не перетруждайте себя и дайте организму спокойно прийти в норму.