Роды без боли. Женщинам стала доступна бесплатная анестезия: что о ней надо знать

Эпидуральная анальгезия — способ облегчить ощущения в родах. С 1 августа 2022 года в Латвии она стала бесплатной в родах и по желанию женщины (раньше — только по показаниям). Возможность выбора в родах очень важна, но выбор этот должен быть информированным, то есть взвешенным, со знанием возможных побочных эффектов и рисков. Разбираемся, о чем нужно знать, прежде чем принимать решение об эпидуральной анальгезии в родах, когда ее делают, чем она может помочь, какие у нее могут быть последствия и что о ней говорят медики.
На момент подачи в Сейм инициатива о правах беременных на бесплатную эпидуральную анестезию набрала на manabalss.lv более 10 000 голосов. Благодаря ей, в этом году из государственного бюджета выделено более 1,3 млн евро — это значит, что обезболивание могут получить 7 390 женщин. Ранее ЭА по собственному желанию в Рижском роддоме стоила 285 евро, бесплатно ее делали только по медицинским показаниям или по желанию несовершеннолетним роженицам.
Что такое эпидуральная анальгезия?
Существует два вида эпидурального обезболивания — анестезия (блокирует как чувствительность, так и двигательные нервы) и анальгезия (снижает боль и меньше блокирует двигательные нервы, степень чувствительности зависит от каждого конкретного случая). Для обезболивания в родах в Латвии обычно используют второй вариант. Часто вне медицинских учреждений используется термин "эпидуральная анестезия", но подразумеваться под ней, как и под аббревиатурой "ЭА", может как анестезия, так и анальгезия или их комбинация.
Еще есть спинальная анестезия, по технике она похожа, но действует быстрее, а также комбинированная анестезия — спинально-эпидуральная. В родах эти виды анестезий используют реже, например, при кесаревом сечении.
Перед процедурой анестезиолог подбирает дозировку и комбинацию лекарств в зависимости от каждого индивидуального случая. Обычно в Латвии используется местный анестетик в комбинации с микродозой опиатов.
ЭА и подвижность
Возможность передвижения после ЭА может сохраниться, но может быть и ограничена. Конечно, анестезиологи рассчитывают дозу лекарств в каждом конкретном случае, но насколько подвижной будет нижняя часть тела зависит не только от дозировок и концентрации лекарств, но и от индивидуальных особенностей. Во время постановки ЭА нужно сидеть или лежать неподвижно, затем двигаться можно, но даже в том случае, если женщина чувствует ноги и может передвигаться, ей может понадобиться помощь, чтобы выйти в туалет или поменять позу. Тогда поддержка партнера пригодится здесь не меньше, чем в родах без медикаментозного обезболивания.
"Акушерки заинтересованы, чтобы женщина двигалась и после постановки ЭА, но не всегда она может это делать в полной мере, заранее невозможно спрогнозировать насколько сохранится подвижность, — говорит акушерка Айга Закевица. — Бывает, что женщина хочет родить ребенка в определенной позе, но после ЭА это невозможно, а в других случаях подвижность сохраняется и женщина может выбирать положение. Но не все женщины хотят использовать эту возможность после ЭА. Кто-то предпочитает лежать или даже спать".
Также после постановки ЭА к женщине прикреплена не только трубка с ЭА, но и датчик КТГ, нарукавник для измерения давления, также может быть поставлен катетер для капельницы — вероятна необходимость внутривенно вводить дополнительные лекарства. Хотя ВОЗ рекомендует поощрять подвижность и вертикальное положение во время родов и у женщин, у которых применялась эпидуральная анестезия* (с учетом предпочтений роженицы), в некоторых случаях, даже при желании женщины, но при отсутствии постоянной поддержки и с таким количеством трубок и проводов, это может быть затруднительно.
Акушерки отмечают, что женщины бывают неподготовленными к эпидуральной анальгезии, что иногда может привести к разочарованию и неудовлетворению родами.
ЭА можно поставить в любой момент?
Хоть использовать ЭА можно на любом этапе родов, обычно ее ставят уже на активной стадии родов, то есть после 4-5 см раскрытия. Исследования показали, что в этом случае у нее меньше побочных эффектов — не наблюдается увеличение медицинских вмешательств и затяжных родов.
К потугам ЭА могут убрать (ощущения на контрасте с отсутствием боли могут показаться очень интенсивными, потому что не нарастают постепенно как в родах без ЭА) или оставить (в этом случае есть вероятность, что женщина не будет ощущать позыв на потугу в полной мере), поэтому часто дозировку препаратов ближе к полному раскрытию снижают.
Как долго действует ЭА?
Для постановки ЭА нужно около 10 минут, эффект начинает проявляться спустя несколько минут, а через 20 минут достигает максимального эффекта. Действие одной дозы лекарства индивидуально, обычно около 60-90 минут. Когда женщина чувствует, что схватки снова становятся ощутимее, анестезиолог добавляет дозу лекарства. Он не находится все время рядом с женщиной, а приходит по необходимости.
Удовлетворенность женщины родами зависит не только от того, насколько легко она справлялась с болью. То есть, даже в случае эффективной ЭА на опыт родов влияют и другие факторы, например, опыт взаимодействия с медицинским персоналом, поддержка партнера в родах (согласно исследованиям, непрерывная поддержка в родах снижала применение обезболивания). Есть также исследования, согласно которым у женщин, не применявших медикаментозное обезболивание в родах, удовлетворенность родами выше.
Противопоказания
Есть случаи, когда эпидуральную анальгезию применять нельзя:
- тяжелые заболевания и пороки сердца, печени, патологии нервной системы
- плохая свертываемость крови
- аллергия на местные анестетики
- инфекция в области введения катетера
Обычно об этом женщина узнает еще во время беременности. В таком случае можно использовать альтернативные методы обезболивания.
Альтернативные методы обезболивания
Альтернативы эпидуральной анальгезии менее эффективны, но некоторые из них не имеют побочных действий и противопоказаний. Изучить эти способы обезболивания в родах полезно, даже если вы решительно настроены использовать эпидуральную анальгезию в родах. Так можно будет облегчить ощущения, если по прибытию в роддом ЭА ставить будет поздно, она не сработает должным образом, придется долго ждать анестезиолога или он будет недоступен (на данный момент в Латвии нехватка этих специалистов). Альтернативные методы можно использовать на протяжении части родов, например, на этапе, когда схватки терпимы, чтобы отсрочить постановку ЭА. Некоторые женщины предпочитают использовать эти методы на протяжении всего процесса родов.
- Погружение в воду на схватках и роды в воде
Исследования говорят о том, что женщина чувствует себя более расслабленной и испытывает меньше боли, когда проживает схватки в воде.
- Ароматерапия
Исследований пока мало, но есть данные, что аромамасла снижают тревожность и болевые ощущения в родах.
- Гипнороды
Метод очень популярный, но не все так однозначно. В результате Кокрейновского исследования оказалось, что те, кто применял гипнотехники в родах, не оценивали свои роды менее болезненными, чем те кто рожал без применения этих техник. В то же время, согласно другому исследованию, женщины, которые применяли в родах гипнотехники, оказались довольны результатом. Они чувствовали меньше страха и тревоги, чем ожидали, хотя изначально были настроены скептически.
- Осознанное контролируемое дыхание
Самый доступный, хоть и наименее эффективный способ.
- Оксид азота (веселящий газ)
В отличие от предыдущих альтернатив ЭА, это медикаментозный вид обезболивания, однако он менее эффективен для обезболивания, чем, например, погружение в теплую воду.
Кстати, ЭА может не сработать (не имеет обезболивающего эффекта в 10-15% случаев) или сработать частично — обезболить только одну половину тела.
Показания
Эпидуральная анестезия бывает нужна не только для обезболивания, но и по состоянию здоровья, например, в случае болезней сердца, почек, сахарном диабете при повышенном артериальном давлении и в других случаях.
Иногда она может понадобиться по медицинским показаниям и во время родов. Эпидуральная анальгезия может помочь при дискоординации родовой деятельности (нерегулярные, частые, болезненные и непродуктивные схватки, которые изматывают женщину, но не способствуют продвижению ребенка по родовым путям). Так как эпидуральная анальгезия нормализует тонус и сокращения матки, схватки становятся более регулярными и продуктивными.
Когда силы женщины на исходе и она чувствует, что ей нужна передышка в родах на несколько часов, ЭА может помочь отдохнуть и набраться сил.
Влияние на процесс родов
"Да, эпидуральную анестезию делают, чтобы снизить боль, но это медицинское вмешательство со своими возможными последствиями и влиянием на процесс родов", — говорит Закевица.
- Эпидуральная анестезия может замедлить роды: первый период родов, то есть схватки, на 26 минут, а второй — потуги — на 15. Из-за этого возрастает риск других медицинских вмешательств — инъекций окситоцина, наложения щипцов и применения вакуум-экстрактора
- После ЭА втрое выше вероятность применения окситоцина, так как анальгезия снижает выработку этого гормона.
- Влияние ЭА на частоту кесарева сечения остается под вопросом — согласно некоторым исследованиям, риск не повышается, в других говорится, что данных для однозначного ответа на вопрос недостаточно.
- На контрасте потуги после ЭА могут быть ощутимее, чем без нее.
- После постановки ЭА продолжать роды в воде невозможно.
Если женщина может воспользоваться ЭА и сделать ощущения в родах менее болезненными, то у ребенка, для которого это тоже непростой процесс, этого выбора нет. Иногда женщины выбирают роды без медикаментозного обезболивания, чтобы прочувствовать этот опыт вместе с ребенком, но иногда и после такого решения в процессе выбирают ЭА, это полное право женщины.
Возможные побочные эффекты
По мнению ВОЗ, "эпидуральная анестезия — один из ярких примеров медикализации нормальных родов, превращающая физиологическое событие в медицинскую процедуру". Чаще побочные эффекты связывают с здоровьем матерей, нежели младенцев, хотя однозначных ответов у исследователей нет.
Для женщины
- Резкое падение артериального давления встречается часто, почти в половине случаев. Также случаются кожный зуд, озноб, тошнота, головная боль, боль в спине, звон в ушах, может подняться температура, затрудненное мочеиспускание (в этом случае ставят мочевыводящий катетер).
- Среди долгосрочных последствий ЭА, согласно исследованиям, возрастает вероятность хронических болей в спине, головных болей и мигрени после родов.
- Серьезные осложнения (судороги, сердечный приступ, аллергический шок, паралич дыхательных путей) крайне редки.
Для ребенка
- По некоторым данным, дети рожденные с применением ЭА склонны иметь трудности с захватом и эффективным сосанием груди. А женщины, получавшие ЭА в родах, чаще склонны (на 33%) завершить грудное вскармливание в первый месяц после родов и перейти к смешанному кормлению (на 44%) в первые 14 дней после рождения ребенка.
- Некоторые исследования показывают, что лекарственная нагрузка настолько минимальна, что на оценку состояния ребенка по шкале Апгар не влияет. А вот в этом крупном исследовании (1 млн рожденных) его авторы нашли связь ЭА с низкими баллами по шкале Апгар.
- После ЭА повышается вероятность необходимости применения других медикаментов, а значит и риск, что ребенок тоже получит лекарственную нагрузку.
- На состояние ребенка могут повлиять изменения давления, гормонального фона и температуры женщины, которые иногда происходят вследствие ЭА. Например, дети рожденные у женщин с повышенной температурой, чаще рождались с более низкими баллами по шкале Апгар, у них чаще бывали судороги в периоде новорожденности и им чаще требовались реанимационные мероприятия.
- У ребенка может нарушиться сердечный ритм.
- Также у детей после ЭА было замечено более частое проявление так называемой желтухи новорожденных.
Главный неонатолог Рижского роддома Инесе Бледниеце уверена, что ЭА во время родов безопасна для детей: "Прямого воздействия ЭА на новорожденного нет. Да, известно, что лекарства, которые используют для ЭА, проникают через плаценту, но их концентрация, которая достигает ребенка, настолько минимальна, что не влияет на его состояние.
После ЭА потуги могут длиться дольше и повышается вероятность применения инструментов в родах, то есть риск вакуум-экстракции. Впоследствии у ребенка во время родов чаще может развиваться дистресс и выше вероятность, что околоплодные воды будут мекониальными. Исследования последних лет показали, что оценка новорожденного по шкале Апгар существенно не отличается в зависимости от применения ЭА, но новорожденным после ЭА с большей вероятностью может понадобиться интенсивная терапия из-за транзиторных проблем с дыханием. В свою очередь, положительное влияние ЭА на новорожденного обсуждают в контексте того, что ЭА снижает риск послеродовой депрессии у матери и, следовательно, способствует лучшему когнитивному развитию ребенка".
Что оговорить заранее с врачом и/или акушеркой
Если вы планируете рожать с акушеркой или врачом по контракту, важно найти специалиста, с которым у вас совпадают взгляды на обезболивание в родах. Уточните, применяют ли они альтернативные виды обезболивания в родах, если хотите попробовать их на каком-то этапе. Какие? Что для этого нужно подготовить заранее? Например, некоторые акушерки практикуют ароматерапию, специализируются на водных родах или используют гипнопрактики для расслабления. Также можно поинтересоваться, какой процент родов проходит у акушерки или врача с применением ЭА.
Эпидуральная анальгезия наиболее эффективный способ обезболивания родов, но, как и другие медицинские вмешательства, имеет свои риски и возможные последствия. Решение о ее применении для обезболивания остается за женщиной. Она вправе выбирать, каким способом справляться с болью: при помощи водных родов, дыхания, веселящего газа или эпидуральной анестезии.
Предугадать ощущения в родах невозможно, но можно подготовиться к возможным вариантам развития событий и сделать свой выбор в процессе — воспользоваться эпидуральной анальгезией, даже если хотелось обойтись без нее, или не почувствовать в ней необходимости, даже если казалось, что без нее будет сложно. Да, так тоже бывает. Медикаментозное обезболивание в родах нужно не всем женщинам, но его доступность, как и осведомленность о последствиях, необходимы для свободного и взвешенного выбора.