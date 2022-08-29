Роды — это всегда травма. Почему женщины боятся рожать и откуда берутся страхи

Несмотря на то, что за последние четыре года Инспекция здоровья получила 159 заявлений о качестве гинекологической и акушерской помощи и не обнаружила случаев насилия, связанных с родами, рассказы женщин о травматичных и насильственных родах в латвийских родильных домах получают все большее распространение в обществе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Врач и психотерапевт, президент Латвийской ассоциации врачей и психотерапевтов, заместитель председателя Комиссии по этике Латвийской ассоциации врачей и преподаватель Латвийского университета Гунта Анджане рассказала в разговоре с LSM.lv, что родовая травма — это гораздо более широкое понятие, которое часто начинается у молодых мам в неосознанном возрасте из-за их собственных отношениях с матерью.

Травматические и насильственные роды — не одно и то же. Насильственные роды — это те, в которых были издевательства и давление, когда информированное согласие отсутствует или игнорируется. Это случаи, когда сотрудники допустили грубые ошибки в своем отношении к роженице и должны быть привлечены к ответственности. Однако травматические роды — довольно частое явление.

Травма из-за переживаний и рассказов матери

Известно, что во внутриутробном периоде плод почти в 25% случаев испытывает тревогу матери, которая может быть связана, например, с незапланированной беременностью или напряженностью в отношениях будущих родителей. Гунта Анджане говорит, что трудно определить происхождение психологической травмы родов: "Когда маленькая девочка или мальчик слышат, что родители разговаривают друг с другом или с кем-то о своем родовом опыте, как, например, страдала мать, — уже тогда возникает травма и страх, что роды будут сложными".

Решить эту проблему положительными рассказами о родах тоже невозможно. В таком случае может появиться другая травма, когда все оказывается не так радужно, как рассказывали. "Мне сказали, что все будет так просто — накорми и спать", а дальше начинается суровая реальность — младенец плачет, у него болит живот, не засыпает, чего-то просит. Все это, конечно, трудно".

Врач отмечает, что молодые мамы, потрясенные новым, неожиданным опытом, в первую очередь винят себя. "Я видела это в неонатологическом отделении, где на практике сталкивалась с последствиями осложненных родов. Часто, желая, чтобы ребенок был здоров, спокоен и счастлив, матери автоматически винили себя в том, что совершили ошибку, сделав что-то не так, и из-за этого ребенок болеет", — говорит психотерапевт.

Травмы сексуального насилия не забываются

Особенно сложная тема — женщины, пострадавшие от сексуального насилия. Врач подчеркнула, что проблема и сложность в том, что женщине непросто об этом говорить: "Это очень тяжелая тема с множеством чувств, восприятий и точек зрения. Сексуальное насилие порочит женственность и материнство, оно высмеивается".

"Иногда мать, вынашивающая ребенка, зачатого в результате сексуального насилия, видит новорожденного и, если ребенок похож на нее, способна когнитивно принять мысль, что ребенок не виноват. Обычно это верующие матери — раз Бог дал, то все не зря. Первый эпизод насилия воспринимается ими как какой-то урок или ошибка. Но если ребенок похож на насильника, нередко мать бросает его. Но это не значит, что она забывает об этом опыте. Травма сохраняется и влияет на более позднюю беременность", — говорит доктор Анджане.

Копирование травматического опыта

В своей практике врач заметила, что молодые люди, решившие создать семью, находятся под сильным влиянием своих сверстников: "Все подробно описывают роды, что кто-то сказал, что сделал, что ответил… Новоиспеченные мамы быстро формулируют свое представление о родах, воспользовавшись рассказами мамы или бабушки". Может происходить копирование материнского опыта.

С другой стороны, если есть конфликт между поколениями, часто возникает отрицание: "У меня так не будет, у меня будет по-другому, моей маме было тяжело, может, она совсем меня не хотела".

У каждого своя правда

Врач-психотерапевт считает, что когда речь о травматических родах идет в СМИ, нельзя верить ни той, ни другой стороне. "Проработав восемь лет в Комиссии по этике, хочу сказать, что жалобы на отношение медперсонала, а не на их профессионализм или методологию лечения, слышны все чаще. Это сказывается на опыте родов".

Критически осуждая насильственное отношение персонала, врач упомянула и другие случаи, которые могут стать травмирующим родовым опытом: "Я помню случай, когда мать подробно описала все, что ей говорили, какими словами и как ее осматривали и трогали. Она восприняла все это как травму. Когда мы вместе с гинекологами стали внимательно изучать и анализировать ситуацию, можно было подумать, что у мамы действительно были идеализированные представления о том, как все произойдет. Эта молодая мама была очень чувствительна, и это нужно было учитывать".

Идеализированные роды

Психотерапевт убежден, что матери часто представляют себе идеализированный опыт родов, потому что хотят верить в это — и, конечно, никто не хочет мучиться. "Матерей, которые хотят рожать в красивой обстановке, разочаровывает, прежде всего, родовая комната — они идут в роддом, видят кафельные стены - этого требуют правила, и говорят, что "здесь все так похоже на больницу".

Кроме того, здесь повышают голос, заставляют работать — во время родов надо действительно работать и помогать малышу появиться на свет. Здесь часто можно заметить, что женщина идеализировала будущий опыт. Если партнер рядом и оба мечтали, как все будет прекрасно, его настигает разочарование, ведь женщина просит у него защиты и злится, что все не так, как задумано".

Но это только одна сторона. Врач настоятельно подчеркивает, что отношение коллег, безусловно, нужно улучшать. "Вы же понимаете, что это их повседневная рутинная работа. К сожалению, коллеги склонны этого не замечать". Часто в спешке и в критических жизненных ситуациях персонал забывает, что для женщины это первый опыт, который она запомнит на всю жизнь. Сами гинекологи говорят: "Да, мы так грешим". В таком конвейере, как роддом, совершаются ошибки.

Помните, что роды — это травма

20-48% женщин пережили роды как травматический опыт, а в научной литературе есть информация, что у 3-30% женщин развивается посттравматический стрессовый синдром как прямое следствие родового опыта. В группу риска входят женщины с уже имеющимися психическими расстройствами, а родовой опыт осложняется проблемами со здоровьем во время родов, осложнениями и, конечно, низким качеством медицинской помощи.

Доктор Анджане говорит, что на различных семинарах, обучающих женщин вопросам деторождения, есть тенденция говорить о родах более позитивно, чем это происходит на самом деле: "Есть лекторы, которые не говорят, что это будет действительно работа, в их словах складывается более радужная картина. Об этом нужно говорить. Бояться не стоит, потому что все, что внушает страх, может быть связано с тем, что говорила ваша мама, акушерка или друзья. Это может усилить тревогу". Врач отмечает, что часто мамы активно участвуют, слушают дискуссии и лекции, но потом признаются, что не поняли сказанного.

Хорошая ли я мама? Правильно ли я родила?

При подготовке женщин и общества в целом к опыту родов мы должны прежде всего работать над реалистической историей, не приукрашенной и не идеализированной. Важно не пугать, подчеркивая женскую уверенность в себе и самооценку. Идеализация всегда присутствует, ведь каждая мать хочет быть лучшей, но матери — хрупкие, им надо объяснить, что совершенным быть невозможно. Мать — тоже человек, который может чего-то не знать, не уметь, может быть уставшим, непричесанным, в домашней одежде.

Еще одна проблема — послеродовая депрессия: "Мамы чувствуют, что они недостаточно хороши. Есть свекрови-перфекционистки, которые сравнивают опыт молодой мамы со своим. Тогда я говорю пациентам: "Если свекрови переходят черту, их надо выпроводить за дверь, а дверь закрыть". Иногда приходится устанавливать ограниченное время посещения.

Бывает, что у матери не возникает эмоциональной привязанности к ребенку. Технически она заботится о ребенке, все делает правильно, но чувства материнства нет. Это очень грустно. Есть мамы, которые очень стараются. Печально, когда мама говорит: "Я понимаю, что нужно делать, но не могу, не чувствую ребенка".

Бывают ли роды без травм?

Очевидно, что насильственные роды неприемлемы, но травматические роды бывают почти у всех. Даже если бы травму можно было предотвратить родами под наркозом и кесаревым сечением, что, вероятно, уменьшило бы психологическую травму в краткосрочной перспективе, влияние общества проявилось бы в долгосрочной перспективе. "Бывает чувство вины за то, что ребенок не прошел естественный процесс рождения. Потому что для того, чтобы ребенок психологически вошел в жизнь, он должен пройти через "врата ада". Часто мамы, перенесшие кесарево сечение, начинают чувствовать себя очень виноватыми в том, что лишили своего ребенка естественного вход в мир", — говорит доктор Анджане.

В случаях, когда кесарево сечение необходимо по медицинским показаниям, психотерапевт призывает проводить разъяснительную работу: "Мать важно успокоить, что это было лучшее, что можно было сделать для спасения жизни матери и ребенка, тем самым устранив чувство вины".

Прерывание беременности также является травмой. "Часто есть страх перед тем, что будет со следующей беременностью, все ли будет хорошо. Достаточно одного выкидыша, чтобы внушить еще большее беспокойство. В таком случае важна терапия во время беременности, желательно оплачиваемая государством".

Эпидуральная анестезия: терпеть ли боль?

Некоторые женщины отказываются от эпидуральной анестезии, потому что хотят, чтобы родовой процесс был естественным, другие категорически выбирают обезболивание. Психотерапевт Анджане считает, что матери, которые выбрали эпидуральную анестезию, спокойнее, потому что они были в моменте и пережили его. Конечно, все индивидуально.

Разговор без осуждения

Последствия травматического опыта родов включают послеродовые психические расстройства, в том числе послеродовую депрессию, страх родов при последующих беременностях, нарушение надежной эмоциональной привязанности матери к ребенку и синдром посттравматического расстройства. Поскольку материнская осведомленность является одним из защитных факторов, просвещение общественности и реалистичный взгляд на роды имеют первостепенное значение, а открытый, непредвзятый разговор является хорошим началом.