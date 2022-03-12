С заботой о себе: 25 простых психологических способов самопомощи

Психологи советуют тем, кто находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии (а мы сейчас в нем находимся в большинстве), сохранять стандартный режим дня, составлять списки рутинных дел и заботиться о своем ментальном здоровье. Вот несколько совсем простых вариантов борьбы с тревогой.

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Иногда мы пренебрегаем простыми психологическими рекомендациями— пить воду, придерживаться сбалансированного рациона, много двигаться, принимать лекарства, приводить в порядок свое тело. Многие способы кажутся банальными и очевидными — сложно поверить, что такие практики действительно способны положительно сказаться на нашем самочувствии. Тем не менее именно такие "скучные" способы помогают нам успокоиться и прийти в себя. Предлагаем список дел, которые помогут вам расслабиться, отвлечься от новостной повестки и вернуть ясность мыслей.

1. Прогуляться на свежем воздухе с интенсивной скоростью — желательно по лесу, возле моря или другого водоема.

2. Послушать любимую музыку, которая заряжает — от классики до рока.

3. Потанцевать.

4. Принять душ с ароматическим маслом.

5. Сделать любые, самые простые, дыхательные упражнения.

6. Спеть песню или покричать (тихо или громко, в зависимости от обстановки).

7. Полюбоваться на фотографии природы: леса, моря, цветов.

8. Включить смешные видео с животными.

9. Выпить чай или любой теплый напиток, но обязательно мелкими глотками.

10. Подержать руки под струей воды.

11. Дать волю слезам

12. Сделать самую простую медитацию.

13. Позаниматься физическими упражнениями — не интенсивными, а медленными, например, растяжкой или йогой.

14. Обнять себя.

15. Сделать уборку в квартире.

16. Порисовать — ручкой, карандашом или фломастером.

17. Прочитать молитву или проговорить мантру — лучше несколько раз.

18. Съесть что-то вкусное, но полезное: например, любимый фрукт.

19. Выпить успокаивающий сбор или чай.

20. Переключиться на любимое увлекающее занятие, хобби.

21. Выглянуть в окно, посмотреть вдаль, сменить точку фокуса взгляда.

22. Позвонить подруге или близкому человеку и рассказать, что происходит у вас в душе.

23. Ритмично похлопать себя по противоположной стороне тела (левой рукой по правой стороне, правой рукой по левой стороне).

24. Размять ладони и пальцы, а также попросить близких помассировать ступни и спину.

25. Использовать ароматические масла, благовония, косметические средства с приятным запахом.

Психологи уверяют, что вы гарантированно почувствуете себя лучше, выполнив хотя бы одно из дел. И постарайтесь не откладывать эти способы "на потом" — они оказывают немедленное благоприятное воздействие.