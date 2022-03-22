С заботой о себе: как быстрее восстановиться после перенесенного Covid-19 — советы специалистов

Первые месяцы этого года в Латвии были отмечены особенно высокими показателями заболеваемости Covid-19. В то время как у одних пациентов заболевание протекает легко и без осложнений, у других после болезни возникают различные проблемы со здоровьем.
Каковы наиболее распространенные осложнения после Covid-19 и что можно сделать, чтобы лучше справиться с ними? Консультируют интернист клиники превентивной медицины Anti-Aging Institute VC4 Лиене Мартинсоне-Берзкалне и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
"Долгий Covid-19"
По словам Лиене Мартинсоне-Берзкалне, ситуации, когда осложнения после Covid-19 сохраняются длительное время, ученые назвали долгим Covid-19, или long Covid. Чаще всего он характеризуется усталостью, одышкой или затрудненным дыханием, диспноэ, продолжительным кашлем, болью в суставах и мышцах, болью в груди и головными болями. Потеря обоняния и вкуса также является относительно распространенным явлением. У некоторых пациентов эти симптомы носят кратковременный характер и проходят вместе с болезнью, у других же сохраняются длительное время, например, в течение нескольких месяцев. Во время "долгого Covid-19" может также длительное время сохраняться повышенная температура и кружиться голова.
Covid-19 также может повлиять на психическое здоровье пациента — наиболее частыми осложнениями являются проблемы с памятью и концентрацией внимания. Бессонница и нарушения сна также довольно распространены. У некоторых людей наблюдается повышенная тревожность и даже начало депрессии.
Однако новейшие исследования показывают, что последствия могут быть в любой системе органов, — особенно, если проблемы уже раньше давали о себе знать.
Рекомендации переболевшим
- Визит к врачу
Самое главное — не откладывать визит к врачу, если после Covid-19 у вас возникли какие-либо осложнения. Будь то нарушения сна, затяжной кашель, проблемы с сердцем, длительная усталость или другие симптомы, необходима консультация специалиста.
- Общий анализ крови
Анализ крови следует сдать всем. Пациенты, которые не испытывают никаких последствий после Covid-19, могут сдать анализ без спешки, а вот в случае осложнений откладывать его надолго не стоит. Однако следует помнить, что иногда в анализах крови, взятых во время или вскоре после болезни, могут быть измененные показатели. Вот почему важно следить также за изменениями — иногда организму требуется время, чтобы восстановиться после вируса, и, например, через месяц результаты анализа крови приходят в норму.
- Витамин D
Также настоятельно рекомендуется проверить уровень витамина D, особенно если после болезни вы испытываете сильную слабость. Отмечается, что вирус может оказывать существенное влияние на запасы витамина D в организме, поэтому во время и после болезни витамин D следует принимать в увеличенной, а не профилактической дозе. Кроме того, витамин D важен при любых заболеваниях — гриппе, простуде и т. д. Все они расходуют резервы витамина D, поэтому нужно позаботиться о его ежедневном приеме.
- Если мучает усталость
В случае усталости рекомендуется также проверить уровень железа, сдать анализ на ферритин и циркулирующее железа, так как это также может быть причиной усталости и проявляться анемией или малокровием. Двумя другими важнейшими показателями являются витамин В12 и фолиевая кислота. Их дефицит может быть не таким выраженным, но каждый пациент индивидуален, и воздействие вируса на эти важные элементы может быть разным.
- Другие исследования
Если после лечения Covid-19 возникают осложнения, также рекомендуются пройти специальные исследования. Например, при длительном кашле, одышке, затрудненном дыхании и других подобных симптомах, а также курильщикам рекомендуются рентгенография легких или компьютерная томография легких и спирография. Во время "долгого Covid-19" могут появляться изменения в легких с тенденцией к фиброзу, поэтому легочные симптомы нельзя игнорировать и не исследовать их.
Одним из классических исследований является кардиограмма. Она рекомендуется в ситуациях, когда пациент жалуется, например, на аритмию, перебои, учащенное сердцебиение, быстрый или медленный пульс. В соответствии с симптомами и жалобами пациента должны проводиться также другие исследования.
- Забота об эмоциональном здоровье
У переболевших Covid-19 может также усилиться тревога и депрессия. Специалист заметила, что в период пандемии люди стали более эмоциональными и чувствительными. Большую роль играет не только заболевание, но и изоляция, а также значительные изменения в повседневной жизни, с которыми мы столкнулись в последние годы. Интернист советует в случае эмоциональных симптомов обращаться к специалисту — психотерапевту или психиатру, чтобы помочь решить проблему и не перейти ту тонкую грань психического здоровья, когда пациент перестает понимать повседневную реальность.
- Физическая активность
Конечно, в процессе восстановления она необходима, но в меру. Пациенты с бессимптомным или очень легким течением заболевания без выраженных легочных симптомов могут самостоятельно возобновить физическую активность, но со значительно сниженной интенсивностью и постепенно увеличивая ее. Однако пациентам, у которых наблюдались выраженные вирусные симптомы, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, например, физиотерапевтом, прежде чем возобновлять физическую активность. Нужно помнить, что в этой ситуации важно не спешить с увеличением физических нагрузок, так как это может еще больше затянуть период восстановления и выздоровления.
- Наблюдение за хроническими болезнями
Специалист напоминает, что не стоит забывать о существующих проблемах со здоровьем, если таковые имеются, поскольку Covid-19 может их усугубить. Поэтому важно проводить обследования, соответствующие имеющемуся хроническому заболеванию, и следить за симптомами.
- Пищевые добавки
После Covid-19 лучше всего сдать анализы, чтобы выяснить, чего именно не хватает вашему организму. Обычно самым важным является витамин D, но для восстановления также могут быть важны цинк, селен, B12 и витамин C. Специалист рекомендует принимать их не как поливитамины, а по отдельности курсом, например, в течение одного месяца.
Совет фармацевта
Клинический фармацевт Илзе Приедниеце подчеркивает, что после Covid-19 особенно важно соблюдать здоровый образ жизни — каждый день есть здоровую и сбалансированную пищу, уменьшив потребление соли, не употреблять алкоголь и потреблять достаточное количество жидкости. В рацион необходимо включить овощи, фрукты, ягоды, зелень, рыбу, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и молочные продукты. Если вы не едите рыбу, рекомендуется употреблять рыбий жир, поскольку он содержит ценные жирные кислоты Омега-3. Они необходимы для обеспечения многих функций организма, благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также на зрение и работу мозга. Во время и после выздоровления лучше всего получать необходимые витамины и минералы через полноценное питание.
Для иммунной системы важны витамины D, C, A и E, а также селен и цинк. Эти антиоксиданты способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Нужно помнить, что мы не получаем достаточно витамина D из нашего рациона, поэтому важно измерять уровень витамина D в крови для коррекции его недостатка с помощью добавок витамина D. Лучше всего принимать его в первой половине дня во время еды, так как это жирорастворимый витамин. Он регулирует обмен кальция и фосфора, помогает поддерживать здоровье костей и зубов, необходим для нормального роста и развития костей у детей, нормальной работы мышц, способствует нормальной работе иммунной системы, необходим для нервной и гормональной систем, а также для здоровья сердца и сосудов.
Кроме того, рекомендуется отказаться от вредных привычек, таких как курение, и возобновить регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе, соответствующие состоянию вашего здоровья. Физические нагрузки следует увеличивать постепенно и оценивать индивидуально. Физиотерапевт сможет посоветовать, как правильно это делать.
Здоровый сон очень важен и должен составлять 7-8 часов ежедневно. При возвращении на работу после болезни также необходимо найти время для отдыха и снижения уровня стресса. В этих случаях будут полезны травы, обладающие успокаивающим действием: мята, мелисса, корень валерианы, пустырник, душица, цветы липы, примулы вечерней и ромашки, при нарушениях сна — препараты содержащие мелатонин. Чрезмерный стресс, беспокойство или гнев могут вызывать нарушение сна. Для здорового сна важно проветривание помещений, свежий воздух, удобная кровать, тишина, также нужно стараться ложиться спать в одно и то же время. Перед сном не ешьте, не смотрите телевизор, не сидите в гаджетах, лучше всего — почитать книгу.