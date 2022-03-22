С заботой о себе: как быстрее восстановиться после перенесенного Covid-19 — советы специалистов

Рекомендации переболевшим

Визит к врачу



Самое главное — не откладывать визит к врачу, если после Covid-19 у вас возникли какие-либо осложнения. Будь то нарушения сна, затяжной кашель, проблемы с сердцем, длительная усталость или другие симптомы, необходима консультация специалиста.



Общий анализ крови



Анализ крови следует сдать всем. Пациенты, которые не испытывают никаких последствий после Covid-19, могут сдать анализ без спешки, а вот в случае осложнений откладывать его надолго не стоит. Однако следует помнить, что иногда в анализах крови, взятых во время или вскоре после болезни, могут быть измененные показатели. Вот почему важно следить также за изменениями — иногда организму требуется время, чтобы восстановиться после вируса, и, например, через месяц результаты анализа крови приходят в норму.



Витамин D



Также настоятельно рекомендуется проверить уровень витамина D, особенно если после болезни вы испытываете сильную слабость. Отмечается, что вирус может оказывать существенное влияние на запасы витамина D в организме, поэтому во время и после болезни витамин D следует принимать в увеличенной, а не профилактической дозе. Кроме того, витамин D важен при любых заболеваниях — гриппе, простуде и т. д. Все они расходуют резервы витамина D, поэтому нужно позаботиться о его ежедневном приеме.



Если мучает усталость



В случае усталости рекомендуется также проверить уровень железа, сдать анализ на ферритин и циркулирующее железа, так как это также может быть причиной усталости и проявляться анемией или малокровием. Двумя другими важнейшими показателями являются витамин В12 и фолиевая кислота. Их дефицит может быть не таким выраженным, но каждый пациент индивидуален, и воздействие вируса на эти важные элементы может быть разным.



Другие исследования



Если после лечения Covid-19 возникают осложнения, также рекомендуются пройти специальные исследования. Например, при длительном кашле, одышке, затрудненном дыхании и других подобных симптомах, а также курильщикам рекомендуются рентгенография легких или компьютерная томография легких и спирография. Во время "долгого Covid-19" могут появляться изменения в легких с тенденцией к фиброзу, поэтому легочные симптомы нельзя игнорировать и не исследовать их.

Одним из классических исследований является кардиограмма. Она рекомендуется в ситуациях, когда пациент жалуется, например, на аритмию, перебои, учащенное сердцебиение, быстрый или медленный пульс. В соответствии с симптомами и жалобами пациента должны проводиться также другие исследования.

Забота об эмоциональном здоровье



У переболевших Covid-19 может также усилиться тревога и депрессия. Специалист заметила, что в период пандемии люди стали более эмоциональными и чувствительными. Большую роль играет не только заболевание, но и изоляция, а также значительные изменения в повседневной жизни, с которыми мы столкнулись в последние годы. Интернист советует в случае эмоциональных симптомов обращаться к специалисту — психотерапевту или психиатру, чтобы помочь решить проблему и не перейти ту тонкую грань психического здоровья, когда пациент перестает понимать повседневную реальность.



Физическая активность



Конечно, в процессе восстановления она необходима, но в меру. Пациенты с бессимптомным или очень легким течением заболевания без выраженных легочных симптомов могут самостоятельно возобновить физическую активность, но со значительно сниженной интенсивностью и постепенно увеличивая ее. Однако пациентам, у которых наблюдались выраженные вирусные симптомы, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, например, физиотерапевтом, прежде чем возобновлять физическую активность. Нужно помнить, что в этой ситуации важно не спешить с увеличением физических нагрузок, так как это может еще больше затянуть период восстановления и выздоровления.



Наблюдение за хроническими болезнями



Специалист напоминает, что не стоит забывать о существующих проблемах со здоровьем, если таковые имеются, поскольку Covid-19 может их усугубить. Поэтому важно проводить обследования, соответствующие имеющемуся хроническому заболеванию, и следить за симптомами.



Пищевые добавки



После Covid-19 лучше всего сдать анализы, чтобы выяснить, чего именно не хватает вашему организму. Обычно самым важным является витамин D, но для восстановления также могут быть важны цинк, селен, B12 и витамин C. Специалист рекомендует принимать их не как поливитамины, а по отдельности курсом, например, в течение одного месяца.



Совет фармацевта



Клинический фармацевт Илзе Приедниеце подчеркивает, что после Covid-19 особенно важно соблюдать здоровый образ жизни — каждый день есть здоровую и сбалансированную пищу, уменьшив потребление соли, не употреблять алкоголь и потреблять достаточное количество жидкости. В рацион необходимо включить овощи, фрукты, ягоды, зелень, рыбу, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и молочные продукты. Если вы не едите рыбу, рекомендуется употреблять рыбий жир, поскольку он содержит ценные жирные кислоты Омега-3. Они необходимы для обеспечения многих функций организма, благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также на зрение и работу мозга. Во время и после выздоровления лучше всего получать необходимые витамины и минералы через полноценное питание.

Для иммунной системы важны витамины D, C, A и E, а также селен и цинк. Эти антиоксиданты способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Нужно помнить, что мы не получаем достаточно витамина D из нашего рациона, поэтому важно измерять уровень витамина D в крови для коррекции его недостатка с помощью добавок витамина D. Лучше всего принимать его в первой половине дня во время еды, так как это жирорастворимый витамин. Он регулирует обмен кальция и фосфора, помогает поддерживать здоровье костей и зубов, необходим для нормального роста и развития костей у детей, нормальной работы мышц, способствует нормальной работе иммунной системы, необходим для нервной и гормональной систем, а также для здоровья сердца и сосудов.