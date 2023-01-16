Сахарный диабет: удар по здоровью, которого можно избежать

Статистика неумолима — удар сахарного диабета по здоровью человека и общества по-прежнему не уменьшается, поэтому особенно актуально профилактически делать все, чтобы не допустить развития заболевания.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Специалисты отрасли — профессор Илзе Конраде, президент Латвийской федерации диабета Индра Штелмане, фармацевт Юта Намсоне, Валдис Гибиетис, врач-интернист Клинической университетской больницы Паулса Страдиньша, председатель правления Латвийской ассоциации диабета Гунта Фреймане — дискутируют, актуализируя важное по этим и другим вопросам, связанным с сахарным диабетом.

Быть информированными и осознавать риски

Валдис Гибиетис, врач-интернист Клинической университетской больницы Паулса Страдиньша, докторант Рижского университета Страдиньша, подчеркивает актуальность темы: "Тот факт, что сахарный диабет в Латвии ежегодно диагностируют примерно у 7000 человек, не является благоприятным для общества посланием, к тому же болезнь подстерегает и взрослых, и детей. Лечение инсулином ежегодно начинают около 1000 пациентов. В информированности о болезни, ее рисках, терапии и влиянии на здоровье есть пробелы, которые открывают путь для наносимых болезнью ударов. У каждого 10-го жителя Латвии может быть сахарный диабет 2-го типа, однако только у трети из них болезнь диагностирована.

Мы видим, насколько важна непрерывная доступность необходимых лекарств и медицинских устройств, взаимодействие врачей, сестер и фармацевтов, и всем вместе нужно думать о том, как сделать информацию о сахарном диабете более доступной для каждого, расширяя понимание рисков заболевания, и как способствовать сотрудничеству между различными специалистами в лечении сахарного диабета". Врач отмечает, что диабет — это нечто большее, чем просто высокий уровень сахара в крови, и это важно осознавать.

Председатель правления Латвийской ассоциации диабета, магистр психологии и социальных наук, преподаватель и научный ассистент в Рижском университете Страдиньша Гунта Фреймане представляет организацию пациентов с сахарным диабетом и признает: "Знания общества о диабете можно оценивать только как частично соответствующие. Самое важное — это как человек этими знаниями пользуется. Если он осознает, что ожирение или недостаточная физическая активность являются факторами риска, это еще не значит, что он что-то делает, чтобы риски уменьшить. Поэтому надо больше способствовать тому, чтобы люди меняли свое повседневное поведение именно для снижения рисков сахарного диабета".

Фармацевт Юта Намсоне отмечает: "Необходима более активная популяризация здорового питания и физической активности для группы риска. С точки зрения фармацевта я вижу, что информация у людей есть, но необходим какой-то стимул, чтобы они делали для себя больше".

Доктор медицинских наук, эндокринолог, диабетолог, президент Латвийской федерации диабета Индра Штелмане считает, что в целом информированность общества, особенно молодых людей, довольно хорошая, однако у врача вызывает опасения то, что люди после 50 лет, которые находятся в группе риска, осознают это меньше и их знаний недостаточно. "Необходимо как проводить более широкое просвещение общества о рисках, которые каждому важно осознавать и оценивать, так и намного конкретнее показывать, каковы способы снижения факторов риска. Только так мы сможем остановить шагающую по миру пандемию диабета".

Факторы риска сахарного диабета

Сахарный диабет в семейном анамнезе.

Возраст старше 40 лет.

Лишний вес тела, ожирение.

Повышенное давление.

Повышенный уровень холестерина низкой плотности в крови.

Курение.

У женщин диабет во время беременности.

Решающее значение — у ранней диагностики

Эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии Рижской Восточной клинической университетской больницы профессор Илзе Конраде подтверждает, насколько важно своевременно осознать риски заболевания: "Мы можем думать, что общество достаточно информировано, однако существует важный нюанс между знанием и пониманием. Я вижу, что 25-35% пациентов, попадая в стационар, узнают, что у них сахарный диабет, когда уже есть какой-то кризис сердечно-сосудистого заболевания — инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность. Это слишком поздно.

Прирост веса развивается медленно и зачастую никаких других симптомов нет, поэтому ранняя диагностика очень важна. В случае диабета 2-го типа повышенный уровень сахара в крови (7 ммоль/л и более) — лишь красный флажок, а айсберг, которого мы не видим, огромный".

Профессор Конраде подчеркивает, что около 93% случаев сахарного диабета в мире — это диабет 2-го типа. "Суть не в дефиците инсулина, а в его неспособности работать в тканях. Это называется инсулинорезистентность, которая меняет не только уровень глюкозы. В основе диабета 2-го типа — болезнь жирового обмена, ситуация, способствующая развитию онкологических заболеваний, у мужчин — также снижение половых гормонов. Все это связано с высоким уровнем инсулина, который заставляет частицы холестерина становиться маленькими и плотными и лучше входить в стенки сосудов, рано создавая процесс атеросклероза, инфаркт, инсульт. Таким образом, возникают изменения на клеточном уровне, поэтому каждая клетка сердца работает хуже и у людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью рано развивается сердечная недостаточность. Мужской гормон тестостерон в жировой ткани преобразуется в эстроген, в свою очередь, гипофиз мозга не может различить, это тестостерон или эстроген, и меняет баланс гормонов. Как только что-то нарушается, это изменяет и обмен веществ в организме".

Диабет 2-го типа диагностируется в том случае, если уровень сахара в крови натощак составляет 7 или более миллимоль в литре. При таком показателе обычно не наблюдается традиционных симптомов сахарного диабета — жажды, частого мочеиспускания. Илзе Конраде призывает: "Если вам как минимум 40 лет, надо сдать анализы!"

Типичные признаки сахарного диабета

Перечисление признаков не означает, что у каждого будут они все, к тому же эти признаки не появляются одновременно. Однако если есть хоть какой-то из них, его надо воспринимать как сигнал посетить врача и сделать анализы.

Лишний вес.

Частое мочеиспускание.

Продолжительная и непроходящая жажда.

Постоянный голод.

Резкая потеря веса без изменений в рационе.

Хроническая усталость.

Медленное заживление ран и воспалений, ощущение онемения или покалывания в руках и стопах.

Изменить образ жизни нелегко, но необходимо

Одним из важных краеугольных камней как снижения рисков заболевания, так и контроля заболевания является изменение привычного поведения.

"На общественном уровне ожирение и малоподвижный образ жизни наносят много ущерба, однако изменение поведения недостаточно поддерживается. Было бы хорошо, если бы бесплатно были доступны консультации специалиста по питанию и для каждого пациента можно было разработать индивидуальный план изменения пищевых привычек. При поддержке специалиста сделать это гораздо проще. Есть также различные виды психологической поддержки, которые могут помочь осуществить смену поведения", — отмечает Гунта Фреймане. В свою очередь, профессор Илзе Конраде признает: "Изменение образа жизни — нелегкая работа, но если появляется понимание и если попробовать, это всегда хорошо".

Каждый должен осознавать факторы риска сахарного диабета, и надо вовремя замечать их, снижая лишний вес, меняя пищевые привычки, внося в повседневную жизнь больше физической активности и регулярно делая анализы крови. Чем раньше удается констатировать изменения, тем эффективнее можно предотвратить развитие болезни.