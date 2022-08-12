Само не заживет. В каких случаях надо немедленно обращаться к врачу, если ребенок упал

У детей школьного возраста другие интересы и занятия, поэтому они чаще всего получают травмы при падении с различных средств передвижения. Врачи признают: в последнее время актуальными стали травмы, полученные при падении с самокатов или скутеров, простых и электрических. "Сейчас с этим вопросом нет никакого порядка. Тема для нас новая, потому что еще несколько лет назад мы не сталкивались с подобными средствами передвижения и травмами, которые они могут вызвать. Сейчас самокаты очень популярны, к тому же на них можно развить довольно высокую скорость. При неправильном использовании самоката существуют серьезные риски получения травмы. В настоящее время разрабатываются правила использования этих транспортных средств, в которых также будут определены требования к водителям самокатов", — говорит врач. Он рекомендует детям обязательно использовать шлемы, а родителям перед тем, как разрешить передвижение на этом транспортном средстве, оценить возраст ребенка, его навыки и знание правил дорожного движения. А также не позволять передвигаться на самокате вдвоем — ни с другом, ни уж тем более взрослым с детьми. "Самокаты очень популярны и падения с них тоже происходят довольно часто, травмы, в том числе очень тяжелые, получают как взрослые, так и молодежь. Дети помладше чаще ездят на обычных самокатах или роликовых коньках, катаясь на которых тоже можно получить травмы. Мы также видим довольно большое количество травм, полученных при прыжках на батуте (а если родители поленились и не поставили на батут защитную сетку, то можно получить и серьезные травмы)", — заключает Янис Упениекс.

В теплую погоду дети получают травмы на детских площадках, карабкаясь по деревьям, пытаясь перелезть через забор. Популярной стала и верховая езда, чаще ей увлекаются девочки. В целом, верховая езда — очень хорошее времяпровождение для ребенка, но риск получения травмы такой же, как и при любом другом активном занятии. Поэтому во время верховой езды также необходимо носить шлем. "Травмы при падении с лошади — это единичные случаи, в отличие от падений с транспортных средств статистика здесь не настолько тревожная", — добавляет врач.

Если ребенок получил травму при падении





Foto: Shutterstock

Родители наверняка помнят случаи из своего детства, когда при падении случалось разбивать локоть или колено. Тогда раны обрабатывали йодом, который щипал рану, или зеленкой, которая щипала еще больше. Сегодня доступно множество щадящих и безболезненных для ребенка дезинфицирующих растворов для обработки ран, а также различные пластыри для заклеивания поврежденных участков.

Как оценить, нужно ли везти ребенка к врачу, если падение было серьезным? Если ребенок получил травму головы и потерял сознание, необходимо обязательно обратиться к врачу, так как это первый признак того, что у него может быть сотрясение мозга или что-то еще более серьезное. Если после падения у ребенка появилась тошнота, рвота, он стал апатичным, сонливым, также следует обязательно обратиться к врачу. При травме руки или ноги — резко выраженный отек, который нарастает, ребенок не дает прикоснуться к месту ушиба, не сгибает сустав, каждое движение причиняет ему боль. В такой ситуации необходимо постараться не трогать травмированное место и показаться врачу, чтобы с помощью рентгена выяснить, это перелом или только сильный ушиб. Кровоточащую рану (не простую ссадину) рекомендуется очистить и наложить на нее давящую повязку. Рану размером больше двух-трех сантиметров, даже если она не сильно кровоточит, тоже стоит показать врачу, потому что ее возможно придется зашить, чтобы после заживления не было некрасивого шрама. Причем это нужно сделать как можно скорее, пока края раны еще свежие.

При езде на велосипеде можно получить травму живота, например, ударившись о руль велосипеда при падении. Если после такого случая ребенок жалуется на боль в животе или тошноту, следует обратиться к врачу, чтобы оценить, не получена ли серьезная травма. Проводится УЗИ брюшной полости, чтобы увидеть, не были ли в результате удара повреждены внутренние органы, поскольку такая травма, к сожалению, может привести к повреждению печени, селезенки или поджелудочной железы.

Куда обратиться за помощью? Все зависит от того, где вы с ребенком находитесь. Если это будний день и рабочее время, возможно, вы сможете без очереди попасть к своему семейному врачу. Если вы не можете к нему попасть или травма серьезная, следует обратиться в ближайший пункт неотложной помощи. Если вы находитесь на отдыхе, вам следует обратиться в любую ближайшую больницу, где ребенку окажут помощь в отделении неотложной помощи. В свою очередь, перед поездкой заграницу рекомендуется ознакомиться с условиями вашей медицинской страховки и узнать о возможностях получения медицинской помощи, например, выяснить, где находятся ближайшие больницы или травмпункты, по какому номеру телефона звонить в случае необходимости.

Предусмотреть риски и учить безопасности





Foto: Shutterstock

Конечно, вы не сможете быть рядом с ребенком каждую секунду. Чтобы развиваться и расти ребенок должен быть активным, но во многих случаях родители могут предотвратить проблему до того, как она возникнет. Есть простые вещи, которые можно предусмотреть, вовремя заметить беспечное поведение и намерения ребенка, чтобы потом не пришлось ехать в травмпункт или приемное отделение больницы.

"Родители знают своего ребенка лучше, чем кто-либо другой. Зная характер и привычки ребенка, мы можем вовремя предотвратить риск получения травм. Точно так же, как мы учим ребенка различным необходимым в быту навыкам, мы должны учить его технике безопасности, рассказывать, какие травмы можно получить при падении. Точно так же, как мы объясняем ребенку, почему в машине необходимо пристегиваться ремнем безопасности, мы должны рассказать и о рисках падения. Это необходимо самому ребенку, а не просто прихоть мамы или папы. Взрослый всегда хотя бы краешком глаза должен видеть, что делает ребенок, особенно маленький ребенок. В наших силах самим предотвратить риски, например, не оставляя детей без присмотра, когда открыты окна или балконные двери, надевая шлемы. Мы, взрослые, должны уметь прогнозировать сценарии развития ситуации (как может поступить ребенок), помогая избежать травм при падении", — советует хирург Янис Упениекс.