Само не заживет. В каких случаях надо немедленно обращаться к врачу, если ребенок упал

Летом, когда дети более активны, чем зимой, наиболее распространенным видом травм, с которыми ежедневно сталкиваются детские врачи, являются травмы при падениях. К тому же, зачастую такие травмы возникают из-за несоблюдения элементарной техники безопасности.
Кампания "От беспечности к безопасности" разъясняет, как снизить детский травматизм, а Янис Упениекс, детский травматолог, ортопед и спинальный хирург Детской клинической университетской больницы, продолжает рассказывать о наиболее распространенных травмах и способах их предотвращения.
Ребенок может получить различные травмы при падении: от болезненных ссадин, ушибов или вывихов, до более серьезных травм, которые не только помешают ему насладиться оставшейся частью лета, но и могут повлиять на всю его дальнейшую жизнь. "К сожалению, мы можем определить тяжесть травмы, полученной в результате падения, только тогда, когда она уже произошла. Нет универсального рецепта, который бы определил, при падении с какой высоты у ребенка будет ушиб, а когда он получит перелом. Это невозможно предсказать, каждый случай индивидуален. Поэтому мы, врачи, при встрече с больным и его родителями пытаемся выяснить, как получена травма. Это делается не для того, чтобы упрекнуть или "допросить", а для того, чтобы понять тяжесть травмы и ход ее лечения", — говорит доктор Янис Упениекс.
Разные возрастные группы имеют разные риски травм при падении
Врач отметил, что есть множество вариантов получения травмы при падении, и для каждой возрастной группы существуют свои риски. Первые риски травм при падении становятся актуальным для родителей младенцев примерно 4-5-месячного возраста. Это момент, когда ребенок учится делать что-то новое, а именно, начинает переворачиваться, крутиться. "Мы привыкли к тому, что, если положить младенца на кровать, он будет лежать спокойно. Но если малыш научился переворачиваться, поворот с бока на живот может стать вопросом секунды. Если ребенок находится на краю дивана или на пеленальном столике, даже секундное отвлечение внимания может привести к падению", — поясняет специалист. Вместе с тем родители должны помнить, что и детей младше 4 месяцев нельзя оставлять одних на пеленальном столике, краю кровати или других высоких поверхностях. Риск получить травму при падении существует и в этой возрастной группе.
Падение с высоты собственного роста для ребенка в большинстве случаев безопасно, обычно это не угрожающие жизни травмы. Риск получения более серьезных травм возрастает, если родители оставляют открытыми окна или балконную дверь, а ребенок, ведомый большим желанием познать мир, пытается подобраться к открытому окну, выйти на балкон. Также следует проявлять бдительность, если вы живете в доме или квартире, где есть лестница. На время, когда вы не можете присматривать за ребенком, лестницу стоит оградить. Необходимо научить ребенка подниматься и спускаться по лестнице. Дети довольно быстро учатся подниматься вверх, но в целях безопасности важнее научить их правильно спускаться. Пока ребенок не может самостоятельно, придерживаясь, спуститься по лестнице, нужно показать, как это можно безопасно сделать ползком и задом наперед: ребенок попой вперед сползает вниз по лестнице. Конечно, родители должны следить и за таким спуском по лестнице.
Следующая возрастная группа, которой характерны определенные травмы, дети дошкольного возраста (3-6 лет). Один из первых дополнительных навыков, который осваивает ребенок, — езда на велосипеде. Обычно сначала это беговел, катаясь на котором, ребенок отталкивается от земли ногами, потом велосипед с дополнительными колесиками, стабилизирующими равновесие, затем совсем "серьезный" велосипед. Дети часто падают, катаясь на различных средствах передвижения. Диапазон травм от таких падений может варьироваться от царапин на локте или ноге до более серьезных травм. "Если у ребенка появился велосипед, неважно, насколько большой — маленький беговел или горный велосипед для подростка —ношение шлема должно стать обязательным условием. Кроме того, для шлема нет возрастных ограничений: он необходим как маленьким, так и большим детям. Может у кого-то возникнет вопрос, почему трехлетний ребенок, катающийся на беговеле, с которого нельзя упасть, должен носить шлем? Это важно потому, что ребенок должен привыкнуть к требованиям техники безопасности. Ребенок должен знать: если он едет на велосипеде, он должен быть в шлеме. Если этого не делать с раннего возраста, то позже, когда ребенок вырастет и вы попытаетесь заставить его носить шлем, встретите большое сопротивление.
Янис Упениекс
У детей школьного возраста другие интересы и занятия, поэтому они чаще всего получают травмы при падении с различных средств передвижения. Врачи признают: в последнее время актуальными стали травмы, полученные при падении с самокатов или скутеров, простых и электрических. "Сейчас с этим вопросом нет никакого порядка. Тема для нас новая, потому что еще несколько лет назад мы не сталкивались с подобными средствами передвижения и травмами, которые они могут вызвать. Сейчас самокаты очень популярны, к тому же на них можно развить довольно высокую скорость. При неправильном использовании самоката существуют серьезные риски получения травмы. В настоящее время разрабатываются правила использования этих транспортных средств, в которых также будут определены требования к водителям самокатов", — говорит врач. Он рекомендует детям обязательно использовать шлемы, а родителям перед тем, как разрешить передвижение на этом транспортном средстве, оценить возраст ребенка, его навыки и знание правил дорожного движения. А также не позволять передвигаться на самокате вдвоем — ни с другом, ни уж тем более взрослым с детьми. "Самокаты очень популярны и падения с них тоже происходят довольно часто, травмы, в том числе очень тяжелые, получают как взрослые, так и молодежь. Дети помладше чаще ездят на обычных самокатах или роликовых коньках, катаясь на которых тоже можно получить травмы. Мы также видим довольно большое количество травм, полученных при прыжках на батуте (а если родители поленились и не поставили на батут защитную сетку, то можно получить и серьезные травмы)", — заключает Янис Упениекс.
В теплую погоду дети получают травмы на детских площадках, карабкаясь по деревьям, пытаясь перелезть через забор. Популярной стала и верховая езда, чаще ей увлекаются девочки. В целом, верховая езда — очень хорошее времяпровождение для ребенка, но риск получения травмы такой же, как и при любом другом активном занятии. Поэтому во время верховой езды также необходимо носить шлем. "Травмы при падении с лошади — это единичные случаи, в отличие от падений с транспортных средств статистика здесь не настолько тревожная", — добавляет врач.
Если ребенок получил травму при падении
Родители наверняка помнят случаи из своего детства, когда при падении случалось разбивать локоть или колено. Тогда раны обрабатывали йодом, который щипал рану, или зеленкой, которая щипала еще больше. Сегодня доступно множество щадящих и безболезненных для ребенка дезинфицирующих растворов для обработки ран, а также различные пластыри для заклеивания поврежденных участков.
Как оценить, нужно ли везти ребенка к врачу, если падение было серьезным? Если ребенок получил травму головы и потерял сознание, необходимо обязательно обратиться к врачу, так как это первый признак того, что у него может быть сотрясение мозга или что-то еще более серьезное. Если после падения у ребенка появилась тошнота, рвота, он стал апатичным, сонливым, также следует обязательно обратиться к врачу. При травме руки или ноги — резко выраженный отек, который нарастает, ребенок не дает прикоснуться к месту ушиба, не сгибает сустав, каждое движение причиняет ему боль. В такой ситуации необходимо постараться не трогать травмированное место и показаться врачу, чтобы с помощью рентгена выяснить, это перелом или только сильный ушиб. Кровоточащую рану (не простую ссадину) рекомендуется очистить и наложить на нее давящую повязку. Рану размером больше двух-трех сантиметров, даже если она не сильно кровоточит, тоже стоит показать врачу, потому что ее возможно придется зашить, чтобы после заживления не было некрасивого шрама. Причем это нужно сделать как можно скорее, пока края раны еще свежие.
При езде на велосипеде можно получить травму живота, например, ударившись о руль велосипеда при падении. Если после такого случая ребенок жалуется на боль в животе или тошноту, следует обратиться к врачу, чтобы оценить, не получена ли серьезная травма. Проводится УЗИ брюшной полости, чтобы увидеть, не были ли в результате удара повреждены внутренние органы, поскольку такая травма, к сожалению, может привести к повреждению печени, селезенки или поджелудочной железы.
Куда обратиться за помощью? Все зависит от того, где вы с ребенком находитесь. Если это будний день и рабочее время, возможно, вы сможете без очереди попасть к своему семейному врачу. Если вы не можете к нему попасть или травма серьезная, следует обратиться в ближайший пункт неотложной помощи. Если вы находитесь на отдыхе, вам следует обратиться в любую ближайшую больницу, где ребенку окажут помощь в отделении неотложной помощи. В свою очередь, перед поездкой заграницу рекомендуется ознакомиться с условиями вашей медицинской страховки и узнать о возможностях получения медицинской помощи, например, выяснить, где находятся ближайшие больницы или травмпункты, по какому номеру телефона звонить в случае необходимости.
Предусмотреть риски и учить безопасности
Конечно, вы не сможете быть рядом с ребенком каждую секунду. Чтобы развиваться и расти ребенок должен быть активным, но во многих случаях родители могут предотвратить проблему до того, как она возникнет. Есть простые вещи, которые можно предусмотреть, вовремя заметить беспечное поведение и намерения ребенка, чтобы потом не пришлось ехать в травмпункт или приемное отделение больницы.
"Родители знают своего ребенка лучше, чем кто-либо другой. Зная характер и привычки ребенка, мы можем вовремя предотвратить риск получения травм. Точно так же, как мы учим ребенка различным необходимым в быту навыкам, мы должны учить его технике безопасности, рассказывать, какие травмы можно получить при падении. Точно так же, как мы объясняем ребенку, почему в машине необходимо пристегиваться ремнем безопасности, мы должны рассказать и о рисках падения. Это необходимо самому ребенку, а не просто прихоть мамы или папы. Взрослый всегда хотя бы краешком глаза должен видеть, что делает ребенок, особенно маленький ребенок. В наших силах самим предотвратить риски, например, не оставляя детей без присмотра, когда открыты окна или балконные двери, надевая шлемы. Мы, взрослые, должны уметь прогнозировать сценарии развития ситуации (как может поступить ребенок), помогая избежать травм при падении", — советует хирург Янис Упениекс.