Самое время: 7 изменений в образе жизни до Нового года, которые сохранят здоровье сердца

Новый год — время, когда можно начать формировать привычки, которые помогут улучшить здоровье. Особенно это важно для тех, кто страдает от проблем с сердцем и сосудами. Но уже сейчас можно приобрести новые привычки. Как это сделать — рассказывает doctorpiter.ru

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Сердечно-сосудистые заболевания давно перестали быть проблемой только пожилых людей. Основные факторы риска развития болезней сердца и сосудов у молодых: вредные привычки, отсутствие активности и неправильное питание. Какие изменения в образе жизни для профилактики можно начать прямо сейчас, чтобы вступить в новый год по-новому? Об этом рассказал кардиолог, нефролог и ревматолог Алексей Киселев.