Самые нежные и незащищенные: что сделать с сухими и потрескавшимися губами?

Осенне-зимний период может стать настоящим испытанием для кожи наших губ — она может стать сухой, вызвать дискомфорт, шелушиться и трескаться. Что нужно учитывать, чтобы губы были нежными и привлекательными, и как выбрать наиболее подходящие средства по уходу за губами? Рассказывает консультант по уходу за красотой Лиене Граудиня.

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Что нужно учитывать?

Губы — одна из частей тела, которая меньше всего защищена от воздействия окружающей среды. В отличие от остальной кожи, в коже губ нет ни потовых, ни сальных желез, а также меланоцитов, а значит, нет естественных защитных механизмов, объясняет Л. Граудиня.

В осенне-зимний период неблагоприятные условия воздействуют на кожу губ как в помещениях, так и на улице. В помещениях из-за отопления очень сухой воздух. Поскольку кожа губ очень тонкая, с близко расположенными к поверхности капиллярами, во время отопительного сезона она сильнее теряет влагу, что усиливает высыхание кожи.

Поскольку губы сами по себе очень чувствительны и на них нет сальных желез, они не могут защитить себя от холодной, влажной и ветреной погоды. В холодную погоду расположенные в губах кровеносные сосуды сужаются и поэтому кожа губ больше не получает всех необходимых питательных веществ, что делает губы еще более сухими и шершавыми.

Советы по ежедневному уходу за губами

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Для того чтобы кожа губ не была сухой и не потрескалась, рекомендуется пользоваться подходящими средствами по уходу за губами, а также обратить внимание на повседневные привычки и питание.

Обратите внимание на свое питание. Для того чтобы губы были здоровыми, пейте достаточно воды и включите в свое меню продукты, богатые витаминами A и E, а также старайтесь не есть много соленого, острого, кислых фруктов (цитрусовых, яблок).

Для того чтобы губы были здоровыми, пейте достаточно воды и включите в свое меню продукты, богатые витаминами A и E, а также старайтесь не есть много соленого, острого, кислых фруктов (цитрусовых, яблок). Принимайте витамины для здоровья и красоты. Если не удается получить достаточное количество витаминов A и E с пищей, можно принимать их дополнительно в виде пищевых добавок. Эти витамины можно применять также наружно, нанося непосредственно на губы или добавляя в крем. Если сильно трескаются именно уголки губ, добавьте в рацион витамин B2.

Если не удается получить достаточное количество витаминов A и E с пищей, можно принимать их дополнительно в виде пищевых добавок. Эти витамины можно применять также наружно, нанося непосредственно на губы или добавляя в крем. Если сильно трескаются именно уголки губ, добавьте в рацион витамин B2. Выбирайте подходящие средства по уходу за губами. Выходя на улицу, не забудьте защитить кожу губ с помощью питательного бальзама, который предохранит ее от неблагоприятных погодных условий. Если же находитесь в помещениях, то пользуйтесь увлажняющими бальзамами или карандашами для губ, чтобы во время отопительного сезона уменьшить влияние сухого воздуха на губы.

Выходя на улицу, не забудьте защитить кожу губ с помощью питательного бальзама, который предохранит ее от неблагоприятных погодных условий. Если же находитесь в помещениях, то пользуйтесь увлажняющими бальзамами или карандашами для губ, чтобы во время отопительного сезона уменьшить влияние сухого воздуха на губы. Избавьтесь от ненужных привычек. Для того чтобы губы не трескались, не облизывайте их: хотя вам кажется, что губы смачиваются, позже это приводит к противоположному эффекту — вызывает сухость губ, подчеркивает Л. Граудиня.

Как подобрать подходящие средства по уходу за губами?

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На полках аптек можно найти широкий ассортимент средств по уходу за губами — это и увлажняющие, и питательные, и SOS-средства. Чтобы не растеряться от такого разнообразия и выбрать наиболее подходящие средства, нужно знать потребности своих губ — сухие ли они, трескающиеся, нуждаются ли в особом уходе, объясняет консультант по уходу за красотой.

В повседневной жизни чаще всего используются карандаши или бальзамы для губ, однако подойдут также скрабы и маски для губ. Скрабы для губ помогают очистить губы от отмерших клеток кожи, усиливая ее восстановление. Однако со скрабами нужно быть очень осторожными: так как кожа губ очень тонкая и чувствительная, абразивные скрабы могут легко ее повредить. Если вы все-таки решили воспользоваться скрабом, то выбирайте скраб с мелкими абразивными частичками и пользуйтесь им только раз в неделю. Тем же, у кого особенно чувствительные и/или сухие, трескающиеся губы, скрабом пользоваться не следует.

Если губы сухие и трескаются, следует подобрать средства по уходу за губами, предназначенные для сухой или атопической кожи или содержащие большое количество жирных веществ и восстанавливающие кожный барьер. Можно пользоваться бальзамами для губ, содержащими декспантенол, прополис, минеральные масла или какое-то другое питательное вещество. Если кожа губ особенно чувствительная, хороший эффект обеспечит вазелин. В аптеках продаются также специальные SOS-бальзамы для губ, также можно воспользоваться восстанавливающей кожу мазью с декспантенолом.

В свою очередь маска для губ обеспечит особый, интенсивный уход. Ее следует применять 1-2 раза в неделю и подбирать в зависимости от состояния губ для достижения максимального эффекта.