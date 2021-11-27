Самые нежные и незащищенные: что сделать с сухими и потрескавшимися губами?

Осенне-зимний период может стать настоящим испытанием для кожи наших губ — она может стать сухой, вызвать дискомфорт, шелушиться и трескаться. Что нужно учитывать, чтобы губы были нежными и привлекательными, и как выбрать наиболее подходящие средства по уходу за губами? Рассказывает консультант по уходу за красотой Лиене Граудиня.
Что нужно учитывать?
Губы — одна из частей тела, которая меньше всего защищена от воздействия окружающей среды. В отличие от остальной кожи, в коже губ нет ни потовых, ни сальных желез, а также меланоцитов, а значит, нет естественных защитных механизмов, объясняет Л. Граудиня.
В осенне-зимний период неблагоприятные условия воздействуют на кожу губ как в помещениях, так и на улице. В помещениях из-за отопления очень сухой воздух. Поскольку кожа губ очень тонкая, с близко расположенными к поверхности капиллярами, во время отопительного сезона она сильнее теряет влагу, что усиливает высыхание кожи.
Поскольку губы сами по себе очень чувствительны и на них нет сальных желез, они не могут защитить себя от холодной, влажной и ветреной погоды. В холодную погоду расположенные в губах кровеносные сосуды сужаются и поэтому кожа губ больше не получает всех необходимых питательных веществ, что делает губы еще более сухими и шершавыми.
Советы по ежедневному уходу за губами
Для того чтобы кожа губ не была сухой и не потрескалась, рекомендуется пользоваться подходящими средствами по уходу за губами, а также обратить внимание на повседневные привычки и питание.
- Обратите внимание на свое питание. Для того чтобы губы были здоровыми, пейте достаточно воды и включите в свое меню продукты, богатые витаминами A и E, а также старайтесь не есть много соленого, острого, кислых фруктов (цитрусовых, яблок).
- Принимайте витамины для здоровья и красоты. Если не удается получить достаточное количество витаминов A и E с пищей, можно принимать их дополнительно в виде пищевых добавок. Эти витамины можно применять также наружно, нанося непосредственно на губы или добавляя в крем. Если сильно трескаются именно уголки губ, добавьте в рацион витамин B2.
- Выбирайте подходящие средства по уходу за губами. Выходя на улицу, не забудьте защитить кожу губ с помощью питательного бальзама, который предохранит ее от неблагоприятных погодных условий. Если же находитесь в помещениях, то пользуйтесь увлажняющими бальзамами или карандашами для губ, чтобы во время отопительного сезона уменьшить влияние сухого воздуха на губы.
- Избавьтесь от ненужных привычек. Для того чтобы губы не трескались, не облизывайте их: хотя вам кажется, что губы смачиваются, позже это приводит к противоположному эффекту — вызывает сухость губ, подчеркивает Л. Граудиня.
Как подобрать подходящие средства по уходу за губами?
На полках аптек можно найти широкий ассортимент средств по уходу за губами — это и увлажняющие, и питательные, и SOS-средства. Чтобы не растеряться от такого разнообразия и выбрать наиболее подходящие средства, нужно знать потребности своих губ — сухие ли они, трескающиеся, нуждаются ли в особом уходе, объясняет консультант по уходу за красотой.
В повседневной жизни чаще всего используются карандаши или бальзамы для губ, однако подойдут также скрабы и маски для губ. Скрабы для губ помогают очистить губы от отмерших клеток кожи, усиливая ее восстановление. Однако со скрабами нужно быть очень осторожными: так как кожа губ очень тонкая и чувствительная, абразивные скрабы могут легко ее повредить. Если вы все-таки решили воспользоваться скрабом, то выбирайте скраб с мелкими абразивными частичками и пользуйтесь им только раз в неделю. Тем же, у кого особенно чувствительные и/или сухие, трескающиеся губы, скрабом пользоваться не следует.
Если губы сухие и трескаются, следует подобрать средства по уходу за губами, предназначенные для сухой или атопической кожи или содержащие большое количество жирных веществ и восстанавливающие кожный барьер. Можно пользоваться бальзамами для губ, содержащими декспантенол, прополис, минеральные масла или какое-то другое питательное вещество. Если кожа губ особенно чувствительная, хороший эффект обеспечит вазелин. В аптеках продаются также специальные SOS-бальзамы для губ, также можно воспользоваться восстанавливающей кожу мазью с декспантенолом.
В свою очередь маска для губ обеспечит особый, интенсивный уход. Ее следует применять 1-2 раза в неделю и подбирать в зависимости от состояния губ для достижения максимального эффекта.