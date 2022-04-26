Самый долгий ковид в мире. Пациент в Британии болел Covid-19 в течение 16 месяцев

Британские врачи считают, что зафиксировали случай самого долго в мире заболевания Covid-19: пациент, имя которого не называется по этическим причинам, страдал от заболевания в течение 505 дней (то есть более 16 месяцев). Этот человек так и не смог справиться с коронавирусом и умер в больнице в 2021 году.
Как говорят врачи из двух крупных лондонских клиник, лечившие пациента, подобные случаи происходят крайне редко. Однако этот человек страдал другими хроническими заболеваниями, и его иммунная система была крайне ослаблена.
Пациент впервые заболел Covid-19 в начале 2020 года, когда пандемия только начиналась. У него появились все симптомы, и инфекция была выявлена при помощи ПЦР-теста. Затем в течение 72 недель заболевший много раз оказывался в больнице — как для планового обследования, так и для лечения. Все это время его анализы на Covid-19 оказывались положительными — всего он их сделал около 50.
"Тесты, сделанные при помощи мазков в горле, каждый раз оказывались положительными, — рассказал Би-би-си лондонский врач Люк Бладжон Снелл, который вскоре расскажет о результатах своей работы на медицинской конференции в Европе. — У пациента ни разу не было негативного теста. И мы можем судить, что это была одна и та же инфекция, по ее генетическим признакам. Информация, которую мы получали при секвенировании генома вируса, у этого пациента была уникальной и постоянной".
Примечательно, что скончавшийся пациент не мог избавиться от инфекции даже при помощи антивирусных препаратов.
Новые мутации
По словам экспертов, изучение подобного хода заболевания крайне важно, поскольку он может приводить к появлению новых вариантов Covid-19 (хотя в данном случае этого не произошло).
"Когда люди остаются инфицированными в течение долго времени, вирус продолжает к ним адаптироваться. И в результате у короновируса может появиться возможность выработать новые мутации, — объясняет Снелл. -У некоторых наших пациентов происходили те же мутации, что наблюдались в вариантах, которые вызывают опасения".
По словам Снелла, люди с хроническим Covid-19 могут даже не быть переносчиками заболевания.
Случай человека, болевшего 505 дней, отличается от того, что обычно называют так "долгим ковидом" — когда в организме больше не остается вируса (и результаты тестов оказываются негативными), однако некоторые симптомы, такие как потеря обоняния или "мозговой туман", сохраняются в течение длительного времени.