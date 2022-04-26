Самый долгий ковид в мире. Пациент в Британии болел Covid-19 в течение 16 месяцев

Британские врачи считают, что зафиксировали случай самого долго в мире заболевания Covid-19: пациент, имя которого не называется по этическим причинам, страдал от заболевания в течение 505 дней (то есть более 16 месяцев). Этот человек так и не смог справиться с коронавирусом и умер в больнице в 2021 году.

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Как говорят врачи из двух крупных лондонских клиник, лечившие пациента, подобные случаи происходят крайне редко. Однако этот человек страдал другими хроническими заболеваниями, и его иммунная система была крайне ослаблена.

Пациент впервые заболел Covid-19 в начале 2020 года, когда пандемия только начиналась. У него появились все симптомы, и инфекция была выявлена при помощи ПЦР-теста. Затем в течение 72 недель заболевший много раз оказывался в больнице — как для планового обследования, так и для лечения. Все это время его анализы на Covid-19 оказывались положительными — всего он их сделал около 50.