Сбивать или не сбивать: что делать в случае повышенной температуры

Как только начинает подниматься температура, мы сразу же вооружаемся разными методиками по ее снижению, думая, что таким образом удастся быстрее выздороветь. Какую температуру сбивать не рекомендуется и как действовать в случае повышенной температуры, объясняет латвийский фармацевт Зане Мелберга.

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Повышенной считается температура от 37'C и выше. Это важная защитная реакция организма и первый признак, указывающий на то, что иммунная система организма борется с бактериальной, вирусной или какой-то другой инфекцией. Температура, при которой рекомендуется принимать снижающие температуру препараты, начинается с 38,5'C.

Повышенная температура часто сопровождается и другими симптомами, например, головной болью, потерей аппетита, упадком сил или выраженной усталостью, ломотой в костях и мышечными болями. Температура может подняться и в ситуациях, не связанных с болезнью, например, когда режутся зубы, во время менструаций или после посещения бани. Колебания температуры каждый человек ощущает очень индивидуально. В то время как один при небольшом повышении температуры может чувствовать себя хорошо, другой будет ощущать полный упадок сил и желание все время оставаться в постели. Вот какие советы дает фармацевт в случае повышенной температуры.

Пейте много жидкости

Когда организм борется с повышенной температурой, происходит потоотделение — тело охлаждается и выводит из организма все ненужные вещества как с мочой, так и с дыханием. Учитывая то, что из организма усиленно выводится влага, ее необходимо возмещать в достаточном количестве. Для этого можно пить воду, разные чаи, например, с малиной, имбирем, черной смородиной, тысячелистником, ромашкой, липовым цветом, а также горячие напитки. Детям в случае повышенной температуры нежелательно пить воду или травяные чаи, поэтому рекомендуется предложить соки или морсы, которые добавят энергии и обеспечат необходимой жидкостью.

Принимайте медикаменты грамотно

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В каждой домашней аптечке должно быть хотя бы несколько средств для снижения температуры. Это может быть ибупрофен, уменьшающий боль, температуру и воспаление, или же парацетамол, который больше подходит только для снятия боли и температуры. Для этих медикаментов нельзя превышать частоту приема — их можно принимать с интервалом от 6 до 8 часов. В случае использования парацетамола следует обратить внимание на прием других медикаментов от простуды, потому что в их состав также может входить это активное вещество. В результате этого может произойти передозировка лекарственного препарата, что может вызвать повреждение печени.

Фармацевт напоминает, что в случае высокой температуры не следовало бы увлекаться горячими напитками, сбивающими температуру, поскольку важно позволить организму бороться и самому справляться с вирусами и бактериями. О наиболее подходящих средствах для снижения температуры и их совместимости рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Для эффективного приема медикаментов принимать их следует в разной форме, индивидуально соответствующей разным возрастным группам:

для младенцев — свечи или суппозитории с парацетамолом, предназначенные для введения в прямую кишку и уменьшающие лихорадку, повышенную температуру выше 38'C. Эта форма медикамента лучше всего подходит младенцам, поскольку вещества всасываются и действуют быстрее;

для маленьких больных есть сиропы и капли, у которых может быть специальный вкус, например, апельсиновый. Медикаменты в жидком виде подходят детям лучше, поскольку они быстрее начинают оказывать действие и их легче дать ребенку, ведь в упаковке есть специальные устройства, мерные ложки или стаканчики, помогающие определить дозы, подходящие для детей.

медикаменты для взрослых также доступны в жидкой форме, однако чаще — в формате капсул или таблеток;

для сениоров имеются такие же формы, как и для взрослых, однако для тех, у кого возникают проблемы с проглатыванием, в аптеках можно купить разделители для таблеток, позволяющие разделить таблетки на меньшие дозы.

Не стоит забывать также, что любого рода медикаменты и пищевые добавки можно принимать, только запивая их стаканом негазированной воды. Другие напитки, например, молоко или грейпфрутовый сок могут раздражать желудок. Между тем употребление медикаментов вместе с алкоголем или напитками, содержащими кофеин, может изменить их действие и вызвать нежелательный эффект.

Принимайте витамин С

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Витамин С во время простуды надо принимать от одного до двух граммов, поскольку он способствует нормальному функционированию иммунной системы. Если витамин С не удается в достаточном количестве получить с пищей, то рекомендуется принимать пищевые добавки разной формы — растворимые таблетки, капсулы или порошки. Людям с раздражением желудка принимать витамин С рекомендуется в капсулах вместе с пищей.

Употребляйте легкую и укрепляющую пищу

Важно, чтобы еда была легкой, но в то же время подкрепляющей. Это могут быть разные каши, легкие супы на бульоне, натуральные сахара, например, разные фрукты. Рекомендуется избегать жареных, маринованных, жирных продуктов питания, а также разных сладостей, например, тортов и сладких булочек. Такие продукты могут питать бактерии и вирусы, таким образом затрудняя борьбу организма с нежелательными гостями.

Не относитесь к своему здоровью легкомысленно

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При повышенной температуре важно регулярно измерять температуру и следить за ее изменениями и за тем, как долго она держится. В аптеках доступны различные термометры — от простых, которые помещают подмышку, до инфракрасных, имеющих разные режимы использования. С их помощью можно измерить и температуру в помещении, и температуру тела, а также температуру разных жидкостей.

Обычно простуда, которая сопровождается разными симптомами, в том числе повышенной температурой, длится от 7 до 10 дней. Если температура не упала через 3–5 дней и применялись средства для ее снижения, то обязательно следует связаться со своим семейным врачом и проинформировать о ситуации, самочувствии и применяемых медикаментах. Повышенная в течение длительного времени температура может быть первым и самым важным симптомом, свидетельствующим о том, что в организме происходит воспалительный процесс, способный развиться в какое-нибудь серьезное заболевание.