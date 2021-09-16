Себе назло. Как гаджеты крадут наш сон и можно ли победить вредную привычку?

Почему многие из нас по вечерам, даже когда буквально валимся с ног от усталости, не ложатся спать, а подолгу бесцельно зависают в социальных сетях или смотрят видео? Ученые уже с 2014 года исследуют это явление, назвав его отложенным сном, или прокрастинацией в ущерб сну из мести (revengeful sleep delay). И, как ни странно, больше ему подвержены мотивированные и ответственные люди.

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Бегство от будней

Почему мы зависаем в интернете вместо того, чтобы спать? Зачем бесцельно просматриваем TikTok, Instagram и видео на Youtube? Ученые выяснили, что такое поведение намного чаще встречается среди людей, которые отличаются высокой мотивацией, чувством ответственности и стараются максимально много сделать в течение дня. Это перфекционисты, которые хотят достичь своих целей и стараются справляться с поставленными задачами как можно лучше - и именно этим можно объяснить их поведение.

У сознательных, ответственных и активных людей в повседневной жизни не остается времени на себя. Они не расслабляются и не бездельничают, так что бессонная ночь, проведенная за приятным занятием, кажется вполне удачным ответом напряженным будням. Это своего рода бегство в другой мир, в котором ты сам можешь определять, что делать и в какой момент остановиться. Сделав выбор в пользу гаджетов, а не сна, человек неосознанно борется со своими обязанностями. Приняв решение посмотреть еще одну серию сериала или фильм, он ощущает это как своего рода месть за напряженные трудовые или учебные будни и тем самым возвращает себе контроль над своей жизнью.

Заколдованный круг

К сожалению, ощущение, что прокрастинация перед сном — это свободный выбор человека, настолько же иллюзорное, как и уверенность, что употребление алкоголя или наркотиков можно контролировать. Длительная прокрастинация в ущерб сну из мести вызывает зависимость от интернета и гаджетов. Это серьезное расстройство поведения, для лечения которого необходима помощь психологов и психотерапевтов. Люди, длительное время страдающие от прокрастинации перед сном, становятся нервозными, быстро устают, и зачастую начинают спать днем. Это вызывает чувство вины за дневной отдых, который люди стараются компенсировать ночью - и попадают в заколдованный круг. Вместо желанного контроля над жизнью они теряют его еще больше.

Многие, кто испытывает проблемы со сном, отмечают, что сложности исчезают или резко идут на спад в выходные дни или, например, в конце учебного года. Снижение стресса в течение дня, приятные занятия, физическая активность и новые впечатления без каких-либо усилий уменьшают желание уделять предназначенное для сна время гаджетам. Однако при запущенной проблеме от этой привычки уже не так просто избавиться - и даже на выходных страстно хочется посидеть в интернете перед сном.