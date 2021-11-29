Сезонная хандра и депрессия: что делать, когда хочется все бросить и "уйти в закат"?

В это серое и холодное время года, да еще и в нынешней ситуации в стране, неудивительно, если вы чувствуете, что силы на пределе, энергия заканчивается и настроение — "никакое".

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Порой речь идет не просто о хандре — депрессия уже давно входит в топ-5 самых распространенных заболеваний и является болезнью 21 века, от которой страдает 280 миллионов человек или 5% взрослого населения. Что же делать и могут ли такие тривиальные вещи как питание и более здоровый образ жизни действительно помочь справиться с сезонной хандрой и недостатком энергии? А с депрессией? Отвечает преподаватель РСУ Ксения Андриянова.

Как понять, что есть проблема?

"Мы часто недооцениваем значимость простых вещей, таких, как свежий воздух, солнечный свет, крепкий сон и правильное питание. Может оказаться так, что вы хотели изменить всю свою жизнь — бросить партнера, работу и уехать в деревню выращивать кур, а все, что вам на самом деле было нужно — это проверить уровень витамина D в крови", — рассказывает преподаватель Рижского университета им. Паула Страдыня, добавляя, что есть исследования, которые выявили корреляцию между дефицитом витамина D и депрессией и некоторыми другими разновидностями ментальных расстройств.

Итак, вот признаки, что у вас может быть дефицит витамина D, и его уровень следует проверить:

• ноющие кости

• утомляемость или сонливость

• слабость и боль в мышцах и суставах

• могут быть трудности при ходьбе (порой люди даже чаще падают)

• у малышей могут медленнее прорезаться зубы.

Вы также можете испытывать симптомы депрессии, которые включают:

• непреодолимое чувство печали, безнадежности и беспомощности

• бессонница или чрезмерная сонливость

• потеря интереса к занятиям, которые вам когда-то нравились

• вялость

• чрезмерная потеря веса или увеличение веса

• потеря аппетита

• проблемы с концентрацией внимания

• забывчивость

• потеря сексуального интереса

• головные боли или боли в спине

• выраженное беспокойство

• мысли о смерти или самоубийстве

Кто больше подвержен риску дефицита витамина D?

Особенно плохо недостаток витамина D сказывается на настроении и склонности к депрессии у людей от 60 лет и старше. Факторы риска выглядят так:

* Ожирение: люди, чей индекс массы тела составляет 30 и выше, чаще страдают от недостатка витамина D;

* Возраст: по мере старения кожа становится менее эффективной в синтезе витамина D. Пожилые люди также склонны ограничивать время нахождения на солнце и могут придерживаться диеты с недостаточным количеством витамина D.

"Поскольку этот витамин очень важен для правильного функционирования мозга, прием профилактической дозы международных единиц витамина D в день уже улучшит настроение", — рассказывает специалист по питанию, добавляя, что самые популярные дозировки витамина D — 1000, 2000 и 4000 МЕ в день. "Примечательно, что из года в год профилактические дозы лишь увеличиваются: раньше таковой считались 400-800 МЕ, а сегодня ряд ученых говорит, что и 4000 МЕ в день являются профилактической дозой, которой можно принимать без опаски. Но я все же убеждена, что, чтобы понять, какая дозировка нужна именно вам, следует проконсультироваться с лечащим врачом", — комментирует Ксения.

Как восполнить уровень витамина D?

Общеизвестно, что витамин D в крови вырабатывается во время пребывания на солнце, однако этот факт вызывает много неверных трактовок. "Исследование показало, что 38% латвийцев считают, что и в Латвии, пребывая на солнце, можно получить достаточно витамина D. Это не так — у нас слишком мало солнечных дней и мы слишком северная страна, кроме того, накопить витамин D за лето на долгую зиму невозможно: уже через несколько недель он выводится из организма.

Есть и другие опасные мифы: например, каждый десятый (11%) думает, что восполнить витамин D можно, сидя у закрытого окна, а еще 5% — что это можно сделать в солярии. 14% считают, что надлежащий уровень витамина D можно поддержать посредством правильного питания. Но на самом деле для этого нужно съедать примерно 250 граммов лосося (или другой жирной рыбы) в день — очень обременительная и недешевая диета получится, — рассказывает преподаватель РСУ. — Если есть много жирной рыбы не получается, также, как и часто бывать в южных странах, специалисты рекомендуют дополнительно принимать витамин D. Для детей с одного месяца это вообще обязательно и является рутинным назначением семейного врача", — комментирует специалист по питанию.