Шаг, меняющий всю жизнь: какие травмы возможны при прыжках в воду
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Прыжки в воду головой вперед являются одной из наиболее частых причин травм позвоночника у молодых людей и часто заканчивается утоплением или тяжелой травмой, которая влияет на способность человека двигаться и обслуживать себя, вызывая необратимые изменения качества жизни.

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О том, как прыжок влияет на позвоночник и какие последствия возможны в случае травмы, рассказывает в рамках организованной Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) кампании "Цена безрассудства. Не прыгай!" травматолог, ортопед, спинальный хирург Алексей Репников.

"Один шаг может изменить всю жизнь. Когда я вижу, как молодые люди прыгают в воду, я напрягаюсь внутри. У всех, кто прыгает в воду вперед головой, я хочу спросить — а готовы ли вы дальше жить в инвалидной коляске? Стоит ли этот момент, эмоции и адреналин того, чтобы изменить всю оставшуюся жизнь?" — просит задуматься хирург, подчеркивая, что каждый должен осознавать последствия, которые могут наступить после таких безрассудных действий.

Позвоночник является важной частью скелета и имеет сложное строение. Он выполняет три основные функции: защитную (предохраняет спинной мозг от повреждений), двигательную (большое количество суставов обеспечивает гибкость и широкий диапазон движений в разных частях тела) и опорную (позвоночник формирует нашу осанку). Поэтому травмы позвоночника отличаются особой тяжестью и сложностью и практически всегда имеют пожизненные последствия. Симптомы травмы зависят от того, какой отдел позвоночника пострадал и насколько тяжело, но в целом она полностью меняет дальнейшую жизнь, ставя пострадавшего в зависимость от помощи окружающих.

"При прыжке в воду вперед головой и ударе о дно водоема травмируются один или несколько из семи шейных позвонков. Кроме того, вся сила — наш вес с ускорением — концентрируется в одном-двух шейных позвонках. Но эти позвонки очень маленькие, и, конечно, такая небольшая кость не выдерживает нагрузки и ломается — это компрессионные переломы, когда позвонок раскалывается на несколько фрагментов. Чем ближе к черепу перелом или вывих позвонка, тем тяжелее будет неврологическая симптоматика", — поясняет Алексей Репников.

В позвоночном канале находятся спинной мозг и нервные корешки. Спинной мозг выступает посредником между головным мозгом и остальным телом, поэтому последствия его повреждения обычно очень тяжелые. Степень тяжести зависит от того, насколько близко к черепу произошло повреждение и насколько сильно поврежден спинной мозг.

"Шейные позвонки считаются от основания черепа вниз. При травме более низкого уровня, например, при повреждении позвонков С6, С7, пострадавший сможет двигать руками, но функция рук будет неполноценной, а ноги вообще не будут функционировать. При переломе позвонков С3-С4 тело может быть парализовано ниже плечевого пояса.

Кроме того, в этом случае у пациентов часто возникает дыхательная недостаточность, что может привести к пневмонии и ранней смерти после травмы", — рассказал хирург, добавив, что последствиями прыжка вперед головой в воду могут быть не только переломы позвонков, но и также, например, сотрясение мозга или перелом черепа с кровоизлиянием, что может привести к смерти.

Спинной мозг очень чувствителен к травмам, и, в отличие от других частей тела, его функции в случае повреждения не восстанавливаются. Последствиями травмы позвоночника могут быть:

  • мышечная слабость и потеря подвижности конечностей;
  • сенсорные нарушения в организме ниже уровня травмы;
  • дисфункция органов малого таза (например, потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником);
  • изменения половой функции, например, импотенция;
  • боль в поврежденном отделе позвоночника, нейропатическая боль в конечностях.

По словам хирурга, опасны и прыжки ногами вперед: "В этих случаях чаще встречаются переломы костей ноги (пяточной, голеностопной) или тазовой кости. Прыжки ногами вперед в неглубоком месте также могут стать причиной травм позвоночника, чаще всего в грудопоясничном отделе, между одиннадцатым грудным и вторым поясничным позвонком. Спинной мозг человека заканчивается между первым и вторым поясничными позвонками, поэтому и такие прыжки могут травмировать спинной мозг, что может означать для пациента жизнь в инвалидной коляске и потерю функций малого таза".

Человек не защищен от травмы позвоночника даже при технически правильном прыжке — с вытянутыми вперед руками. "Когда мы ныряем в воду, наше тело расслабляется, и руки возвращаются назад. Даже если руки находятся перед головой, они все равно не выдерживают удара о дно, и происходит удар головой. Да, такая техника может защитить тело от удара о поверхность воды, но на глубине ее уже недостаточно. При малой глубине последствия будут серьезными и необратимыми", — поясняет А. Репников, подчеркивая, что нырять можно только в специально отведенном месте. Желательно, чтобы глубина была в два раза больше роста человека, то есть 3-4 метра.

После технически правильно спланированного, но неудачного прыжка головой вперед в надувной бассейн травму получил Элвис Курпниекс, который уже четыре года находится в инвалидной коляске: "Мы отдыхали с друзьями и наслаждались жарким летним днем. Рядом с домом был надувной бассейн. Прыгнул один друг, затем другой, все было нормально. Я тоже хотел охладиться и прыгнуть руками вперед, но поскользнулся, и мои руки автоматически дернулись назад. Я ударился головой о дно бассейна, кувыркнулся и начал задыхаться. Я чувствовал, как ломались шейные позвонки. За эти полминуты перед глазами пронеслась вся моя жизнь".

Когда друзья вытащили Элвиса из бассейна, он больше не мог пошевелить ни одной частью своего тела и был совершенно беспомощен. Последовал месяц в больнице и длительная реабилитация, Элвису требовалось полное ассистирование: "Мои ноги парализованы, пальцы не работают. Сначала я ничего не мог делать, не мог сидеть, поворачиваться, принимать пищу. Видите, к чему может привести одно необдуманное действие — вы становитесь полностью зависимым от других людей. Если хочешь прыгнуть, хотя бы на секунду задумайся, а захочешь ли ты потом жить в инвалидной коляске?"

Однако даже перелом без повреждения спинного мозга может иметь далеко идущие последствия, в том числе пожизненные хронические боли, ограничение повседневной активности и низкое качество жизни. Позвоночник дается нам один раз на всю жизнь, и его надо беречь!

Врач подчеркивает, что информирование общества должно начинаться с самого раннего возраста, когда дети начинают посещать бассейны: "Мы учим детей переходить дорогу на зеленый свет и пристегиваться в машине ремнями безопасности, а об этих проблемах не говорим. Детям нужно рассказывать о том, что нельзя прыгать в воду, что это опасно и последствия могут быть очень серьезными!"

История Элвиса Курпниекса: https://youtu.be/sVZdygShBcw

Цель кампании SPKC "Цена безрассудства. Не прыгай!" состоит в том, чтобы рассказать о важности безопасного отдыха у воды, а также объяснить, какие последствия могут возникнуть в результате неосторожного поведения при прыжке головой вниз в воду.

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