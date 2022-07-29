Шаг, меняющий всю жизнь: какие травмы возможны при прыжках в воду

"Шейные позвонки считаются от основания черепа вниз. При травме более низкого уровня, например, при повреждении позвонков С6, С7, пострадавший сможет двигать руками, но функция рук будет неполноценной, а ноги вообще не будут функционировать. При переломе позвонков С3-С4 тело может быть парализовано ниже плечевого пояса.

Кроме того, в этом случае у пациентов часто возникает дыхательная недостаточность, что может привести к пневмонии и ранней смерти после травмы", — рассказал хирург, добавив, что последствиями прыжка вперед головой в воду могут быть не только переломы позвонков, но и также, например, сотрясение мозга или перелом черепа с кровоизлиянием, что может привести к смерти.

Спинной мозг очень чувствителен к травмам, и, в отличие от других частей тела, его функции в случае повреждения не восстанавливаются. Последствиями травмы позвоночника могут быть:

мышечная слабость и потеря подвижности конечностей;

сенсорные нарушения в организме ниже уровня травмы;

дисфункция органов малого таза (например, потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником);

изменения половой функции, например, импотенция;

боль в поврежденном отделе позвоночника, нейропатическая боль в конечностях.

По словам хирурга, опасны и прыжки ногами вперед: "В этих случаях чаще встречаются переломы костей ноги (пяточной, голеностопной) или тазовой кости. Прыжки ногами вперед в неглубоком месте также могут стать причиной травм позвоночника, чаще всего в грудопоясничном отделе, между одиннадцатым грудным и вторым поясничным позвонком. Спинной мозг человека заканчивается между первым и вторым поясничными позвонками, поэтому и такие прыжки могут травмировать спинной мозг, что может означать для пациента жизнь в инвалидной коляске и потерю функций малого таза".

Человек не защищен от травмы позвоночника даже при технически правильном прыжке — с вытянутыми вперед руками. "Когда мы ныряем в воду, наше тело расслабляется, и руки возвращаются назад. Даже если руки находятся перед головой, они все равно не выдерживают удара о дно, и происходит удар головой. Да, такая техника может защитить тело от удара о поверхность воды, но на глубине ее уже недостаточно. При малой глубине последствия будут серьезными и необратимыми", — поясняет А. Репников, подчеркивая, что нырять можно только в специально отведенном месте. Желательно, чтобы глубина была в два раза больше роста человека, то есть 3-4 метра.

После технически правильно спланированного, но неудачного прыжка головой вперед в надувной бассейн травму получил Элвис Курпниекс, который уже четыре года находится в инвалидной коляске: "Мы отдыхали с друзьями и наслаждались жарким летним днем. Рядом с домом был надувной бассейн. Прыгнул один друг, затем другой, все было нормально. Я тоже хотел охладиться и прыгнуть руками вперед, но поскользнулся, и мои руки автоматически дернулись назад. Я ударился головой о дно бассейна, кувыркнулся и начал задыхаться. Я чувствовал, как ломались шейные позвонки. За эти полминуты перед глазами пронеслась вся моя жизнь".

Когда друзья вытащили Элвиса из бассейна, он больше не мог пошевелить ни одной частью своего тела и был совершенно беспомощен. Последовал месяц в больнице и длительная реабилитация, Элвису требовалось полное ассистирование: "Мои ноги парализованы, пальцы не работают. Сначала я ничего не мог делать, не мог сидеть, поворачиваться, принимать пищу. Видите, к чему может привести одно необдуманное действие — вы становитесь полностью зависимым от других людей. Если хочешь прыгнуть, хотя бы на секунду задумайся, а захочешь ли ты потом жить в инвалидной коляске?"

Однако даже перелом без повреждения спинного мозга может иметь далеко идущие последствия, в том числе пожизненные хронические боли, ограничение повседневной активности и низкое качество жизни. Позвоночник дается нам один раз на всю жизнь, и его надо беречь!

Врач подчеркивает, что информирование общества должно начинаться с самого раннего возраста, когда дети начинают посещать бассейны: "Мы учим детей переходить дорогу на зеленый свет и пристегиваться в машине ремнями безопасности, а об этих проблемах не говорим. Детям нужно рассказывать о том, что нельзя прыгать в воду, что это опасно и последствия могут быть очень серьезными!"

История Элвиса Курпниекса: https://youtu.be/sVZdygShBcw

Цель кампании SPKC "Цена безрассудства. Не прыгай!" состоит в том, чтобы рассказать о важности безопасного отдыха у воды, а также объяснить, какие последствия могут возникнуть в результате неосторожного поведения при прыжке головой вниз в воду.