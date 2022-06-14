Шагаем за здоровьем: мифы и правда о скандинавской ходьбе

Вид спорта, набирающий популярность во всем мире, уже сумел обрасти домыслами. Существующие мифы о скандинавской ходьбе нередко ошибочны. Их развенчивает сертифицированный инструктор, ведущий занятия в онлайн-школе, пишет sovets.net

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Ходьбу придумали скандинавы

Первыми начали тренироваться с палками лыжники Финляндии, когда закончился зимний сезон. Постепенно этим видом спорта увлеклись жители скандинавских стран. Отсюда и прижилось название, хотя в переводе оно звучит "северная ходьба".

Для занятий можно использовать любые палки

Тренировки требуют специального инвентаря. Палки для скандинавская ходьбы должны иметь определенную высоту. На них закреплены темляки — приспособления для фиксации рук. Они помогают исключить потерю снаряжения во время движения и получение травмы.

Скандинавская ходьба похожа на обычную

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Когда человек передвигается пешком, даже в быстром темпе, он получает нагрузку на ноги, тренирует сердце. Во время ходьбы с палками дополнительно работают мускулы шеи, спины и плечевого пояса. Всего задействовано более 80% мышц тела. При этом палки уменьшают нагрузку на суставы ног.

Занятия требуют специальных условий

Тренироваться можно в любом месте в городе и на природе. Для занятий скандинавской ходьбой подойдут парковая зона, стадион или пешеходные тротуары. Хорошие нагрузки дает движение по пересеченной местности.

При тренировке расходуется мало калорий

Если человек выбрал правильные палки, соблюдает технику ходьбы, поддерживает темп, занятия будут энергозатратными. За час активного движения можно сжечь до 450 ккал.

Скандинавская ходьба — занятия для пенсионеров

Foto: Shutterstock

Этот вид спорта популярен в мире, им увлечены люди всех возрастов. Для начала тренировок не нужна специальная подготовка. При занятиях северной ходьбой снижаются риски развития гипертонии, ожирения, диабета. Тренировки в любом возрасте служат профилактикой болезней, связанных с гиподинамией. В занятиях могут участвовать люди, имеющие проблемы с позвоночником, желающие быстрее пройти восстановление после травм.

Ходьбой можно заниматься только летом

В этом виде спорта самое важное — выбор правильной экипировки. Одежда должны быть удобной, не стеснять движения, соответствовать погодным условиям. Тогда занятия можно проводить круглый год.

Как сделать занятия скандинавской ходьбой эффективнее