Швабра против деменции: почему пожилым людям полезно заниматься уборкой
Foto: Shutterstock

Работа по дому помогает пожилым людям сохранить как физическое, так и психологическое здоровье, пишет "Газета.Ru". К таким выводам пришла группа ученых из Сингапура, которая провела исследование и выяснила, что вытирание пыли, мытье полов и окон благотворно влияет на людей в возрасте.

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"Регулярная физическая активность улучшает физическое и психическое здоровье, снижает риски и последствия хронических заболеваний, а также уменьшает количество падений, снижает риск паралича, зависимостей и смертности среди пожилых людей", — пишут исследователи в научном журнале BMJ Open.

В эксперименте приняли участие 249 человек в возрасте от 21 до 64 лет и 240 человек в возрасте от 65 до 90 лет. Их попросили пройти тесты на когнитивные способности, а также выполнить несколько упражнений для оценки физических возможностей, например резко встать со стула.

Учтя возраст и пол испытуемых, эксперты пришли к выводу, что когнитивные показатели и уровень концентрации внимания были выше у тех, кто выполнял больше тяжелой работы по дому — например, занимался мытьем полов, — чем у тех, кто делал что-то легкое вроде протирания пыли. В первой группе (21 — 64 лет) у таких людей показатели оказались на 8% лучше, во второй (65 — 90 лет) — на 14%.

Швабра против деменции: почему пожилым людям полезно заниматься уборкой
Foto: Shutterstock

Команда ученых также обнаружила, что уровень когнитивных способностей был на 5% выше у тех пожилых людей, которые сообщили о больших объемах легкой работы — в среднем они посвящали труду по 902 минуты в неделю. Их память также оказалась лучше по сравнению с теми, кто выполнял небольшое количество домашних дел (в среднем — 89 минут в неделю).

Соавтор исследования доктора Шиоу-Лян Ви из Сингапурского технологического института и Гериатрического образовательного и исследовательского института пришел к выводу, что здоровый образ жизни не должен сводиться только к физическим нагрузкам развлекательного характера, но и должен включать в себя работу по дому.

О важности этого рода деятельности заявили и в геронтологическом обществе РАН (Российской Академии Наук). "Уборка по дому является разновидностью пассивной физической нагрузки, которая в любом случае полезна. Движение способствует улучшению кровообращения, дыхания, дает небольшую нагрузку на мышцы и суставы", — сказала Ольга Михайлова, ученый секретарь организации.

Специалист предупредила, что пожилым людям важно не переусердствовать во время работы по дому и выполнять те нагрузки, которые им по силам. Не менее важно сохранять осторожность, чтобы не повредиться.

Швабра против деменции: почему пожилым людям полезно заниматься уборкой
Foto: Shutterstock

Схожего мнения придерживается и терапевт Алена Хрипкова. Врач советует не заниматься теми работами по дому, которые приносят дискомфорт или противоречат рекомендациям по заболеваниям.

При заболеваниях позвоночника или суставов терапевт не рекомендует поднимать и носить тяжелые предметы; при заболеваниях глаз следует быть аккуратным с низкими наклонами; при заболеваниях кожи нужно использовать перчатки, чтобы не вызвать лишнего раздражения от чистящих средств; при высоком артериальном давлении и частоте сердечных сокращений — останавливать уборку в случае плохого самочувствия.

"Чтобы не навредить здоровью, приступать к уборке стоит, только если вы хорошо себя чувствуете, а перед любыми физическими нагрузками рекомендуется делать небольшую разминку суставов", — говорит терапевт Алена Хрипкова.

Не только уборка, но и другие виды физической деятельности могут помочь сохранить ясность ума после 60 лет, считает психиатр Екатерина Мисевич. Главное, чтобы нагрузка была регулярной, например, ходьба или плавание.

"Во время физической тренировки можно выполнять задания, например, за минуту вспомнить как можно больше слов на букву "л" или составлять новые слова из названия вывески магазина", — предлагает варианты Мисевич.

Занятие танцами в группе может улучшить настроение: как отмечает врач, иногда проблемы с памятью свидетельствуют о депрессии. К тому же такая физическая нагрузка послужит профилактикой головокружений, что снизит для пожилых людей риск падений и переломов.

Если память и способности к общению человека заметно ухудшились или он начал страдать деменцией, Екатерина Мисевич советует выполнять посильные поручения: подметать в комнате, вытирать пыль, чистить овощи для супа. Полезно будет и учить песни вместе с внуками, играть в слова за общим столом, вспоминать имена родственников, рассматривая семейным альбом.

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