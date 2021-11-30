Швабра против деменции: почему пожилым людям полезно заниматься уборкой

Работа по дому помогает пожилым людям сохранить как физическое, так и психологическое здоровье, пишет "Газета.Ru". К таким выводам пришла группа ученых из Сингапура, которая провела исследование и выяснила, что вытирание пыли, мытье полов и окон благотворно влияет на людей в возрасте.

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"Регулярная физическая активность улучшает физическое и психическое здоровье, снижает риски и последствия хронических заболеваний, а также уменьшает количество падений, снижает риск паралича, зависимостей и смертности среди пожилых людей", — пишут исследователи в научном журнале BMJ Open.

В эксперименте приняли участие 249 человек в возрасте от 21 до 64 лет и 240 человек в возрасте от 65 до 90 лет. Их попросили пройти тесты на когнитивные способности, а также выполнить несколько упражнений для оценки физических возможностей, например резко встать со стула.

Учтя возраст и пол испытуемых, эксперты пришли к выводу, что когнитивные показатели и уровень концентрации внимания были выше у тех, кто выполнял больше тяжелой работы по дому — например, занимался мытьем полов, — чем у тех, кто делал что-то легкое вроде протирания пыли. В первой группе (21 — 64 лет) у таких людей показатели оказались на 8% лучше, во второй (65 — 90 лет) — на 14%.

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Команда ученых также обнаружила, что уровень когнитивных способностей был на 5% выше у тех пожилых людей, которые сообщили о больших объемах легкой работы — в среднем они посвящали труду по 902 минуты в неделю. Их память также оказалась лучше по сравнению с теми, кто выполнял небольшое количество домашних дел (в среднем — 89 минут в неделю).

Соавтор исследования доктора Шиоу-Лян Ви из Сингапурского технологического института и Гериатрического образовательного и исследовательского института пришел к выводу, что здоровый образ жизни не должен сводиться только к физическим нагрузкам развлекательного характера, но и должен включать в себя работу по дому.

О важности этого рода деятельности заявили и в геронтологическом обществе РАН (Российской Академии Наук). "Уборка по дому является разновидностью пассивной физической нагрузки, которая в любом случае полезна. Движение способствует улучшению кровообращения, дыхания, дает небольшую нагрузку на мышцы и суставы", — сказала Ольга Михайлова, ученый секретарь организации.

Специалист предупредила, что пожилым людям важно не переусердствовать во время работы по дому и выполнять те нагрузки, которые им по силам. Не менее важно сохранять осторожность, чтобы не повредиться.

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Схожего мнения придерживается и терапевт Алена Хрипкова. Врач советует не заниматься теми работами по дому, которые приносят дискомфорт или противоречат рекомендациям по заболеваниям.

При заболеваниях позвоночника или суставов терапевт не рекомендует поднимать и носить тяжелые предметы; при заболеваниях глаз следует быть аккуратным с низкими наклонами; при заболеваниях кожи нужно использовать перчатки, чтобы не вызвать лишнего раздражения от чистящих средств; при высоком артериальном давлении и частоте сердечных сокращений — останавливать уборку в случае плохого самочувствия.