Синдром красных глаз: о чем он говорит и что с этим делать?

Стремительно приближается темное время года, когда мы все больше времени уделяем привычным для осенних вечеров занятиям: чтению книг, просмотру телевизора, прогулке — иногда на сильном ветру. Все это оказывает на глаза дополнительную нагрузку, в результате чего они краснеют, что может привести к более серьезным заболеваниям глаз.

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Синдром красных глаз — это проблема со здоровьем, при которой возникает покраснение белков глаз. Визуально покраснение у каждого человека может отличаться: у одних это будут розоватые линии, у других — совсем красное глазное яблоко, у кого-то может покраснеть один глаз, у кого-то — оба.

О возможных проблемах и их решении рассказывает фармацевт Зане Мелберга.