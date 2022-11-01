"Синдром лошади Чарли": необычный симптом, который предупреждает о наличии тромба в организме

Тромбоз — коварный диагноз, порой у врачей есть считанные минуты на спасение. Заподозрить кровяной сгусток можно по необычному симптому, названному в честь бейсболиста, пишет doctorpiter.ru

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из-за пандемии коронавируса о таком страшном диагнозе, как тромбоз, теперь знают практически все. Инфекция провоцирует различные осложнения, но тромбоз — одно из самых пугающих. Врачи иногда вынуждены ампутировать ногу или руку, чтобы сохранить жизнь.

Однако не только ковид способен спровоцировать образование смертельно опасного кровяного сгустка в организме. Тромб может появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, различных хронических заболеваний.

"Лошадь Чарли" — это неофициальное название синдрома, которым обозначают мышечный спазм или судорогу, возникающую в любой мышце тела, но преимущественно в ноге. Пользуются таким необычным сочетанием жители Северной Америки.