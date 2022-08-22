Скандинавская диета: что это такое и чем она полезна?

Скандинавская диета поможет вам сбросить вес и улучшить здоровье. При этом урон окружающей среде сводится к минимуму, пишет 7sisters.ru

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Что такое скандинавская диета?



Скандинавская диета — это тип питания, в котором особое внимание уделяется продуктам, популярным в Норвегии, Швеции и Дании. Несмотря на то, что в названии есть слово "диета", это, скорее, свод рекомендаций, которые помогут наладить отношения с едой. Так, скандинавская диета была придумана группой диетологов и ученых для решения проблемы растущего ожирения в Скандинавских странах. И оказалась удачной, благодаря тому, что в ней содержится меньше сахара и жиров. А вот клетчатки и морепродуктов, наоборот, вдвое больше по сравнению со средне-западным типом питания.

Еще важное замечание: скандинавская диета полезна с точки экологии. При составлении рациона необходимо учитывать происхождение продуктов и отдавать преимущество локальным. производствам.

Какие продукты составляют основу скандинавской диеты?

фрукты и овощи (в частности, корнеплоды и листовая зелень);

ягоды: черника, голубика;

рыба и морепродукты;

бобовые, орехи, семена и цельнозерновые продукты;

низкокалорийные молочные продукты;

рапсовое масло.



В меню также могут входить и мясные продукты, но лучше стараться есть их не слишком часто. Что стоит исключить совсем? Напитки с большим количеством сахара, переработанное мясо (сосиски и колбасы), пищевые добавки и фастфуд.

Для того, чтобы ваше питание было сбалансированным, каждое блюдо должно включать белки, углеводы и овощи.

Польза диеты



Если исходить из названия, то одним из главных преимуществ скандинавской диеты должно стать похудение. И в долгосрочной перспективе это так. Например, исследование показало, что скандинавская диета помогает похудеть больше и быстрее, чем если вы будете придерживаться правил какой-либо стандартной диеты. И, что самое приятное, здесь вам не придется считать калории или ограничивать себя в пище после определенного времени. Снижение веса происходит за счет сбалансированного питания, обилия клетчатки и отказа от рафинированных продуктов.

Но здоровое питание — это не только про потерю лишнего веса. Скандинавская диета помогает еще улучшить здоровье, снизить кровяное давление и стабилизировать уровень сахара в крови, а также уменьшается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, исследование показало, что скандинавская диета снижает экспрессию генов, связанных с воспалением в жировых тканях. Как утверждают некоторые ученые, такое воспаление может влиять на набор веса.

Чем она отличается от средиземноморской диеты?



Между Скандинавской и Средиземноморской диетой есть нечто схожее: они обе предполагают потребление морепродуктов и рыбы. И это неудивительно, ведь у Скандинавии также есть прямой доступ к морю. Разница заключается лишь в том, что скандинавская диета делает акцент на рапсовом масле, а не на оливковом. Потому что климат северных стран просто не позволяет выращивать оливы. Впрочем, эта деталь не делает скандинавскую диету менее полезной.

