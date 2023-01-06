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Выбираем правильную одежду и обувь
Скользкая дорожка: как пережить гололед и остаться в живых
Foto: LETA

Зима — сезон повышенного травматизма, особенно сейчас, когда по всей Латвии наблюдается гололед. Движение на дорогах затруднено, фиксируется множество ДТП, люди массово поскальзываются на льду и падают, получая различные травмы. Как безопасно передвигаться по улицам, чтобы избежать падений?

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Выбираем правильную одежду и обувь
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