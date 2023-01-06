Скользкая дорожка: как пережить гололед и остаться в живых

Зима — сезон повышенного травматизма, особенно сейчас, когда по всей Латвии наблюдается гололед. Движение на дорогах затруднено, фиксируется множество ДТП, люди массово поскальзываются на льду и падают, получая различные травмы. Как безопасно передвигаться по улицам, чтобы избежать падений?
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- 1. Выбираем правильную одежду и обувь
- 2. Ходим как пингвины
- 3. Снижаем риски падения
- 4. Если падаем, то группируемся
- 5. Бережем голову, спину и не только
- 6. При падении обращаемся к медикам
- 7. Делаем обувь менее скользкой
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