"Скользкая тема": соблюдая осторожность, дети могут избежать 70% зимних травм

В Латвии зимой бывает не только пушистый снег, на который можно падать и делать снежных ангелов. Морозы чередуются с оттепелями, появляется гололед, а на снегу образуется острая кромка, поэтому необдуманные игры зимой могут закончиться неприятными травмами.
Организаторы информационной кампании "От беспечности к безопасности!" и врачи Детской клинической университетской больницы призывают помнить о самых распространенных травмах зимнего сезона и убедиться, что дети готовы к безопасным приключениям.
Прогулки на свежем воздухе в зимнее время крайне полезны и улучшают здоровье, ведь кроме прямой пользы от спортивных нагрузок (они повышают физическую подготовку, тренируют сердце, улучшают работу дыхательной системы, укрепляют мышцы и закаляют организм) они также полезны, например, людям с бронхиальной астмой, потому что зимой в воздухе крайне редко встречаются аллергены и пыль.
Хирург Детской больницы Янис Карлсонс отмечает, что этой зимой дети были более внимательны и осторожны, потому что детских травм по сравнению с прошлой зимой стало меньше. "В начале декабря дети с сезонными травмами стали чаще поступать в больницу, но к Рождеству ситуация улучшилась, и сейчас мы радуемся тому, что травм стало меньше. Сейчас дети чаще болеют инфекционными заболеваниями, гриппом", — заключает врач.
Зимние радости на горках
Янис Карлсонс отмечает, что дети младшего возраста чаще всего получают травмы при катании с горки на санках или так называемых ледянках. "К сожалению, в Риге дети готовы кататься с любого возвышения, при этом зачастую поблизости находятся заборы, деревья, канавы и даже дорога. Поэтому дети часто во что-то врезаются или выкатываются на санках на улицу, получая при этом черепно-мозговые травмы, ушибы, а также травмируя руки и ноги. Я знаю, что в Иманте есть холм, съезжая с которого, можно выехать на дорогу. Мы рады, что в этом году у нас еще не было пациентов из этого района, но они попадали к нам прошлой зимой", — говорит он.
Врач уточняет, какие травмы дети получают, скатываясь с горок: переломы рук чаще всего случаются при столкновении с забором или вылете в канаву, травмы головы и сотрясение мозга — при ударе о столб или дерево, а травмы и даже переломы ног при столкновении с другими людьми. В этом вопросе необходимо быть особенно осторожными — если на горке много людей и ребенок в компании друзей, ему хочется баловаться, и он теряет бдительность, особенно это опасно в темное время суток, по вечерам сложнее заметить окружающих. Часто бывает, что дети постарше или даже взрослые сталкиваются на горке с маленькими детьми. Тогда сила и скорость удара больше, а травма (ноги, руки, головы) может быть более болезненной и серьезной. Врач призывает родителей быть ответственными и, во-первых, выбирать горку, подходящую ребенку по возрасту и возможностям, а во-вторых, следить за ребенком и происходящим вокруг — дошкольники должны кататься с горки только в сопровождении взрослых.
Янис Карлсонс рад тому, что шлемы и другая защитная экипировка стали нормой во время активного отдыха на горнолыжных трассах. Не так давно серьезные травмы на горнолыжных трассах получали как опытные лыжники, так и новички. "Мы радуемся, что в этом году зима не принесла много травм. Снега было относительно мало, поэтому и травм меньше. Возможно, повысился и уровень общественной ответственности", — делится мыслями врач. Кроме того, согласно правилам, на лыжных трассах и трассах для сноуборда в целях снижения рисков несчастных случаев должны в любое время быть обеспечены адекватные возможности для оказания первой медицинской помощи (то есть, должен присутствовать персонал или пункты помощи, где можно получить первую медицинскую помощь).
Зима и водоемы
Год за годом СМИ сообщают о безрассудных рыбаках, которые отправляются рыбачить на очень тонком льду. То же относится и к любопытным детям и подросткам, которые выходят на лед и проваливаются под него. Они хотят покататься, посмотреть, что подо льдом. Врач считает, что родители должны рассказывать детям об опасности таких "развлечений" и категорически запрещать их. Определить толщину льда по его виду невозможно, поэтому не стоит выходить на лед в первые дни зимы или в начале весны, когда лед тает. Проходящие или проезжающие мимо также должны проявлять ответственность — если видите, что дети катаются по льду, их следует предупредить об опасности. Если кто-то ушел слишком далеко от берега или провалился под лед, надо немедленно звонить по телефону 112.
Если человек провалился под лед, его здоровье и жизнь будут зависеть от того, как долго он пробудет в холодной воде. Необходимо пытаться как можно быстрее выбраться из воды самостоятельно или при помощи других. Затем человеку необходимо согреться, так как в результате общего переохлаждения организма постепенно подавляются все жизненно важные функции, наступает потеря сознания, прекращается дыхание и сердцебиение. Необходимо снять мокрую одежду, и по возможности надеть сухую. Желательно как можно быстрее попасть в комнатную температуру, например, в теплую машину, где можно ждать медиков. Главное поднять и сохранить температуру тела, не страшно, что руки все равно останутся холодными. Для того, чтобы согреться, нельзя употреблять алкоголь — он расширяет сосуды и может создавать ложное ощущение тепла, а на самом деле способствовать охлаждению тела. Лучше предложить теплый сладкий напиток, например, чай.
Рижская муниципальная полиция регулярно обобщает и публикует информацию о толщине льда в различных водоемах столицы, отмечая, где можно, а где нельзя выходить на лед — https://rpp.riga.lv/ledus-karte, а также напоминает, что за нахождение на льду в запрещенных местах предусмотрена ответственность в соответствии с Законом об административных штрафах. За нарушение выносится предупреждение или накладывается штраф до 100 евро. Аналогичную информацию, с которой желательно ознакомиться, обобщают и другие самоуправления.
Обморожения
Зимой также стоит помнить о рисках обморожения. Стоит отметить, что обморожение можно получить не только тогда, когда установились морозы и температура опустилась ниже нуля, но и при температуре от +4 до +8 градусов. Тело гораздо быстрее теряет тепло в воде, поэтому будьте особенно осторожны при мокром и тающем снеге или в мокрой одежде и обуви. Ветер также "сдувает" тепло с тела. Маленькие дети чаще всего получают обморожение, слишком долго играя на улице в мороз в мокрой одежде. Они слишком увлекаются и не замечают, что носки и перчатки уже промокли, поэтому родители должны следить за тем, чтобы ребенок не проводил на улице слишком много времени (у всех индивидуальный порог холода, иногда достаточно всего 20 минут, чтобы получить обморожение).
Первым признаком обморожения может быть легкое болезненное покалывание. Кожа становится бледной, так как под воздействием холода сужаются кровеносные сосуды и ухудшается кровоснабжение тканей. Такое обморожение — обморожение первой степени — не будет иметь серьезных последствий (может начать шелушиться кожа), но впоследствии обмороженный участок годами будет более чувствителен к холоду. При более сильном обморожении (видимый отек, волдыри, язвы на коже) может произойти необратимое повреждение тканей, образоваться гнойные инфекции. Степень обморожения у маленьких детей оценить очень сложно, поэтому при любых подозрениях следует обратиться за консультацией к семейному врачу или педиатру, в приемное отделение больницы или ближайшее лечебное учреждение. Янис Карлсонс объясняет, что делать при констатации обморожения: "Не надо растирать или поливать обмороженное место горячей водой. Лучше согреться при комнатной температуре и наблюдать за тем, что происходит. Если обморожение окажется серьезным, то следует обратиться к врачу".
Дети старшего возраста и подростки получают обморожения и при других обстоятельствах — выпив слишком много алкоголя во время мероприятия они могут выйти на улицу и уснуть. В таких случаях бдительность должны проявлять друзья, а прохожим не стоит проходить мимо, если они заметят дремлющего на скамейке подростка.
Другие зимние травмы
Детский хирург Янис Карлсонс напоминает, что ответственность за здоровье детей несут родители: "Если соблюдать элементарные меры безопасности: выбирать соответствующие возрасту зимние развлечения, при необходимости использовать защитную экипировку, присматривать за детьми, риск получения травм можно снизить на 70%. Нужно выходить на улицу, наслаждаться зимой, кататься на лыжах, лепить снеговиков, кататься на санках, но все нужно делать с умом".
Еще одной причиной зимних травм является падающий с крыш снег, куски льда или сосульки, а также скользкие тротуары. "Передвигаясь пешком, необходимо обращать внимание на то, что происходит вокруг: если вы заметили ограничивающие ленты возле здания, следует посмотреть наверх. Значит, в этом месте есть что-то опасное. Дети часто ходят, уткнувшись в телефоны, и не обращают внимание на происходящее вокруг — окружающие могут помочь и предупредить об опасности", — говорит врач.
В свою очередь, катание детей на привязанных к автомобилю санках врач считает опасным и даже уголовно наказуемым развлечением: "Мы помним трагическую аварию прошлой зимой, которая подтвердила, насколько опасно кататься за автомобилем на камере или лыжах. От резкого поворота, ямы или какого-либо препятствия вас может отделять лишь один момент. Водитель, который едет по встречной полосе, может не видеть, что происходит за машиной".
Детский хирург отмечает, что травмы можно получить практически в любом месте и в любое время, поэтому так важно заботиться о безопасности. Он также рекомендует оценивать тяжесть каждого конкретного случая, прежде чем обращаться в отделение неотложной помощи больницы. "Все чаще дети приходят с небольшими, полученными в школе травмами — например, неосторожно занимаются спортом, играют с мячом и попадают по пальцу. Родители волнуются и, чтобы исключить перелом, едут делать рентген.
Если ребенку больно, ему нужно дать обезболивающие, приложить к травмированному месту прохладный компресс, обеспечить неподвижное положение. Если нет деформации, ярко выраженных синяков, то в больницу ехать не надо. По опыту могу сказать, что в 70–80% случаев необходимости обращаться к врачу нет. Но если боль не проходит, то, конечно же, следует обратиться за медицинской помощью", — напоминает врач и желает зимы без травм.