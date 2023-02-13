"Скользкая тема": соблюдая осторожность, дети могут избежать 70% зимних травм

В Латвии зимой бывает не только пушистый снег, на который можно падать и делать снежных ангелов. Морозы чередуются с оттепелями, появляется гололед, а на снегу образуется острая кромка, поэтому необдуманные игры зимой могут закончиться неприятными травмами.

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Организаторы информационной кампании "От беспечности к безопасности!" и врачи Детской клинической университетской больницы призывают помнить о самых распространенных травмах зимнего сезона и убедиться, что дети готовы к безопасным приключениям.

Прогулки на свежем воздухе в зимнее время крайне полезны и улучшают здоровье, ведь кроме прямой пользы от спортивных нагрузок (они повышают физическую подготовку, тренируют сердце, улучшают работу дыхательной системы, укрепляют мышцы и закаляют организм) они также полезны, например, людям с бронхиальной астмой, потому что зимой в воздухе крайне редко встречаются аллергены и пыль.

Хирург Детской больницы Янис Карлсонс отмечает, что этой зимой дети были более внимательны и осторожны, потому что детских травм по сравнению с прошлой зимой стало меньше. "В начале декабря дети с сезонными травмами стали чаще поступать в больницу, но к Рождеству ситуация улучшилась, и сейчас мы радуемся тому, что травм стало меньше. Сейчас дети чаще болеют инфекционными заболеваниями, гриппом", — заключает врач.

Зимние радости на горках

Foto: Pixabay

Янис Карлсонс отмечает, что дети младшего возраста чаще всего получают травмы при катании с горки на санках или так называемых ледянках. "К сожалению, в Риге дети готовы кататься с любого возвышения, при этом зачастую поблизости находятся заборы, деревья, канавы и даже дорога. Поэтому дети часто во что-то врезаются или выкатываются на санках на улицу, получая при этом черепно-мозговые травмы, ушибы, а также травмируя руки и ноги. Я знаю, что в Иманте есть холм, съезжая с которого, можно выехать на дорогу. Мы рады, что в этом году у нас еще не было пациентов из этого района, но они попадали к нам прошлой зимой", — говорит он.

Врач уточняет, какие травмы дети получают, скатываясь с горок: переломы рук чаще всего случаются при столкновении с забором или вылете в канаву, травмы головы и сотрясение мозга — при ударе о столб или дерево, а травмы и даже переломы ног при столкновении с другими людьми. В этом вопросе необходимо быть особенно осторожными — если на горке много людей и ребенок в компании друзей, ему хочется баловаться, и он теряет бдительность, особенно это опасно в темное время суток, по вечерам сложнее заметить окружающих. Часто бывает, что дети постарше или даже взрослые сталкиваются на горке с маленькими детьми. Тогда сила и скорость удара больше, а травма (ноги, руки, головы) может быть более болезненной и серьезной. Врач призывает родителей быть ответственными и, во-первых, выбирать горку, подходящую ребенку по возрасту и возможностям, а во-вторых, следить за ребенком и происходящим вокруг — дошкольники должны кататься с горки только в сопровождении взрослых.

Янис Карлсонс рад тому, что шлемы и другая защитная экипировка стали нормой во время активного отдыха на горнолыжных трассах. Не так давно серьезные травмы на горнолыжных трассах получали как опытные лыжники, так и новички. "Мы радуемся, что в этом году зима не принесла много травм. Снега было относительно мало, поэтому и травм меньше. Возможно, повысился и уровень общественной ответственности", — делится мыслями врач. Кроме того, согласно правилам, на лыжных трассах и трассах для сноуборда в целях снижения рисков несчастных случаев должны в любое время быть обеспечены адекватные возможности для оказания первой медицинской помощи (то есть, должен присутствовать персонал или пункты помощи, где можно получить первую медицинскую помощь).

Зима и водоемы

Год за годом СМИ сообщают о безрассудных рыбаках, которые отправляются рыбачить на очень тонком льду. То же относится и к любопытным детям и подросткам, которые выходят на лед и проваливаются под него. Они хотят покататься, посмотреть, что подо льдом. Врач считает, что родители должны рассказывать детям об опасности таких "развлечений" и категорически запрещать их. Определить толщину льда по его виду невозможно, поэтому не стоит выходить на лед в первые дни зимы или в начале весны, когда лед тает. Проходящие или проезжающие мимо также должны проявлять ответственность — если видите, что дети катаются по льду, их следует предупредить об опасности. Если кто-то ушел слишком далеко от берега или провалился под лед, надо немедленно звонить по телефону 112.