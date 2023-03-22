Слабость, реанимация и 4 месяца в больнице. История Марии, заново учившейся дышать

Мария Круминя — 35-летняя пациентка с миастенией. Двумя словами эту болезнь можно описать как "мышечная слабость". Женщина узнала о диагнозе семь лет назад и прошла через настоящий ад — болезнь прогрессировала очень быстро и Мария провела в больнице 4 месяца, где вместе с врачами боролась за жизнь. В самый критический момент болезни Мария не могла самостоятельно есть, говорить и дышать, но после тяжелого и длительного восстановительного периода ей удалось вернуться к полноценной работе и встретить любимое время года — весну.

До злосчастного дня ничто не говорило Марии о проблемах со здоровьем. Она воспринимала себя как совершенно здорового человека — кроме плохого зрения еще с детства, вырезанной слепой кишки и нерегулярных головных болей в период повышенной нагрузки. Мария училась в университете, была активной и ходила к врачам только на дежурные проверки, "для галочки". "Никаких подозрений, что что-то может произойти — но оно произошло, и очень внезапно", — рассказывает женщина.

Она узнала о диагнозе семь лет назад и прошла через настоящий ад — болезнь прогрессировала очень быстро и Мария провела в больнице 4 месяца, где вместе с врачами боролась за жизнь. В самый критический момент она не могла самостоятельно есть, говорить и дышать, но после тяжелого и длительного восстановительного периода ей удалось вернуться к полноценной работе и встретить любимое время года — весну.

У Марии история миастении началась с опущенного века. С коллегами девушка говорила об этом шутя, да и сама находила происходящее забавным. "Мне 28 лет, в жизни все прекрасно, а теперь буду некрасивой. Сказала всем, что нельзя надо мной смеяться, но самой было очень смешно", — вспоминает Мария.

Через два дня опущенное веко никуда не делось. "Если проблема с веком, то нужно к окулисту", — решила Мария. Врач списал проблему на сильную нагрузку, прописал витамины и сказал, что через несколько дней все пройдет.