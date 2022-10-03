Сладкая тайна: мед — полезный продукт или обычное лакомство?

Мед — один из тех продуктов питания, которые мы часто употребляем во время простудных заболеваний — для укрепления организма, профилактики и выздоровления от вирусов. Но в то же время мед имеет очень сладкий вкус.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Считается ли это сладостью или ценным продуктом для укрепления организма? Сколько меда можно съедать в день? Что следует знать каждому об ограничениях в потреблении меда для детей и взрослых? Своими советами делятся специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт Илзе Приедниеце.

"Мед считается первой сладостью наших предков (помимо ягод и фруктов). Это натуральный продукт, кладезь биологически активных веществ", — считает диетолог Л. Сондоре. В рационе можно использовать мед, пыльцу, пергу и маточное молочко, а также другие продукты пчеловодства.

Что содержится в меде?

Мед содержит углеводы — глюкозу, фруктозу и очень мало сахарозы, а также небольшое количество органических кислот, ферментов, витаминов (группы В, витамина С) и минералов (натрий, калий, кальций, фосфор, магний). Поэтому мед полезнее, чем сахар, но нужно помнить об умеренности его употребления, подчеркивает фармацевт. Углеводы в его составе быстро усваиваются и дают энергию — это можно использовать для снижения усталости. В зависимости от цветов, с которых пчелы собирали нектар, различают липовый, гречишный, вересковый, рапсовый, мед, собранный с разных видов цветов и другие виды меда. Каждый из них имеет разные нюансы вкуса и цвета.

В свою очередь, как поясняет специалист по питанию, по сравнению с сахаром мед получается совершенно естественным путем. В среднем общее количество углеводов в меде составляет около 75%, 36% приходится на глюкозу, 37% — на фруктозу, 2% — на сахарозу. А 99,9 % сахара — это чистая сахароза. Кроме того, сахар не содержит ни витаминов, ни биологически активных веществ. Однако и сладость, и калорийность есть у обоих — мед содержит в среднем 300 ккал на 100 грамм, а сахар — 399 ккал. Так что мед — хороший натуральный продукт, который нужно употреблять в меру.

Мед в ежедневном рационе

Сколько мы можем съедать этого полезного лакомства в день? Как поясняет специалист по питанию, рекомендуемая суточная доза сахара для взрослого человека составляет 25 граммов, то же самое касается и меда. Пара чайных ложек, не больше. Это сладость, лакомство, которое в нашем организме перерабатывается в глюкозу и быстро повышает уровень сахара в крови.

Ложка меда будет хорошим решением, когда вам нужна энергия. Мед добавляют в перетертую клюкву, бруснику и едят по ложке в сезон вирусов. Мед, перемолотый с БИО лимоном (лимон растереть с кожурой) и имбирь станут хорошей зимней "противовирусной" закуской, а ржаной хлеб с творогом и медом станет настоящей латвийской сладостью. Мы можем добавлять мед в заваренные травяные чаи, но нужно помнить, что их температура должна быть около 60°C, тогда ценные вещества меда не потеряются. При нагревании меда выше 60°C часть его ценных свойств теряется.

Чтобы качество меда не ухудшилось, важно каждый раз доставать мед из банки чистой ложкой. Мед следует хранить в закрытой банке, избегая повышенного нагрева (его нельзя ставить непосредственно возле плиты), но и не ставить в холодильник.

Меры предосторожности и ограничения использования

Мед нельзя давать маленьким детям до двух-трех лет, так как мед может содержать споры ботулина, которые могут вызвать смертельную инфекцию у ребенка, подчеркивает специалист по питанию. Мед может содержать бактерию Clostridium botulinum — это означает, что в течение 18–36 часов могут появиться симптомы — повышенное слюноотделение, проблемы с дыханием или глотанием, сонливость, запоры, отсутствие аппетита. У детей старшего возраста и взрослых желудочно-кишечный тракт зрелый и способен справиться с этой бактерией. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы в продукты, предназначенные для маленьких детей, не добавляли не подогретый мед.

Беременные женщины и кормящие матери также должны быть осторожны с употреблением меда, так как мед является термически необработанным продуктом животного происхождения.

Также мед может вызвать аллергическую реакцию. Она может проявляться индивидуально — быть аллергическим проявлением на коже в виде сыпи, красных пятен, отека слизистой оболочки, кашля, слезотечения и других реакций. Если такие симптомы наблюдаются после употребления медовых продуктов или продуктов, содержащих мед, необходимо обязательно обратиться к врачу. Мед содержит фруктозу, которая у некоторых людей также может вызывать боли в животе.

Полезные свойства меда

Foto: Shutterstock

"Мед используется не только как полезное лакомство, но и входит в состав различных профилактических средств и пищевых добавок", — говорит фармацевт. Мед применяют при заболеваниях печени и как укрепляющее средство для организма. Он обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами, поэтому мед также используется для лечения ран.

Мед очень широко используется в производстве пищевых добавок, таких как сиропы, порошки, карамель, пастилки для рассасывания и многих других. Популярно употребление травяных чаев и меда, особенно в случае простуды, например с чаем из липового цвета, чабреца, ромашки или коровяка, или вечером с чаями, обладающими успокаивающим действием -– из ромашки, мелиссы, таволги и др.

Из продуктов пчеловодства в фармации используют не только мед, но и пыльцу, прополис, пергу, воск, маточное молочко и пчелиный яд. Используйте все эти продукты, заботясь о своем здоровье, но в то же время имейте в виду, что все продукты пчеловодства могут вызывать аллергию.

Мед также широко используется в производстве косметических средств — кремов, сывороток, бальзамов для губ, масок для лица, питающих и увлажняющих кожу, а также шампуней и масок для волос.

Такой ценный прополис

"Еще один ценный продукт пчеловодства — прополис. Это пчелиный клей, который делают из смолистых веществ почек и молодых побегов деревьев", — поясняет фармацевт. Он содержит смолы, эфирные масла, воск и пыльцу, а также витамины и минералы. Применение прополиса очень широко. Он известен как природный антибиотик и противовирусное средство с противовоспалительным и болеутоляющим действием. Применяется для стимуляции работы иммунной системы, а также при простуде, ангине, насморке, ранах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и для лечения стоматита. Прополис применяют для приготовления различных препаратов — в виде спиртового раствора прополиса, масляного раствора прополиса (для приготовления используется подсолнечное, оливковое или облепиховое масло), сиропов, капсул, таблеток для рассасывания, капель в нос, мазей и аэрозолей.

В проктологии и гинекологии прополис применяют в суппозиториях вместе с облепиховым маслом при поражениях слизистой оболочки, а в мазях — вместе с пчелиным воском, медом, облепиховым маслом, экстрактом мумие для заживления поврежденных тканей, уменьшения воспаления и боли.

Прополис и маточное молочко также используются в косметических средствах. Пчелиный воск используется в питательных кремах для сухой кожи, а также в защитных кремах для защиты кожи от неблагоприятных погодных условий (мороза и ветра) для детей и взрослых.