Сладости, курение, газировка: 10 вредных привычек, которые вызывают налет на зубах

Многие привычки чреваты неприятным запахом изо рта, а также образованием зубного налета. Некоторые из этих привычек настолько вредны, что они также создают проблемы для вашего внутреннего здоровья. Налет на зубах имеет много побочных эффектов, поэтому лечение этого заболевания является обязательным, пишет sovets.net Вот 10 вредных привычек, которые вызывают налет на зубах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Частое жевание



Частое жевание — одна из самых важных вредных привычек, вызывающих появление зубного налета на зубах. Если вы заядлый едок, это может привести к неприятностям для ваших жемчужно-белых зубов. Частое жевание имеет тенденцию снижать уровень здоровья ваших зубов. Вы легко можете прихлебывать свой любимый напиток, но при этом наносите серьезный вред своей зубной эмали.



Не чистить зубы



Еще одна серьезная вредная привычка, вызывающая налет на зубах, — это не чистить зубы два раза в день. Гигиена полости рта поддерживается правильной чисткой зубов. Требуется определенное количество часов, чтобы зубной налет превратился в зубной камень. Если вы не чистите зубы должным образом, вы открываете легкий доступ к накоплению зубного налета, а также образованию зубного камня. Поэтому рекомендуется чистить зубы два раза в день, особенно утром и перед сном.



Не полоскать рот после еды



Очевидно, что во время еды частицы пищи застревают между зубами и в полости рта. Поэтому важно полоскать рот каждый раз, когда вы едите, чтобы избежать образования налета на зубах.



Не чистить язык



Еще одним важным аспектом хорошей гигиены полости рта является чистка языка. Разнообразие продуктов, которые вы едите, и постоянное воздействие пищи приводит к образованию налета и налета даже на языке. Отсутствие чистки языка — это вредная привычка, которая вызывает налет на зубах, а также приводит к неприятному запаху изо рта. Необходимо, чтобы вы регулярно чистили язык вместе с чисткой зубов.



Отсутствие зубной нити



Так же, как чистка зубов важна, очень важно чистить зубы зубной нитью. Зубная нить — очень хорошая привычка, поскольку она может помочь удалить застрявшие между зубами частицы пищи, чего часто не может сделать чистка. Но не пользоваться зубной нитью — одна из вредных привычек, вызывающих налет на зубах и приводящих к проблемам со здоровьем полости рта.



Слишком много сладостей



Продукты, содержащие сладости и крахмалистые продукты, вредны по самой своей природе. Когда такие продукты надолго застревают в зубах, это может нанести еще больший вред и привести к образованию зубного налета. Употребление слишком большого количества сладостей или продуктов, содержащих сладости, также является вредной привычкой, которая может вызвать налет во рту.



Неправильный выбор зубной пасты



Вредные привычки, вызывающие зубной налет во рту, также включают неправильный выбор зубной пасты, которая содержит вредные химические вещества, которые могут повредить ваши зубы. Увядание эмали происходит, если вы используете зубную пасту, которая довольно абразивна для зубов. То же самое относится и к выбору ополаскивателей для рта и других средств по уходу за зубами. Имейте в виду, что для поддержания вашего зуба в отличном состоянии вам нужен только фтор.



Употреблять лед и колу



Неправильное питание имеет некоторые серьезные побочные эффекты на зубную эмаль, которые включают обильное и частое употребление газированных напитков, содержащих фосфорную кислоту. Кроме того, они холодные и содержат много сахара, который вредит зубам. Употребление льда или леденцов слишком сильно повреждает зубы, и такие привычки вызывают налет на зубах.



Курение



Вредные привычки, вызывающие налет во рту, в основном также включают курение и жевание табака. Эти две привычки приводят к ухудшению здоровья, а также к ухудшению состояния полости рта. По всем причинам вам нужно избавиться от этих веществ, поскольку они сильно окрашивают зубную эмаль. Следы, оставленные на зубах, довольно стойкие и могут нуждаться в агрессивном лечении. Кроме того, именно привычка жевать табак также образует налет на зубах, что в конечном итоге вызывает проблемы.



Не посещать стоматолога



Худшая из всех вредных привычек, вызывающих налет на зубах, — это не посещение стоматолога. Хотя вы можете сделать все возможное, чтобы защитить свои зубы и избежать образования зубного налета, регулярные осмотры у стоматолога могут помочь в лечении любой проблемы с зубами. Рекомендуется посещать стоматолога каждые шесть месяцев и следить за гигиеной полости рта. Любую проблему можно решить немедленно, не дожидаясь дальнейших осложнений.

