Смотреть в оба: 6 универсальных советов для здоровья глаз весной

Травма от песчинки из облака пыли на улице, забытые дома солнечные очки, долгие часы у экрана компьютера… Офтальмолог Даце Лиетувиете и фармацевт Вадим Брижань дают советы по профилактике здоровья глаз и сохранению хорошего зрения.

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Скорректируйте рацион



Хорошее зрение начинается с коррекции привычек питания. Питательные вещества, например жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины C и E, могут помочь устранить или задержать связанные с возрастом проблемы зрения, например дегенерацию сетчатки и катаракту, которые являются одними из самых распространенных причин слепоты во второй половине жизни. Чтобы получить необходимые глазам питательные вещества, рекомендуется включать в рацион следующие продукты:



зеленые овощи, например шпинат и капусту;

лосось, тунец и другую жирную рыбу;

яйца, орехи, фасоль и другие источники протеина растительного происхождения;

апельсины и другие цитрусовые или их соки;

свинину.



Сбалансированное питание также помогает избежать ожирения и связанных с ним болезней, например диабета 2-го типа.

Если есть ощущение, что какого-либо из упомянутых питательных веществ не хватает, стоит, поговорив перед этим с врачом, фармацевтом или специалистом по питанию, подумать об использовании пищевых добавок с высоким содержанием антиоксидантов. Активным ингредиентом является, например, биофлавоноид из коры французской морской сосны. Он помогает укрепить иммунную систему, стенки кровеносных сосудов и капилляры. Есть средства, содержащие не только экстракт сосновой коры, но и травяные чаи, экстракт ягод черники. Их главные ингредиенты — биофлавоноиды, полифенолы и антоцианы.

Более широко известные антиоксиданты — это лютеин и зеаксантин. Это пигменты глазной макулы, которые организм человека не синтезирует, а принимает с пищей или пищевыми добавками. Лютеин и зеаксантин в глазах фильтруют вредный компонент солнечного синего света и ультрафиолетовое излучение. Эти антиоксиданты могут улучшать остроту и контрастность зрения. В день рекомендуется принимать 10–20 мг лютеина и зеаксантина. Достаточное количество лютеина и зеаксантина добавляется в специальные комплексы витаминов для глаз.

Не менее ценным для здоровья глаз и сохранения зрения является рыбий жир, или жирные кислоты омега-3, а также витамин А. Наиболее ценными из жирных кислот омега-3 являются альфа-линолевая кислота, эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). Альфа-линолевая кислота содержится в растительных маслах, бобовых, тыкве, орехах и семечках. Эйкозапентаеновую (EPA) и докозагексаеновую (DHA) кислоты можно получить с жирной рыбой и маслом криля.

Бросьте курить



Курение способствует помутнению хрусталика (катаракте), развитию дегенерации макулы, а также другим проблемам сосудов и здоровья глаз. Обратитесь за помощью к своему врачу или за советом к фармацевту — в аптеках можно приобрести средства, которые можно использовать в качестве вспомогательной терапии.



Носите солнечные очки



Правильно выбранные солнцезащитные очки помогут защитить глаза от ультрафиолетовых (УФ) лучей. Слишком большое воздействие УФ увеличивает вероятность катаракты и дегенерации макулы.