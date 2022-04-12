Смотреть в оба: 6 универсальных советов для здоровья глаз весной

Травма от песчинки из облака пыли на улице, забытые дома солнечные очки, долгие часы у экрана компьютера… Офтальмолог Даце Лиетувиете и фармацевт Вадим Брижань дают советы по профилактике здоровья глаз и сохранению хорошего зрения.
Скорректируйте рацион
Хорошее зрение начинается с коррекции привычек питания. Питательные вещества, например жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины C и E, могут помочь устранить или задержать связанные с возрастом проблемы зрения, например дегенерацию сетчатки и катаракту, которые являются одними из самых распространенных причин слепоты во второй половине жизни. Чтобы получить необходимые глазам питательные вещества, рекомендуется включать в рацион следующие продукты:
- зеленые овощи, например шпинат и капусту;
- лосось, тунец и другую жирную рыбу;
- яйца, орехи, фасоль и другие источники протеина растительного происхождения;
- апельсины и другие цитрусовые или их соки;
- свинину.
Сбалансированное питание также помогает избежать ожирения и связанных с ним болезней, например диабета 2-го типа.
Если есть ощущение, что какого-либо из упомянутых питательных веществ не хватает, стоит, поговорив перед этим с врачом, фармацевтом или специалистом по питанию, подумать об использовании пищевых добавок с высоким содержанием антиоксидантов. Активным ингредиентом является, например, биофлавоноид из коры французской морской сосны. Он помогает укрепить иммунную систему, стенки кровеносных сосудов и капилляры. Есть средства, содержащие не только экстракт сосновой коры, но и травяные чаи, экстракт ягод черники. Их главные ингредиенты — биофлавоноиды, полифенолы и антоцианы.
Более широко известные антиоксиданты — это лютеин и зеаксантин. Это пигменты глазной макулы, которые организм человека не синтезирует, а принимает с пищей или пищевыми добавками. Лютеин и зеаксантин в глазах фильтруют вредный компонент солнечного синего света и ультрафиолетовое излучение. Эти антиоксиданты могут улучшать остроту и контрастность зрения. В день рекомендуется принимать 10–20 мг лютеина и зеаксантина. Достаточное количество лютеина и зеаксантина добавляется в специальные комплексы витаминов для глаз.
Не менее ценным для здоровья глаз и сохранения зрения является рыбий жир, или жирные кислоты омега-3, а также витамин А. Наиболее ценными из жирных кислот омега-3 являются альфа-линолевая кислота, эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). Альфа-линолевая кислота содержится в растительных маслах, бобовых, тыкве, орехах и семечках. Эйкозапентаеновую (EPA) и докозагексаеновую (DHA) кислоты можно получить с жирной рыбой и маслом криля.
Бросьте курить
Курение способствует помутнению хрусталика (катаракте), развитию дегенерации макулы, а также другим проблемам сосудов и здоровья глаз. Обратитесь за помощью к своему врачу или за советом к фармацевту — в аптеках можно приобрести средства, которые можно использовать в качестве вспомогательной терапии.
Носите солнечные очки
Правильно выбранные солнцезащитные очки помогут защитить глаза от ультрафиолетовых (УФ) лучей. Слишком большое воздействие УФ увеличивает вероятность катаракты и дегенерации макулы.
Контактные линзы также можно приобрести с защитой от УФ-лучей, которая затемняется в светлое время дня и остается светлой в темное, выполняя таким образом функцию солнцезащитных очков.
Используйте защитные приспособления для глаз
Если на работе или дома используете аэрозоли или опасные распыляемые средства, носите защитные очки.
Такие виды спорта, как хоккей, теннис, бокс и многие другие включают риски травматизма глаз. Шлемы с защитными масками для лица или спортивные очки с линзами из поликарбоната защитят глаза при несчастных случаях. Лучше 100 раз надеть защитные очки, и они не пригодятся, чем в тот один несчастливый раз остаться без них. Если же все-таки что-то случится, нужно обращаться в травмпункт.
Уменьшите время, которое проводите у экранов
Слишком долгое время, проведенное у экрана компьютера или телефона, может вызвать:
- перенапряжение глаз;
- неясное зрение;
- проблемы с фокусированием вдали;
- сухость;
- головные боли;
- боли в шее, спине и плечах.
Если повседневная работа связана с использованием компьютера, желательно приобрести очки со специальным покрытием. Также пригодятся так называемые "искусственные слезы", или средства для увлажнения поверхности глаз. В аптеках есть разные их виды, поэтому обязательно, если только врач не порекомендовал какие-то конкретные, надо спросить совета у фармацевта.
Вот комплекс мер, которые надо учесть, чтобы беречь глаза при работе за компьютером:
- Убедитесь, что носите подходящие для вас очки или контактные линзы и они пригодны, чтобы долго смотреть на экран.
- Если усталость глаз не проходит, консультируйтесь со своим офтальмологом о приобретении специальных очков.
- Переместите экран таким образом, чтобы ваши глаза были на одном уровне с верхней частью монитора. Это позволяет направить взгляд на экран немного под другим углом.
- Старайтесь избегать бликов света на экране.
- Выберите удобное, поддерживающее кресло. Разместите его так, чтобы ваши стопы были на одном уровне с полом.
- Если появляется ощущение песчинки в глазах, которое свидетельствует о сухости глаз, используйте увлажняющие глазные капли или гели.
- Давайте глазам отдохнуть каждые 20 минут. Смотрите на расстояние 6 метров 20 секунд. Двигайтесь минимум каждые 2 часа по крайней мере 15 минут.
Регулярно посещайте офтальмолога
Каждому необходима регулярная проверка глаз, даже маленьким детям. Регулярно посещайте офтальмолога, чтобы проверить свои глаза. Это помогает профилактически защитить зрение, сохраняя его как можно лучше.
Во время проверок глаз можно также обнаружить болезни, у которых нет специфических симптомов, например, глаукому. Важно своевременное обнаружение этих болезней, так как на ранней стадии лечение легче и с лучшими прогнозами.
Проверка глаз может включать:
- опрос пациента об истории болезни его самого и его семьи;
- проверку остроты зрения, чтобы выяснить, есть ли у вас близорукость, дальнозоркость, астигматизм или пресбиопия (изменения зрения, связанные с возрастом);
- проверку глазного давления;
- внешнее и микроскопическое обследование глаз до и после расширения зрачков;
- по необходимости — и другие обследования.