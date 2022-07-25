Солнце: друг или враг? Топ-5 мифов о загаре

Загар — это естественный способ кожи защитить себя от солнца, но правда в том, что здорового загара не существует. Все ультрафиолетовые лучи солнечного света вредны для кожи, и степень повреждения зависит от того, как долго вы находитесь на солнце. Существует много неправильных представлений о том, что есть безопасный способ загореть. Вот пять главных мифов, пишет sovets.net

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Солярии — безопасный способ загореть

Солярии работают, подвергая кожу воздействию ультрафиолетовых лучей, которые вызывают рак кожи. Чем дольше воздействие, тем выше риск, особенно для людей в возрасте до 30 лет.

Несколько лет назад индустрия внутреннего загара продвигала идею о том, что лампы, используемые в соляриях, используют больше ультрафиолетовых лучей, чем ультрафиолетовые лучи, которые с большей вероятностью могут вызвать ожог, надеясь, что это убедит людей в том, что солярии являются более безопасной альтернативой естественному свету. Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила, что они одинаково опасны, и UVA-лучи могут с еще большей вероятностью вызывать меланому, самый смертоносный из видов рака кожи.

Чрезмерное использование соляриев также может привести к появлению морщин, пигментных пятен и других признаков преждевременного старения. Даже подростки могут заметить дополнительные родинки или веснушки после многократных посещений солярия — определенный признак повреждения от солнца.

Солнцезащитный крем обеспечивает полную защиту

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Солнцезащитные средства поглощают, отражают или рассеивают вредные ультрафиолетовые лучи, обеспечивая физическую или химическую защиту. Физические солнцезащитные крема содержат оксид цинка или оксид титана, которые образуют пленку, отражающую или рассеивающую ультрафиолетовый свет. Химические солнцезащитные кремы содержат авобензон или осибензон, которые поглощают УФА-или УФБ-лучи.

Эффективность солнцезащитного крема зависит от того, насколько велика вероятность ожога вашей кожи, насколько интенсивны ультрафиолетовые лучи, а также от количества солнцезащитного крема, который вы наносите, и от того, как часто вы его наносите. Потоотделение, плавание, душ и даже высокая влажность могут снизить эффективность вашего солнцезащитного крема.

Получение базового загара защищает кожу

Правда в том, что базовый загар дает некоторую защиту, но реальная проблема в том, что любое изменение цвета кожи — это естественная реакция организма на воздействие ультрафиолетовых лучей: это видимое доказательство того, что кожа повреждена. Многократное воздействие ультрафиолетовых лучей увеличивает риск преждевременного старения кожи и рака кожи.

Для темной кожи загар безопасен

Необязательно. Цвет кожи определяется количеством меланина в эпидермисе или наружном слое кожи. Меланин помогает защитить кожу от вредного воздействия солнца. Хотя меланин обеспечивает некоторую защиту от солнца, даже смуглая или более темная кожа может гореть после долгого дня на солнце или со временем проявлять признаки повреждения.

Меланома, самая опасная форма рака кожи, встречается у всех рас. Один тип меланомы, акральная чечевичная меланома (ALM), ответственен за 50 процентов всех меланом на темной коже. ALM называют "скрытой" меланомой, потому что она развивается в местах, которые нелегко исследовать: на ладонях и подошвах, под ногтями и на слизистых оболочках, таких как те, которые выстилают рот и нос.

В пасмурный или холодный день солнце безвредно

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Этот миф просто не соответствует действительности. Ультрафиолетовые лучи присутствуют, даже если небо затянуто облаками. Некоторые люди будут дольше оставаться на улице, если погода пасмурная, и это ложное чувство безопасности может привести к болезненным солнечным ожогам.