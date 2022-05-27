Солнце на тарелке. Мед, отбивные, салаты, каперсы и кофе из одуванчиков

В последнее время популярность приобрели не только фотографии лугов с ярко цветущими одуванчиками, но и разные необычные рецепты блюд из этого растения. Действительно ли одуванчики съедобны, как их можно приготовить и в чем их ценность? Рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Слегка горчит, но многим по вкусу
В наши дни существуют различные возможности и доступна информация о том, как использовать дикорастущие растения в ежедневном рационе, и в последнее время одуванчики снова вошли в моду, говорит специалист по питанию. Это не только более известный одуванчиковый мед (который, однако, содержит много сахара и вряд ли может называться медом), но и молодые листочки одуванчиков в салатах и зеленых коктейлях. Но нужно в виду: слегка горьковатый вкус листьев одуванчика нравится одним, но неприятен для других. Однако одуванчики можно использовать и другими, более необычными способами. Знаете ли вы, что весенние бутоны одуванчиков можно мариновать и использовать как каперсы? Или что наши предки использовали корни одуванчиков для приготовления бодрящего горьковатого напитка, похожего на кофе? Для приготовления этого напитка использовались высушенные, измельченные и обжаренные корни одуванчика.
Жареные одуванчики со вкусом рыжиков
Последний писк моды — это жареные головки одуванчиков: их панируют, как отбивные, и обжаривают в жире на горячей сковороде, рассказывает специалист по питанию. Если кто-то поморщится и подумает о горьком вкусе… то происходит чудо и горький вкус исчезает. Вкус меняется во время жарки, и жареные одуванчики отдаленно напоминают по вкусу отбивные из рыжиков. В сладком варианте цветы одуванчика обмакивают в тесто для блинов или вафель и жарят по несколько минут с каждой стороны.
Что ценного содержится в одуванчиках?
Одуванчики — это не только сорняки, но и ценное нектарное растение, также они используются как лекарственное растение. Кроме того, можно использовать все части одуванчика — корни, стебли, листья, цветы. Корни одуванчика чаще всего используются в качестве лекарственного средства. Одуванчик обладает желчегонным действием, способствует поддержанию здоровья печени и желчного пузыря, улучшает аппетит, стимулирует секрецию желудочного сока, улучшает пищеварение и обмен веществ, укрепляет иммунную систему.
Корни одуванчика широко используются в БАДах — настойках, таблетках, капсулах, чаях — для очищения организма, здоровья печени и желчного пузыря вместе с экстрактами других трав.
Будьте осторожны!
Фармацевт подчеркивает, что при сборе и использовании дикорастущих трав всегда нужно быть особенно осторожным. Использовать можно только хорошо известные дикорастущие травы. Нужно уметь узнавать ядовитые растения, которые не являются съедобными. Растения для употребления в пищу или для травяных чаев должны собираться в чистых местах, не обработанных химикатами и не расположенных вблизи автомобильных дорог, при этом нужно бережно относиться к природе. Перед употреблением в пищу собранные растения нужно обязательно промыть. Надо знать также охраняемые растения, такие как черемша, или дикий чеснок, который занесен в Красную книгу Латвии. Собирать эти растения в дикой природе запрещено, в пищу можно употреблять только выращенную в саду черемшу.
В то же время специалисты подчеркивают, что одуванчиками не следует злоупотреблять. Не все смелые и необычные рецепты нужно пробовать. Необходимо соблюдать осторожность и умеренность. Если же вы хотите использовать растение в лечебных целях, вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.