Солнце на тарелке. Мед, отбивные, салаты, каперсы и кофе из одуванчиков

В последнее время популярность приобрели не только фотографии лугов с ярко цветущими одуванчиками, но и разные необычные рецепты блюд из этого растения. Действительно ли одуванчики съедобны, как их можно приготовить и в чем их ценность? Рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

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Слегка горчит, но многим по вкусу

В наши дни существуют различные возможности и доступна информация о том, как использовать дикорастущие растения в ежедневном рационе, и в последнее время одуванчики снова вошли в моду, говорит специалист по питанию. Это не только более известный одуванчиковый мед (который, однако, содержит много сахара и вряд ли может называться медом), но и молодые листочки одуванчиков в салатах и зеленых коктейлях. Но нужно в виду: слегка горьковатый вкус листьев одуванчика нравится одним, но неприятен для других. Однако одуванчики можно использовать и другими, более необычными способами. Знаете ли вы, что весенние бутоны одуванчиков можно мариновать и использовать как каперсы? Или что наши предки использовали корни одуванчиков для приготовления бодрящего горьковатого напитка, похожего на кофе? Для приготовления этого напитка использовались высушенные, измельченные и обжаренные корни одуванчика.