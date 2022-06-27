Солнечный друг: подробный гид по солнцезащитным средствам

"В наши дни увеличилась продолжительность жизни, люди хотят дольше выглядеть молодыми и привлекательными, поэтому все актуальнее становится антиэйджинг, или медицина против старения. Одна из важнейших рекомендаций, конечно, — защищать кожу от повреждений, вызванных УФ-лучами, или фотостарения. Защита кожи позволяет, например, уменьшить оксидативный стресс в клетках, и кожа дольше сохраняет эластичность и красоту", — объясняет врач и добавляет, что это лишь несколько причин, по которым слишком большое количество УФ-лучей может быть недружественным к коже и здоровью человека. Если положить на чаши весов плюсы и минусы загара, надо признать, что плюсов не так уж много, в свою очередь, минусы могут вызвать даже фатальные последствия. "Было бы неправильно запрещать наслаждаться солнечной погодой, поэтому надо найти способы делать это безопаснее".

3 важнейших правила защиты кожи

Если возможно, прямых лучей солнца надо избегать. В солнечные дни, и особенно в полдень, когда индекс УФ самый высокий (его можно проверить в приложении на смартфоне), желательно находиться в основном в тени.

В солнечную погоду рекомендуется одежда, которая закрывает руки и ноги, не пропускает УФ-лучи, шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки, которые блокируют как UVA-, так и UVB-лучи, так как меланома может развиваться и в глазах.

Надо использовать средства с солнцезащитным фактором 30 как против UVA-, так и против UVB-лучей.

Солнцезащитный фактор, или SPF

Сокращение SPF означает солнцезащитный фактор, и число рядом с ним указывает, насколько хорошо соответствующее средство защищает кожу от ожога. Врач объясняет: "Оно указывает не на то, как долго можно находиться на солнце, как можно было бы подумать, а на то, сколько времени необходимо, чтобы на незагоревшей коже появилось покраснение, если нанесено средство, по сравнению с тем, сколько времени необходимо, чтобы покраснение появилось без него. Например, если без солнцезащитного средства ожог возникает в течение 10 секунд, а с соответствующим средством в течение 300 секунд, то при делении получаем SPF 30".

Как различаются химические и физикальные солнцезащитные средства?

Солнцезащитные средства — это соединения, которые блокируют, отклоняют или отражают солнечные лучи. Чаще всего солнцезащитные средства делятся на две большие группы — химические и физикальные.

Химические солнцезащитные средства состоят из веществ (чаще авобензона и бензофенона), которые абсорбируются в верхние слои и не позволяют нанести вред коже в более глубоких слоях. Химические защитные средства не такие густые, как физикальные, они часто предназначены для защиты кожи лица, их можно найти в форме аэрозолей. Надо учитывать, что эти средства должны хорошо впитаться в кожу, поэтому их надо наносить за 15–30 минут до выхода на солнце.

В физикальных солнцезащитных средствах, которые иногда называют натуральными или минеральными солнцезащитными средствами, содержатся два основных компонента: оксид цинка и диоксид титана. Находясь на коже, они отклоняют или отражают солнечные лучи. Надо помнить, что эти средства более густые и могут оставлять на коже белые пятна.

Выбирая средство, надо учитывать особенности кожи, состав и наиболее подходящую форму средства, например лосьон, крем, желе, масло, аэрозоль.

Азбука правильного использования защитных средств

Даже лучший и дорогой защитный крем не защищает от солнечных лучей, если его используют неправильно. Американская ассоциация дерматологов рекомендует помнить о пяти шагах при использовании солнцезащитных средств.

Выбирайте средство для загара, у которого SPF 30 или более, которое является водостойким и обеспечивает покрытие широкого спектра (как UVA, так и UVB).

Средство для загара наносите примерно за 15 минут до выхода на улицу. Помните: прогулка или работа в саду в солнечный день — это тоже загар; солнечные лучи проходят и через облака; они вовсе не "уходят в отпуск" в прохладное время года — зимой, ранней весной, осенью.

Наносите достаточно солнцезащитного крема. Рекомендованное дерматологами количество — на один квадратный сантиметр тела наносить два миллиграмма средства. Тщательно вмассируйте его в кожу.

Наносите средство для загара на всю кожу, незакрытую одеждой. Зоны тела, на которые чаще всего забывают нанести солнцезащитное средство: уши, нос, губы, задняя часть шеи, руки, место вдоль линии волос и области без волос на коже головы.

Солнцезащитные средства вне помещения надо наносить повторно каждые два часа.



"От солнечных лучей важно защитить и ребенка. Если у взрослого человека солнечный ожог может возникнуть в течение 10–20 минут, то кожа ребенка обгорает примерно в два-три раза быстрее. Поскольку кожа ребенка намного чувствительнее, выбирая солнцезащитное средство, надо обратить внимание на то, для ребенка какого возраста это средство предусмотрено", — говорит Артур Кальва.

Какое средство наиболее подходящее?

Фармацевт Эрика Петерсоне отмечает, что с теплой погодой возрастает интерес посетителей аптеки к солнцезащитным средствам. При выборе средства фармацевт рекомендует обращать внимание на форму косметического средства, величину упаковки, степень защиты, а также возраст и тип кожи пользователя.

"Люди больше заботятся о здоровье, поэтому популярность солнцезащитных средств также растет с каждым годом. Это побуждает производителей разрабатывать разнообразные солнцезащитные средства, чтобы удовлетворить различные группы потребителей. В ассортименте аптеки доступны кремы, лосьоны, гели, молочко, пенки, пудры для лица и спреи. Средства имеют также различные степени защиты SPF — от SPF 25 до SPF 50+.

Также доступны средства для лица и средства для тела. У защитных средств для лица обычно более легкая текстура и дополненный состав. Нередко к солнцезащитным средствам, предназначенным для кожи лица, добавляется также легкий тон, который может замаскировать несовершенства кожи. Доступны солнцезащитные средства для лица, у которых есть ухаживающая функция, например, они дополнительно уменьшают закупорку пор, усиливают сияние кожи, уменьшают развитие купероза, риск пигментации или дают увлажняющий эффект.