Солнечный друг: подробный гид по солнцезащитным средствам

Солнце вызывает позитивные эмоции — научно доказано, что ультрафиолетовые (УФ) лучи способствуют выделению эндорфинов. Известно также, что оно способствует синтезу витамина D в организме и, конечно, вызывает желание проводить больше времени на улице. Однако, отправляясь прогуляться под солнцем, надо помнить, что оно все же вовсе не так дружелюбно, напоминают дерматолог-венеролог Артур Кальва и фармацевт Эрика Петерсоне.
Чем солнце может навредить коже?
"Когда кожа подвергается воздействию УФ-лучей, возможен ее ожог, который не только вызывает неприятные ощущения, но может вызвать и сравнительно большие проблемы для здоровья, оставить так называемую послевоспалительную гиперпигментацию — визуальный дефект, причем это довольно распространенная и часто встречающаяся реакция", — говорит дерматолог-венеролог Артур Кальва.
"В наши дни увеличилась продолжительность жизни, люди хотят дольше выглядеть молодыми и привлекательными, поэтому все актуальнее становится антиэйджинг, или медицина против старения. Одна из важнейших рекомендаций, конечно, — защищать кожу от повреждений, вызванных УФ-лучами, или фотостарения. Защита кожи позволяет, например, уменьшить оксидативный стресс в клетках, и кожа дольше сохраняет эластичность и красоту", — объясняет врач и добавляет, что это лишь несколько причин, по которым слишком большое количество УФ-лучей может быть недружественным к коже и здоровью человека. Если положить на чаши весов плюсы и минусы загара, надо признать, что плюсов не так уж много, в свою очередь, минусы могут вызвать даже фатальные последствия. "Было бы неправильно запрещать наслаждаться солнечной погодой, поэтому надо найти способы делать это безопаснее".
3 важнейших правила защиты кожи
- Если возможно, прямых лучей солнца надо избегать. В солнечные дни, и особенно в полдень, когда индекс УФ самый высокий (его можно проверить в приложении на смартфоне), желательно находиться в основном в тени.
- В солнечную погоду рекомендуется одежда, которая закрывает руки и ноги, не пропускает УФ-лучи, шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки, которые блокируют как UVA-, так и UVB-лучи, так как меланома может развиваться и в глазах.
- Надо использовать средства с солнцезащитным фактором 30 как против UVA-, так и против UVB-лучей.
Солнцезащитный фактор, или SPF
Сокращение SPF означает солнцезащитный фактор, и число рядом с ним указывает, насколько хорошо соответствующее средство защищает кожу от ожога. Врач объясняет: "Оно указывает не на то, как долго можно находиться на солнце, как можно было бы подумать, а на то, сколько времени необходимо, чтобы на незагоревшей коже появилось покраснение, если нанесено средство, по сравнению с тем, сколько времени необходимо, чтобы покраснение появилось без него. Например, если без солнцезащитного средства ожог возникает в течение 10 секунд, а с соответствующим средством в течение 300 секунд, то при делении получаем SPF 30".
Как различаются химические и физикальные солнцезащитные средства?
Солнцезащитные средства — это соединения, которые блокируют, отклоняют или отражают солнечные лучи. Чаще всего солнцезащитные средства делятся на две большие группы — химические и физикальные.
Химические солнцезащитные средства состоят из веществ (чаще авобензона и бензофенона), которые абсорбируются в верхние слои и не позволяют нанести вред коже в более глубоких слоях. Химические защитные средства не такие густые, как физикальные, они часто предназначены для защиты кожи лица, их можно найти в форме аэрозолей. Надо учитывать, что эти средства должны хорошо впитаться в кожу, поэтому их надо наносить за 15–30 минут до выхода на солнце.
В физикальных солнцезащитных средствах, которые иногда называют натуральными или минеральными солнцезащитными средствами, содержатся два основных компонента: оксид цинка и диоксид титана. Находясь на коже, они отклоняют или отражают солнечные лучи. Надо помнить, что эти средства более густые и могут оставлять на коже белые пятна.
Выбирая средство, надо учитывать особенности кожи, состав и наиболее подходящую форму средства, например лосьон, крем, желе, масло, аэрозоль.
Азбука правильного использования защитных средств
Даже лучший и дорогой защитный крем не защищает от солнечных лучей, если его используют неправильно. Американская ассоциация дерматологов рекомендует помнить о пяти шагах при использовании солнцезащитных средств.
- Выбирайте средство для загара, у которого SPF 30 или более, которое является водостойким и обеспечивает покрытие широкого спектра (как UVA, так и UVB).
- Средство для загара наносите примерно за 15 минут до выхода на улицу. Помните: прогулка или работа в саду в солнечный день — это тоже загар; солнечные лучи проходят и через облака; они вовсе не "уходят в отпуск" в прохладное время года — зимой, ранней весной, осенью.
- Наносите достаточно солнцезащитного крема. Рекомендованное дерматологами количество — на один квадратный сантиметр тела наносить два миллиграмма средства. Тщательно вмассируйте его в кожу.
- Наносите средство для загара на всю кожу, незакрытую одеждой. Зоны тела, на которые чаще всего забывают нанести солнцезащитное средство: уши, нос, губы, задняя часть шеи, руки, место вдоль линии волос и области без волос на коже головы.
- Солнцезащитные средства вне помещения надо наносить повторно каждые два часа.
"От солнечных лучей важно защитить и ребенка. Если у взрослого человека солнечный ожог может возникнуть в течение 10–20 минут, то кожа ребенка обгорает примерно в два-три раза быстрее. Поскольку кожа ребенка намного чувствительнее, выбирая солнцезащитное средство, надо обратить внимание на то, для ребенка какого возраста это средство предусмотрено", — говорит Артур Кальва.
Какое средство наиболее подходящее?
Фармацевт Эрика Петерсоне отмечает, что с теплой погодой возрастает интерес посетителей аптеки к солнцезащитным средствам. При выборе средства фармацевт рекомендует обращать внимание на форму косметического средства, величину упаковки, степень защиты, а также возраст и тип кожи пользователя.
"Люди больше заботятся о здоровье, поэтому популярность солнцезащитных средств также растет с каждым годом. Это побуждает производителей разрабатывать разнообразные солнцезащитные средства, чтобы удовлетворить различные группы потребителей. В ассортименте аптеки доступны кремы, лосьоны, гели, молочко, пенки, пудры для лица и спреи. Средства имеют также различные степени защиты SPF — от SPF 25 до SPF 50+.
Также доступны средства для лица и средства для тела. У защитных средств для лица обычно более легкая текстура и дополненный состав. Нередко к солнцезащитным средствам, предназначенным для кожи лица, добавляется также легкий тон, который может замаскировать несовершенства кожи. Доступны солнцезащитные средства для лица, у которых есть ухаживающая функция, например, они дополнительно уменьшают закупорку пор, усиливают сияние кожи, уменьшают развитие купероза, риск пигментации или дают увлажняющий эффект.
Для мужчин и сторонников активного образа жизни есть удобные в использовании защитные средства в виде спрея, так как их можно быстро и легко наносить на любые части тела, причем они пригодны для использования в зонах оволосения.
Надо обращать внимание на величину упаковки. Зачастую срок годности косметических средств составляет 12 месяцев после открытия упаковки. Таким образом, если средство приобретено два года назад, на это лето оно уже не годится. Поэтому производители предлагают упаковки разного размера — как небольшой вариант для путешествия, так и большую упаковку для всей семьи".