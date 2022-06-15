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Бананы
Сон как у младенца: 8 продуктов, которые помогут быстрее уснуть
Foto: Pixabay.com

Причиной бессонницы нередко становятся стрессовые ситуации, проблемы на работы. Не всегда удается расслабиться после тяжелого дня. Приходится долго ворочаться в кровати, пока заснешь. Чтобы облегчить этот процесс, диетологи рекомендуют включить в вечерний рацион несколько продуктов, пишет sovets.net

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Бананы

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