Сон как у младенца: 8 продуктов, которые помогут быстрее уснуть

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Причиной бессонницы нередко становятся стрессовые ситуации, проблемы на работы. Не всегда удается расслабиться после тяжелого дня. Приходится долго ворочаться в кровати, пока заснешь. Чтобы облегчить этот процесс, диетологи рекомендуют включить в вечерний рацион несколько продуктов, пишет sovets.net
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