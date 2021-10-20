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Шиповник
Спасаемся от простуды: 13 лучших продуктов с высоким содержанием витамина С
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Витамин С — это водорастворимый витамин, который содержится во многих продуктах питания, особенно во фруктах и ​​овощах. Он хорошо известен как мощный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы, а также положительно влияющий на здоровье кожи и иммунную систему.

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Аскорбиновая кислота также жизненно важна для синтеза коллагена, соединительной ткани, костей, зубов и мелких кровеносных сосудов, а также для синтеза "гормона счастья" серотонина и белка.

Организм человека не может производить или хранить витамин С, поэтому важно регулярно потреблять его в достаточных количествах. Суточная норма составляет примерно 90 мг. Вот 13 лучших продуктов с высоким содержанием витамина С.


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1 14
Шиповник

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Апельсины
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Брюссельская капуста
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Брокколи
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Перец чили
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Киви
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Петрушка
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Квашеная капуста
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Клубника
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Черная смородина
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