Спасаемся от простуды: 13 лучших продуктов с высоким содержанием витамина С

Витамин С — это водорастворимый витамин, который содержится во многих продуктах питания, особенно во фруктах и ​​овощах. Он хорошо известен как мощный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы, а также положительно влияющий на здоровье кожи и иммунную систему.

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Аскорбиновая кислота также жизненно важна для синтеза коллагена, соединительной ткани, костей, зубов и мелких кровеносных сосудов, а также для синтеза "гормона счастья" серотонина и белка.

Организм человека не может производить или хранить витамин С, поэтому важно регулярно потреблять его в достаточных количествах. Суточная норма составляет примерно 90 мг. Вот 13 лучших продуктов с высоким содержанием витамина С.