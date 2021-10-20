Спасаемся от простуды: 13 лучших продуктов с высоким содержанием витамина С

Витамин С — это водорастворимый витамин, который содержится во многих продуктах питания, особенно во фруктах и овощах. Он хорошо известен как мощный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы, а также положительно влияющий на здоровье кожи и иммунную систему.
Аскорбиновая кислота также жизненно важна для синтеза коллагена, соединительной ткани, костей, зубов и мелких кровеносных сосудов, а также для синтеза "гормона счастья" серотонина и белка.
Организм человека не может производить или хранить витамин С, поэтому важно регулярно потреблять его в достаточных количествах. Суточная норма составляет примерно 90 мг. Вот 13 лучших продуктов с высоким содержанием витамина С.
- 1. Шиповник
- 2. Квашеная капуста
- 3. Перец чили
- 4. Сладкий желтый перец
- 5. Черная смородина
- 6. Петрушка
- 7. Кале (кудрявая капуста)
- 8. Киви
- 9. Брокколи
- 10. Брюссельская капуста
- 11. Лимон
- 12. Клубника
- 13. Апельсины